"La primera edición de Fromago salió muy bien, por lo que el reto es grande"

Del 12 al 15 de septiembre se celebrará la segunda y esperada edición de Fromago Cheese Experience con la principal novedad de estar organizada por la Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora (Eilza) al frente de la cual se encuentra Sara Fregenda López.

–¿Cómo ha sido el asumir la gestión de la feria?

–Un reto muy grande. La primera edición salió muy bien con lo cual el reto todavía es más grande y las segundas ediciones siempre tienes que intentar, por lo menos, mantener lo que se consiguió en la primera edición. Una primera edición en la que siempre hay que darlo todo para que salga muy bien. Entonces, por una parte, el tener que mantener todo eso, y luego, por otro lado, que en Eilza, en la escuela, la estructura que tenemos es pequeñita y no es una organización profesional de organización de eventos, con lo cual ha habido que trabajar mucho y con mucho esfuerzo por parte de todos los patronos que estamos detrás, yo como presidenta, y Manuel Viaño, como vicepresidente. Ha sido todo un reto al que hemos dedicado muchas horas y, es verdad eso que dicen que no se ve todo el trabajo que hay detrás, pero esperemos que cuando llegue septiembre sea reconfortante.

–En todo este tiempo de preparativos, Fromago ha estado presente en variedad de salones gastronómicos y ferias de turismo tanto en el territorio nacional como internacional logrando, incluso, el hermanamiento con la feria italiana del queso de Bra, ¿qué significa esto?

–Tiene mucho valor porque en el sector del queso a nivel mundial es la feria más importante. Además, es un reflejo en el que Fromago se miró desde el primer momento y ya en la primera edición estuvieron allí representantes de la Diputación de Zamora para conocer la feria. El Ayuntamiento de Bra, que organiza la feria Cheese junto a Slow Food, nos abrió las puertas y nos desgranaron paso a paso cómo se desarrolla, con lo cual, creo, que parte del éxito de esa primera edición tuvo mucho que ver con esos consejos que se dieron desde Bra y desde Slow Food sobre lo que había que tener a la hora de la organización.

–La feria es considerada dentro del sector de las más importantes a nivel mundial

–Sí, en el mundo del queso es la feria más importante y destaca también por la potencia que tiene el movimiento Slow Food en Italia. Entonces ese hermanamiento entre la feria de Bra, que lleva 14 ediciones, o sea que tiene un recorrido importante con unos 400 stands, que nosotros, desde Zamora, con Fromago ya en una segunda edición consigamos un hermanamiento con ellos y consigamos tener más de 300 stands y llevar la feria a unos niveles, que estoy segura que a ellos en Italia les costó muchísimas más ediciones, creo que tiene muchísimo valor simplemente por el hecho de que ellos nos reconozcan a nosotros el trabajo y el esfuerzo y el nivel que está alcanzando Fromago.

–La Diputación de Zamora ha consignado 550.000 euros. No obstante, los cálculos apuntan a un coste total de 1,3 millones de euros, ¿cómo se ha conseguido el resto de la financiación?

–Hay financiación por parte de la Junta de Castilla y León, a través de Tierra de Sabor, del Ayuntamiento de Zamora y Caja Rural que desde el primer momento ha apoyado la feria. Después, se ha cerrado también un acuerdo de patrocinio muy importante con la Organización Interprofesional Láctea (Inlac) para ser también uno de los principales patrocinadores y se ha cerrado también un acuerdo con Iberdrola, a nivel de colaboración. Después, también acuerdos un poquito más pequeños para colaboraciones más puntuales y luego, por supuesto, todo lo que han pagado los expositores por sus stands, los empresarios de hostelería por las tabernas... y con eso prácticamente hemos llegado a un millón y poco, justo para cubrir más o menos el presupuesto de la feria.

–¿Echan en falta mayor implicación por parte de alguna institución?

