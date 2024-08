"El Quintas" maniató a las dos amigas portuguesas y las desnudó para violarlas junto a un pantano

Siete años ha tardado "El Quintas", el asesino y violador zamorano, en volver a ser detenido, esta vez en Portugal, por intento de violación y de asesinato a dos jóvenes de 17 y 22 años el 7 de agosto, si bien habría agredido sexualmente a otra mujer en el país luso en 2019. Había pasado solo dos años en libertad tras cumplir la condena de 20 años por violar a una zamorana junto al río Duero.

Manuel Martínez Quintas, de 73 años de edad, fue investigado por los juzgados lusos durante seis meses, el tiempo que tardó la víctima en retirar la denuncia, sin que se conozcan los motivos.

Hace cuatro días volvió a intentar agredir sexualmente a la adolescente y la joven que acampaban junto a la caravana donde víavía el asesino y violador zamorano al pie del del pantano de Póvoa e Meadas del río Tajo a poco más de dos kilómetros del municipio del siglo XIII Castelo de Vide.

Manuel Martínez Quintas, "El Quintas", detenido por asesinatos y violaciones. / J. de la Calle/Felmar/David Rodríguez (Archivo)

Eran las 21.00 horas y la dos amigas de Lisboa se disponían a llevar sus enseres desde el vehículo que tenían aparcado a 150 metros del lugar elegido para a montar su tienda de campaña para pasar la noche del miércoles al jueves, según ha podido saber LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

"El Quintas" las avistó y las abordó, las intentó violar y, cuando trataban de escapar de él tras permanecer dos horas retenidas, las hirió de gravedad con un rifle de caza: a la adolescente, en una mano; y a la joven, en la espalda. Eran las 23.00 horas aproximádamente.

Ataque a 150 metros del vehículo de las víctimas Este psicópata y violador , condenado en Zamora en Zamora por un doble asesinato en 1983 y por una triple violación a una zamorana en 1997, con 33 años de condena cumplidos hasta 2017, atacó a las víctimas a 150 metros del coche en el que llegaron al paraje cercano a la presa fronteriza con Extremadura para pasar la noche, el mismo lugar en el que el delincuente se había instalado en una autocaravana para vivir apartado del pueblo. Poco más se sabe del suceso, del que la Guardia Portuguesa aún no ha desvelado detalles, a la espera de poder interrogar a las dos víctimas residentes en Lisboa, tras haber tomado declaración a "El Quintas", ya en prisión provisional en la cárcel de Portalegre.

Secuestro y rentención

Tampoco ha trascendido si el acusado de dos violaciones, dos intentos de asesinato, secuestro y renteción ha testificado en el Juzgado de Nisa donde compareció tras el arresto y ante la Fiscalía portuguesa que pidió prisión provisional, medida que se puede prolongar, y con toda seguridad se hará, durante más de dos años hasta que se le juzgue.

Las heridas de gravedad, fuera de peligro

Las dos amigas se encuentran internadas en el Hospital San José de Lisboa, a donde fueron trasladadas tras recibir los primeros auxilios en el más cercano a Castelo de Vide. La adolescente de 17 años tiene destrozada una mano, por lo que está a expensas de ser sometida a una operación de estética para tratar de recomponer esta extremidad, tras una primera intervención.

Mientras, la joven de 22 años herida por la espalda, en el omóplato derecho, por "El Quintas", está en la Unidad de Cuidados Intensivos en observación tras la operación por el impacto de la bala que recibió con el rifle de caza mayor que el acusado tenía en su autocaravana, describen fuentes consultadas por este diario. Las chicas están ya fuera de peligro, a pesar de la graves lesiones por arma de fuego que han sufrido.

Disparos desde la caravana

Al parecer, el investigado habría cargado la escopeta para disparar desde la caravana, a donde habría regresado una vez que las dos víctimas lograran deshacerse de él y al temer que pudieran escapar o cuando se percató que una de ellas hacía una llamada telefónica, lo que permitió a la Guardia Portuguesa acudir con gran rapidez al lugar del suceso para rescatar a las dos amigas que iban a hacer cámping esa noche cerca de la presa del río Tajo, junto a la frontera con Extremadura.

