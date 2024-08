La artista zamorana Rocío Caramazana reivindica el dibujo en una exposición en solitario donde exhibe 84 trabajos, realizados la mayoría de ellos en grafito y blanco y negro, en la sala de la Salina de Salamanca.

Rocío Caramazana en la exposición. / David Arranz / Ical

En "Las líneas del alma" la creadora reúne, hasta el próximo 1 de septiembre, las obras realizadas a lo largo de más de una década.

"Se trata de una obra muy emocional" puntualiza la autora que confiesa que trabaja con el grafito porque le permite que "sea más impactante y que sea más directo aquello que yo quiero transmitir cuando dibujo". Caramazana opta por el lapicero porque "el dibujo es la base de la pintura, de la escultura y del arte".

Rocío Caramazana introduce el color en algunas de sus obras. | Cedida

La zamorana además en alguna de sus creaciones aporta color mediante la utilización, entre otras técnicas, de pan de oro y spray sobre papel de acuarela, papel sintético y también sobre tela.

La artista también juega con el soporte. Así algunos cuadros exhibidos son sobre un papel de acuarela arrugado, un material que previamente la creadora ha tratado con una serie de productos y una vez ondulado dibuja sobre él. "Se complica mucho más todo proceso, pero también es un reto", atestigua.

Los árboles vividos representan uno de los temas expuestos. | Cedida

La naturaleza, fundamentalmente árboles, y los retratos son algunas de las temáticas que aborda Rocío Caramazana. "Los árboles que aparecen en la exposición son árboles de mi vida. Yo no me baso en fotografías, yo pinto y dibujo los árboles que he conocido", dice.

Con respecto a los rostros femeninos son mujeres "que viven en un determinado momento y que están transmitiendo unas emociones muy concretas" describe.

Además, puntualiza que en sus retratos, "hay una energía femenina muy fuerte. No hablo de machismo ni de feminismo, hablo simplemente de energías porque los retratos de mujeres y lo que reivindico es la energía femenina, pero como energía", remarca la autora que también pinta rostros de ovnis y hasta su personal homenaje a la escultura "Cristo en brazos de la muerte" de Ricardo Flecha, su maestro.

Una visitante contempla algunas de las obras. / Cedida

Doctorada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, Caramazana atesora una amplia trayectoria profesional dentro de las artes plásticas y de su enseñanza.