–Hemos estado hablando con el Ministerio y con ICEX España Exportación e Inversiones, el principal organismo español de internacionalización, para conseguir que fuera feria internacional, pero es más una cuestión de normativa, ya que para eso la feria tiene que tener mínimo tres ediciones. Pero sí que va a haber un apoyo desde ICEX ya que estarán presentes dando a conocer las herramientas para el sector y demás, pero a nivel económico, por ese motivo, no podían apoyar y también por el poco tiempo, que aunque un año parece mucho, a nivel de instituciones no es tiempo suficiente para entrar en presupuestos, con lo cual estamos en contacto con ellos para la siguiente edición de Fomago.

Fregeneda durante presentación de Fromago en la Casa de Zamora en Madrid. | Jose Luis Fernández (Archivo)

–La asociación para el desarrollo Zamora10 también se ha implicado en Fromago con la organización del festival "Commerce and Bar Fest" dentro del cual Caja Rural volverá a lanzar su campaña del 10% de descuento para sus clientes y al que ya se han apuntado más de 300 empresas. ¿Estáis satisfechos con la respuesta obtenida por parte de los comerciantes y hosteleros?

–El hecho de implicar al comercio y a la hostelería era uno de los puntos importantes porque sí que había algunos expositores que en la primera edición nos decían que les había costado encontrar sitios para comer o que estaban cerrados, con lo cual sí que era una de las cosas que este año teníamos muy presentes para solucionar para que todos los expositores y todas las personas que vinieran de visita pues pudieran encontrar un sitio para comer y, por supuesto, para que la hostelería y el comercio de Zamora se aproveche del movimiento que se va a generar estos días por la ciudad.

–Este año también se ha incorporado la figura del voluntario. ¿Hay mucha gente interesada en participar en esta labor dentro de la feria?

–Hemos pasado ya las cien inscripciones para ser voluntarios, con lo cual yo estoy sorprendidísima y estoy muy contenta porque yo creo que es un reflejo más de que la gente de Zamora se quiere implicar en los proyectos de Zamora y que apuestan por Fromago y quieren estar ahí para echar una mano.

–¿Qué acciones van a realizar todos estos voluntarios?

–Principalmente prestar apoyo en todas las actividades que se van a realizar, por ejemplo, para controlar aforos, para ayudar un poco al expositor que esté allí haciendo su cata o dando la ponencia, para el control de acceso en los parkings, el reparto de la comida a los expositores todos los días puesto que se va a dejar en diferentes puntos de la feria y hay que acercárselas a sus stands porque al ser la feria interrumpida no pueden parar a comer y se agradece siempre esa atención y esas facilidades para que no tengas que estar preocupándote de decir si voy a comer o no. Después, también estarán ayudando en los puntos de información, repartiendo planos, colaborando en los túneles del queso... En las próximas semanas tenemos previsto hacer una reunión con todos ellos para ponernos cara, para contarles un poco más en profundidad todo esto y que sepan cuáles son las tareas. También, saber qué disponibilidad van a tener ellos porque obviamente no queremos que estén ocho horas con nosotros, si uno puede dos horas, otro puede tres y otro puede una, pues nosotros agradecidos vamos a estar.

Vamos a tener la ciudad llena no solo cuatro días, sino que vamos a empezar a llenar Zamora desde el día 2

–Instituciones, empresas y los propios zamoranos, Fromago ha conseguido unir a toda la sociedad, ¿a qué cree que se debe?

–Partimos del éxito de la primera edición en la que se vio que Fromago es algo, no sólo bueno para el sector del queso que te mueve mucha gente, sino que la feria toca un poco todas las edades y todos los sectores de la población, entonces el hecho de ver que Fromago funcionó, que es bueno para Zamora, para la ciudad, para la hostelería, para el comercio, para el sector, para las personas que viven en Zamora... Y vamos a tener la ciudad llena no solo cuatro días, sino que vamos a empezar a llenar Zamora desde el día 2 que lleguen ya los camiones con todas las casetas y todo el material para el montaje, así que también digo que nos perdonen porque les vamos a molestar un poquito en el montaje y en el desmontaje, pero va a ser por un buen fin.

–Uno de los objetivos de esta segunda edición de 2024 era dotar a Fromago de un mayor carácter profesional, ¿cómo se va a hacer?