La policía judicial de la Guardia Portuguesa detiene a "El Quintas" junto al pantano / Cedida

Otra denuncia por agresión sexual en 2019 retirada a los seis meses

Las dos jóvenes lisboetas no han sido las primeras víctimas de "El Quintas" tras salir de prisión en 2017. Al parecer, en 2019, tan solo dos años de dejar el penal de Lugo y tras abandonar La Coruña, ciudad a la que se trasladó, Manuel Martínez Quintas habría vuelto a violar en Portugal, como lo hiciera en Zamora al inicio de 1997, junto al río Duero, en la zona de Los Pisones, tras salir en diciembre de 1996 de prisión por el doble crimen en 1983 de una pareja de biólogos de 18 y 19 años en la isla de Las Pallas del río Duero. Cumplió 13 años de cárcel.

La víctima de esta agresión sexual le denunció, según la información recabada por este diario. Durante seis meses se mantendría abierta la investigación judicial, pero algo ocurrió para que la mujer decidiera retirar la denuncia.

No sería descartable que recibiera algún tipo de amenaza, si bien nadie sabe qué le llevó a tomar esa decisión que en Portugal implica que la causa judicial abierta se archiva al no haber acusación particular, es decir, de la propia víctima.

Intento de fuga a nado tras maniatar a las víctimas, a las que desnudó

La Guardia lusa se encontró a las dos jóvenes desnudas de cintura para abajo, tras haber estado maniatadas con cinta aislante, si bien pudieron rescatarlas antes de que "El Quintas" acabara con ellas a tiros. Malheridas, los agentes lograron salvarles la vida tras localizarlas totalmente en shock, estado por el que requerirán atención psicológica de profesionales. A la espera de poder tomar declaración a lados jóvenes, todavía no se puede asegurar que no fueran violadas por este reincidente incapaz de resinsertarse en la sociedad.

"El Quintas", que vestía solo unos calzoncillos o un bañador, corrió dispuesto a huir a nado por el pantano de Póvoa e Meadas sin lograrlo porque los agentes pudieron darle alcance. El peligroso delincuente confiaba en poder salvar el cauce a través de su inmersión en el agua, un medio que conoce bien por haber pasado su infancia y juventud viviendo muy cerca del río Duero en Zamora e incluso dentro del cauce, como en la isla de Las Pallas, donde pasaba horas hasta su primera detención y condena por asesinar a la pareja de biólogos zamoranos en ese paraje de la capital de Zamora en 1993.

Es posible que ese fijación con parajes fluviales y alejados de la población urbana le llevará a instalarse en el embalse del Tajo a su paso por Castelo de Vide tras abandonar en 2019 La Coruña, ciudad a la que se trasladó tras salir de la cárcel de Lugo en 2017 por la triple violación a una vecina de Zamora en Los Pisones.

Una amplio historial delictivo

"El Quintas" tiene un amplio historial delictivo a sus espaldas, primero como ratero hasta los 32 años, cuando pisó por primera vez un penal acusado del doble asesinato en el río Duero para salir cumplidos 13 años de condena (por buen comportamiento) y volver en poco más de medio año tras una triple violación a una mujer de Zamora capital.No volvería a pisar la calle hasta los 66 años de edad y a punto de cumplir los 74 ha vuelto a prisión provisional por lo que parece un intento de violación a dos jóvenes, de asesinato con arma de fuego, secuestro y retención.

Cinco años sin poder pisar Zamora, Valladolid y Alicante De nuevo, eligió un lugar cercano al río, esta vez el Tajo del lado portugués, y en un paraje aislado de cualquier población, a más de dos kilómetros del pueblo más cercano, para asentarse tras tener prohibido volver en cinco años a Zamora, Valladolid y Alicante, localidades en las que vive la zamorana a la que violó y sus familiares. La prohibición que se acabó en 2022, pero que le mantuvo en el país luso bajo la lupa de la guardia y la policías portuguesa, conocedoras de sus antecedentes, si bien al no haber vuelto a delinquir, no se le podía vigilar de cerca, solo impedirle cruzar la frontera hacia Zamora y las provincias indicadas hasta entonces.

