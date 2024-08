"En la magia el mérito está en el ingenio de quien hace un efecto y engaña"

El mago Hugo Maximiliano abre el martes, día 13 de agosto, el ciclo de magia de cerca con su actuación a las 22.30 horas en el centro de interpretación de las ciudades medievales de Zamora. Este profesional sigue la influencia mágica de Juan Tamariz, la tradición de la escuela española. Quienes quieran verlo pueden adquirir las entradas en el quiosco Felipe de manera anticipada y, si quedan, una hora antes del inicio del espectáculo en el espacio municipal.

–¿Cómo llega al mundo de la magia?

– Empecé como quien empieza con un hobby. Cuando tenía unos 15 o 16 años En mi adolescencia, por casualidad, un compañero del instituto hizo unos juegos con cartas en los pasillos y yo le dije, oye, ¿cómo haces eso? y me recomendó un libro. Lo busqué en su momento, empecé a aprender y... me enganchó. Desde el primer momento, pues empiezas a dedicarle horas, te engancha, y poco a poco... y ya por casi media vida.

–¿De quién era esa publicación?

–Es un libro que se llama "Cartomagia fundamental" de Vicente Canuto. Es el libro es con el que han empezado muchísimos magos, es como el libro de referencia para empezar a aprender magia con cartas en castellano. Mi especialidad es la magia con cartas. Es con lo que empecé y con lo que empezamos muchísimos magos en España, no sólo porque la tradición de magia con cartas es muy potente, sino también porque, es un elemento accesible, que es muy fácil de llevar, con lo que puedes hacer magia a la gente. A pesar de que, obviamente, soy cartomago de pasión, profesionalmente también me he especializado en otras áreas, como el mentalismo y también hago cartomagia más adaptada a grandes audiencias

–La cartomagia ¿es la disciplina con la que más disfruta?

–Sí. No obstante, estoy adentrándome un poco en el mundo del mentalismo, de ahí mi corazón está dividido en los últimos años entre las cartas y el mentalismo. En Zamora haré magia de cerca, haré cartomagia, quizá algún elemento distinto a las cartas, pero habrá cartas. Va a ser un espectáculo interesante porque combino tanto la magia de cerca con una parte de mentalismo que siempre me gusta añadir. Es un espectáculo donde presento el mejor material que he ido puliendo durante los últimos años para hacer un show muy dinámico y muy entretenido, pero sobre todo basado en el imposible que sea un show realmente sorprendente

–Hace magia con un objeto cotidiano, pero resulta muy complejo.

–Es cierto que la magia es un arte complejo, profundo y maravilloso, pero es también, por otro lado, muy agradecido y muy accesible para la persona que quiere iniciarse. En ese sentido, hay una serie de efectos,muy accesibles. Hay que tener los dedos ágiles, los dedos rápidos, y aunque evidentemente la habilidad es un componente importante, pero desde cero a cien hay un gran abanico de juegos que son sencillos y que cualquiera que quiera iniciarse en la magia puede empezar a hacer efectos que sorprendan, que engañen. El mérito está en el ingenio de la persona que ha creado un efecto que es sencillo, pero que a la vez consigue engañar a la gente.

–¿Resulta difícil generar nuevos efectos?

–Crear nuevos efectos, algo nuevo no es fácil. El concepto de crear algo nuevo totalmente probablemente es complicado. Es cierto que nos basamos o siempre tenemos en mente algo anterior, una idea. Trabajamos sobre quizá algún efecto que ya existe. Es difícil crear algo que realmente sea revolucionario en el sentido de que no se parezca a nada que se haya visto antes.

–Su punto de partida fue este libro de Vicente Canuto, pero ¿quiénes le han marcado profesionalmente?

–En España tenemos una figura muy importante que es Arturo de Ascanio, que nos dejó la base teórica, lo que diferencia a la magia española de la magia, sobre todo del resto del mundo. Cuando empezaba, un mago que me influyó mucho correspondió a un mago portugués que se llama Hélder Guimarães. También podría decir que en una etapa más reciente, un mentalista británico que se llama Derren Brown, que es un referente para todos aquellos que nos gusta el mentalismo y también como artista.

Hasta el momento lo que había de magia en redes sociales era el truco revelado. Faltaba un tipo de divulgación que fuera enfocado más a la persona que es aficionada a la magia

–En Instagram es muy activo y ejerce de maestro para nuevos magos.

–Hace cuatro años empecé una nueva faceta como divulgador. Con la pandemia lo inicié, aunque tenía el deseo de crear contenidos desde hace tiempo. Hoy en día en redes sociales puedes divulgar y hablar de hacer contenido sobre tu disciplina, mi carrera de magia. Hasta el momento lo que había de magia en redes sociales era el truco revelado. Faltaba un tipo de divulgación que fuera enfocado más a la persona que es aficionada a la magia y que pudiese darle consejos sobre cómo mejorar. Una divulgación más especializada y de mejor calidad, que no fuera únicamente el truco revelado. Con esa inquietud empecé a divulgar en mi cuenta de Instagram que se llama "Experto en magia". La idea es que siguiendo la cuenta, podrías ser tú un poquito más experto. Compagino tanto el rol como actuante con la docencia de clases y también tengo cursos en una página web.

–Su vertiente de profesor implica...

–Es una forma de reaprender para explicarlo a otras personas todos mis conocimientos. También he recuperado un poco la visión de que la magia hay que disfrutarla como afición y para hacer disfrutar a las personas que tienes a tu alrededor.

–¿Qué es para usted la magia actualmente?

–Para mí la magia siempre ha sido mi pasión y mi vida. Yo durante mucho tiempo prácticamente todo lo que hacía giraban alrededor de la magia. Me apuntaba a clases de teatro pensando para que me sirviese para la magia, todas las cosas que hacía eran para la magia. Aunque actualmente representa mi trabajo, creo que mantengo el lado del aficionado de seguir disfrutando de aprender, de seguir leyendo... de no caer en verlo como un trabajo , de no perder la pasión y la ilusión.

–Usted es Premio Nacional de Magia. ¿Qué conllevó ese reconocimiento?

–Ha significado cumplir un sueño. Llevaba años concursando había ganado otros premios. pero ese el premio nacional de magia aquí en España se me había resistido. Además yo concursé hace muchos años, tuve un problema con mi rutina y tuve que abandonar el concurso sin poder acabar. En ese momento fue un chasco y tenía como esa espinita calvada. Años después volví y el año pasado la suerte finalmente de poder llevarme ese premio nacional.