–La agenda que estamos preparando es bastante potente, va a haber muchas catas, hay mesas redondas muy interesantes, los dos concursos del "Mejor maestro/a frommelier de España" y "Mejor tabla de quesos en hostelería", con lo cual ese carácter más profesional yo creo que sí que se va a conseguir y esperamos que todas las ponencias, todas las mesas redondas que se están preparando, que para mí son muy interesantes, espero que lo sean también para todas las personas y todo el público porque hay ponencias profesionales, pero luego también hay actividades un poco más lúdicas, con catas que son para todos los públicos, para cualquier persona que se pueda acercar y que le interese, y también, por supuesto, los túneles del queso, que este año tenemos tres.

–¿Cuántos expositores van a participar finalmente en la feria?

–Expositores habrá más de 200, la mayoría de España. Vamos a tener representación, por ejemplo, de Asturias, de Cantabria y de Málaga que traen sus queserías y otros productos y luego de fuera de España, habrá quesos de Suiza, Portugal, Francia, Italia o Latinoamérica. Después, vamos a tener también una zona de afinados de quesos procedentes de distintas partes del mundo, con lo cual, va a estar muy interesante y en total se podrán probar más de 1.200 variedades.

–La feria Fromago Cheese Experience se desarrolla en esta segunda edición en torno a cuatro temáticas que son la industria láctea sostenible, el sector ovino como pilar agroalimentario, el queso como fuente de nutrición y el papel de la mujer rural. ¿De qué manera se va a profundizar en cada una de ellas?

–Lo que queríamos era centrar porque había muchas ideas de cosas para hacer, entonces, todas las actividades que hay planteadas esos días en cuanto a ponencias y mesas redondas están enfocadas en esas cuatro temáticas para abarcar un poco todo. Así, tienes el tema de la nutrición y de la sostenibilidad que afecta prácticamente a todo porque no es solamente un tema del sector primario ni del sector quesero. Y, luego, ya tocas temas un poco más del mundo rural, más enfocados al sector. Con lo cual tenemos esas dos vertientes de temas un poco para todos los públicos y temas un poco más profesionales y con esas cuatro temáticas sí que se ha centrado bastante. Obviamente, cuando van surgiendo ideas, pues te surgen muchas más pero había que elegir y había que centrar y yo creo que van a ser muy interesantes.

Presentación de Fromago 2024 / José Luis Fernández / LZA

–Los más pequeños también tendrán su espacio en la feria, ¿qué actividades se han pensado para ellos?

–Sí, en la Plaza de la Marina y en la carpa ubicada en la Plaza de la Constitución habrá actividades para los niños. Y, también, a lo largo de los dos kilómetros de recorrido hasta la Catedral, habrá un espacio infantil en la plaza Fray Diego de Deza.

–Este año, además se incorpora la mascota Fromaja cuyo nombre se ha elegido entre los propuestos por los usuarios de las redes sociales.

–Había que ponerle una cara divertida a la feria y tenía que ser una oveja, no había otra opción. En cuanto al nombre, nos ha costado elegirlo una barbaridad por eso hemos tardado un poco más en decirlo, pero al final estuvimos todos de acuerdo en que se llamase Fromaja, hubo consenso.

–Habéis tenido muchas propuestas de nombre: Beelinda, Zamolana, Churrita, Zamago, Fromy, Nube, Queza, Modorra, Urraca, Cuajada, Cuñita o Lanita, entre otros.

–La gente no sé cómo puede ser tan creativa, nos darían como 300 o 400 nombres, muchísimos.

–Durante la feria, se celebrará el viernes 13 de septiembre en el Teatro Ramos Carrión la gala de entrega de los Premios Cincho 2024, ¿qué supone esto para Zamora y para Fromago?

–Los premios Cincho no podían tener un escenario mejor que una ciudad llena de 300 queseros. Ójalá que el resto de ediciones de Fromago se siga celebrando aquí la entrega de premios porque el escenario es inmejorable. Además, el tener a los jueces los días anteriores en las catas y que puedan disfrutar de toda la ciudad, de la feria, de todos los expositores y de todos los quesos, va a ser una gozada. Va a ser la guinda del pastel para empezar la feria bien.

Suscríbete para seguir leyendo