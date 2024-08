La familia del "El Quintas": "No quiero saber nada, no es mi hermano"

"No quiero saber nada de él, no es mi hermano". La frase de un hermano de "El Quintas" expresa con firmeza el rechazo absoluto de los otros dos varones y de las dos hermanas que viven marcadas por las violaciones y los crímenes de este psicópata zamorano del que ni quieren oír hablar, al que se negaron a acoger tras salir de la cárcel por última vez en 2017 y en 2022 tras cumplir los cinco años de alejamiento de Zamora que le había impuesto la Audiencia de Zamora. Ya con el doble asesinato de Las Pallas, "les destrozó la vida, han sufrido lo indecible, le detuvieron al salir de casa".

La familia Martínez Quintas cortó toda relación con el asesino y depredador sexual que volvió a vivir al barrio de Pinilla, junto a las vías del tren en las que jugó de niño o en el río Duero, el 16 de diciembre de 1996 en la casa de sus padres de la calle Madridanos, ayer vacía posiblemente para evitar a los periodistas.

Pero ya no vivía allí el 2 octubre de 1997, cuando fue detenido un día después de violar a una zamorana de 30 años en Los Pisones a la que destrozó la vida. Para entonces, se había mudado a otro barrio y, al parecer, la víctima era su vecina, a la que tenía controlada. Una tarde la siguió en su moto hasta ese paraje del Duero que él conocía de sobra, como el resto del río, al que vivió pegado.

«El Quintas» testifica en el juicio por el doble asesinato de Las Pallas en la Audiencia de Zamora. / Jesús de la Calle (Archivo)

A las seis de la tarde, atacó a la zamorana cuando tomaba el sol en una explanada de la ribera en la que no había nadie. Le reconoció rápidamente porque los medios de comunicación se hicieron eco de la pésima noticia de su salida del penal de Topas que convulsionó a la sociedad zamorana.

La difusión de la fotografía de Manuel Martínez Quintas fue clave para que la mujer salvara su vida tras ser agredida sexualmente a punta de pistola y bajo amenazas. La retuvo durante tres horas y la joven pudo mantener la calma para convencerle de que no le denunciaría, lo que hizo en cuanto la dejó entrar en el portal de su domicilio.

Los vecinos de Pinilla palidecen al recordar ambos episodios, apenas hablan de lo ocurrido, "no puedo, se me pone la piel de gallina. Pensar que pudo ser cualquiera de nosotros o de nosotras, si es que lo teníamos al lado viviendo", confiesa una mujer que le conoció de niño y hasta que con 31 años asesinó por primera vez.

"Dejamos de ir a pasear por el Duero"

Un terror que recorrió el barrio cuando volvió en 1996 y cuando cumplió los 20 años de cárcel por la violación de Los Pisones en el penal de Lugo. Aunque estaba en esa ciudad, después se trasladó a La Coruña y más tarde a Portugal "el miedo no se te va. Recuerdo que dejamos de ir a pasear cerca del Duero" o por zonas con poca gente, "pensábamos "que anda suelto "El Quintas", no vamos por ahí", nos lo recordábamos unas a otras", apunta otra vecina.

El asesino y violador entra en el Juzgado para prestar declaración en 1997 por la agresión sexual. | L.O.Z. (Archivo)

Si mencionar a "El Quintas" en Zamora es nombrar a la bicha, en Pinilla es cerrarse las puertas. "No creo que nadie quiera hablarte de él, mucha gente le conoció, pero ¡qué te van a decir!, ¿que es un cabrón?, ¿un asesino y un violador?". La indignación "porque esta gente no se quede encerrada de por vida" se mezcla en Zamora con el asombro. "¿Pero no me digas que la ha vuelto a liar?", se echaba las manos a la cabeza un hombre del popular barrio para gritar al corrillo que conversaba a la puerta de un bar: "¡"El Quintas" la ha vuelto a armar!".

Aquel chico, que "siempre fue raro, no tenía amigos, andaba solo, a su aire", nunca tuvo oficio ni beneficio. "No es como sus hermanos y sus hermanas que son muy trabajadores, buenas personas", advierten quienes han compartido vecindad con la familia, un matrimonio currante, "sociable" , ya fallecido, que llegó desde Salamanca, donde nació Manuel Martínez Quintas en la frontera con Portugal, país de donde es oriundo el padre que "era empleado de la construcción" y muy currante.

Nunca se supo de ocupación alguna, solo su paso por la Legión Española. Fue "volver de allí, con 23 o 24 años y meterse en jaleos, andaba con una chilaba", detalla un vecino mayor, la misma que vestía el día del juicio por el doble crimen de Las Pallas.

Quienes trataron con él en esa época siendo jóvenes, le recuerdan obsesionado con ponerse en forma. "Siempre estaba entrenando, trepando por cuerdas" que colgaba de árboles, haciendo ejercicios por la orilla del río. Eso le permitió ser "un joven corpulento" aunque no superara el 1,65 metros de altura. Entonces los chavales y las chavalas de Pinilla bajaban a la fuente del Duero próxima al barrio, "su lugar preferido, siempre estaba por allí".

Manuel Martínez "presumía de ser legionario", pero "nunca se peleó con nadie, ni buscó jaleos". Lo que no sabía nadie es que, antes de asesinar a los dos jóvenes en la isla de Las Pallas, un par de parejas le había denunciado por amenazas con arma cerca del Duero. Esos eran sus antecedentes policiales más gordos en 1983.

