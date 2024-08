El tiempo en Zamora hoy: previsión meteorológica

Adiós a las alertas por altísimas temperaturas en Zamora... pero no al calor. La Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado los avisos -amarillo y naranjas- de los últimos días con una ligera reducción de los grados en el caso de las máximas. No así con las mínimas, que hoy siguen ancladas en los 21 grados. No obstante, a partir de hoy los mercurios experimentarán un notorio cambio con un descenso importante: 30 para este martes, 31 para el miércoles.

Puedes ver aquí el tiempo en Zamora capital día a día:

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

Las nubes regrean al panorama meteorológico de Zamora pero solo por hasta el miércoles.

El ecuador de la semana

Tras un fin de semana muy caluroso con nuevo récord de temperaturas, la semana entrante trae consigo una caída térmica que se recuperará con la llegada del fin de semana. Volverán a subir hasta los 35 grados de cara al viernes.

Benavente

Mínimas de 20 grados y máximas de 38.

Sanabria

Mínimas de 13 grados y máximas de 32.

Toro

Mínimas de 22 grados y máximas de 39.