"El Quintas" es "un psicópata, un asesino sexual en serie", según el análisis de los forenses

El forense zamorano Luis Fombellida fue el primero que observó en Manuel Martínez Quintas, "El Quintas", el perfil del "psicópata" tras examinarle cuando cometió el doble crimen de la isla de Las Pallas, en el río Duero en 1983. Es lo que actualmente se conoce en términos psiquiátricos como "personas con trastorno antisocial de la personalidad", explica el subdirector del Instituto de Medicina Legal de Zamora, Antonio González González.

Este forense zamorano sostiene que, dada la trayectoria que ha tenido desde esos primeros asesinatos, podría decirse sin temor a equivocarse que "se trata de un asesino sexual en serie". Y es que solo nueve meses después de salir de prisión en 1997, tras cumplir 13 años de condena por matar a los dos jóvenes de 18 y 19 años en el río Duero, vuelve a actuar.

Viola a una joven de 30 años en Los Pisones, "la amenaza de muerte" y no llega a usar la pistola ni la soga que llevaba, herramientas con las que la habría matado con toda seguridad. ¿Por qué no lleva a cabo su plan?, "ella le convence de que no le denunciará" por la triple violación que sufrió.

Esa persuasión desactiva al psicópata que actúa llevado por la necesidad de sentir a través del sufrimiento de la víctima, "ya no logra las emociones que busca porque interpreta que no ha sometido a la víctima, ahí es donde está su placer", ya que cree haberla seducido "y ya no le sirve para sentir las sensaciones que persigue". Ve frustrado así su "deseo de poder sobre la otra persona, la estimulación de sentirse por encima de los demás".

Antonio González González, el forense subdirector del Instituto de Medicina Legal de Zamora. | L.O.Z. (Archivo)

Esa templanza de la víctima consigue romper esa conducta de Martínez Quintas, que sigue el patrón "violación, torturara y asesinato" de este psicópata zamorano que "es uno de los diez o quince que hay en España y el único que yo conozco en Zamora". El veterano y prestigioso forense se detiene para explicar que hay psicópatas que violan "que son impotentes y por eso buscan víctimas débiles".

En su trayectoria como criminales es común que existan "periodos de enfriamiento", apunta el forense. Este vecino del barrio de Pinilla de Zamora, nacido en Salamanca, cumplidos los 20 años de cárcel por la triple violación de 1997, tardaría dos años en volver a violar a una mujer en Portugal.

En 2019 le cae una denuncia, retirada a los seis meses, de una vecina del mismo pueblo en el que acaba de agredir sexualmente a la adolescente de 17 años y a su amiga de 22 años el pasado 7 de agosto entre las 21.00 y las 23.00 horas. Fueron rescatadas por la Guardia Portuguesa, alertada por un familiar de una de ellas que sabía dónde estaban y no lograba comunicarse por teléfono.

Perfeccionar el método de matar para sentir emociones

Fue denunciado por dos parejas en Zamora en 1982 por amenazarles junto al río con una pistola, pero no pudo terminar su plan. Los psicópatas "perfeccionan sus técnicas, aprenden" a medida que van cometiendo crímenes, el objetivo es "mejorar sus sensaciones, ya que cuando materializan lo que han imaginado", las torturas, la agresión sexual, el método de matar, "la realidad no es lo que han ideado y perfeccionan para alcanzar sensaciones más intensas con el sufrimiento ajeno", indica González. Así "buscan su autorrealización y siempre necesitan más".

"Un lobo solitario sin empatía, hace sufrir a los demás con toda la conciencia" Manuel Martínez Quintas cuadra con la descripción del "lobo solitario, su personalidad responde a la psicopatía clásica", detalla el prestigioso médico forense de Zamora, quien perfila esa personalidad con características como "la falta de empatía con los demás, les hacen sufrir con toda la conciencia, sin preocuparles el sentimiento de los demás; capaces de mentir y de extorsionar siempre que eso les pueda beneficiar". Son crueles y el remordimiento, por supuesto, no existe para este tipo de personas, incapaces de relacionarse con los demás, de tener amigos y relaciones de pareja. Algunos son muy inteligentes, "saben perfectamente lo que hacen y lo justifican", como hizo "El Quintas" al declarar ante el juez y en los juicios que el terrible final que dio a los jóvenes en la isla de Las Pallas tuvo su origen en una pelea y que se defendió. O que la joven a la que violó en 1997 accedió a tener sexo con él; incluso, llegó a manifestar a un periodista de Lugo, al salir del penal de esa provincia tras cumplir 20 años de cárcel, que "habría mucho que hablar, si yo contara...". Las dos violaciones que acaba de cometer en el municipio luso de Castelo de Vide, en Portalegre, las ha negado, al igual que el intento de asesinato con el rifle de caza de dos cañones recortados con el que voló una mano a la menor de 17 años e hirió en el omóplato a su amiga de 22 años, ambas de Lisboa, donde están ingresadas en el Hospital de San José.

El Quintas acude a los juzgados tras ser detenido en 1997 por violación. / L.O.Z. (Archivo)

"Hasta ahora no hay tratamiento, recluirles de por vida porque siempre vuelven a delinquir"

Un psicópata como "El Quintas" no es reinsertable, "hasta ahora no existe nada", ningún tratamiento psiquiátrico, que permita controlarles, "se trata de una forma de ser y estar en el mundo", explica Antonio González González. El forense zamorano es partidario de que "no debería dejárseles en libertad porque son reincidentes, tenga la edad que tenga, aunque sean ancianos, volverán a cometer crímenes y violaciones".

Estos individuos con trastorno antisocial de la personalidad "no aprenden del castigo, las normas sociales no van con ellos, la norma son ellos". Esto explica que, tras haber llevado a cabo el asesinato, pregonen que nunca han hecho nada, que no son asesinos, "hay una falta absoluta de asunción de las consecuencias de sus actos", destaca el forense zamorano, que no pudo explorar a Manuel Martínez Quintas tras cometer en Zamora la triple violación porque se negó, a pesar de que su abogado lo recomendó".

"Son muy, muy peligrosos y rencorosos, no te buscan a propósito, pero si te pillan" es difícil escapar. En su forma de ser y de estar en el mundo, "hay maldad". "El Quintas" no es un loco", ningún psicópata lo es, de modo que "solo distorsionan la realidad cuando saben que les favorece, solo buscan su beneficio. Un loco está enajenado", ha perdido la razón de manera permanente o transitoria, es decir, no son capaces de razonar o actuar con normalidad.

A la ausencia de remordimientos que puedan influir en su comportamiento y modificarlo, se suma el egocentrismo, la sobrevaloración de uno mismo, la manipulación de los sentimientos de los demás y la capacidad de enmascarar su forma de ser, pueden ser, en un momento dado, encantadores y engañar a las víctimas hasta que logran su objetivo de violar y asesinar. Desde muy jóvenes presentan estos rasgos.

