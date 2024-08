"Estreno un show que une el chelo, el mentalismo y el mundo de los médium"

El mentalista Pablo Raijenstein estrena el sábado 10 de agosto, a partir de las 22.30 horas en el Castillo de la ciudad, su nuevo espectáculo "El medium" en el arranque de las Veladas de los enigmas mentales que alberga, un agosto más, el interior de la fortaleza medieval.

–¿Cómo surge el volver a Zamora?

–Paco González (el mago) y yo nos conocemos de hace tiempo. Me gusta mucho cómo trata y cómo cuida las noches de mentalismo que son realmente únicas en toda España. No hay nadie que escoja a mentalistas para actuar en un entorno como es el Castillo de Zamora, un espacio fabuloso para el mentalismo. Es la segunda vez que acudo. La vez anterior fui con otro espectáculo que era "Mentalismo en el cine", y pusimos una pantalla. Esta noche lo que se va a poder ver va a ser un nuevo acercamiento a las experiencias, pero no tanto basado en el mentalismo, sino basado en los extraños dones que las personas pueden, en muchos casos, tener o desarrollar, las percepciones.

–¿Qué le impulsa a apostar por las percepciones, que es algo tan subjetivo?

–Tengo en Madrid un club que hemos inaugurado hace un año y medio, "Medium Club". Yo como mentalista y persona que tiene una forma de pensar, en muchos casos escéptica porque me dedico a la disección del misterio y sé las técnicas que se utilizan, tanto mis actuaciones en "Medium Club" como en otras muchas que efectúo, me daba cuenta que el momento sensorial, podríamos decir, espiritista, a la gente, incluso sabiendo que al estar encima de un escenario, había elementos que podían ser por medio de la sugestión, entraba en esa sensación y yo cuando recreo sensaciones como de conectar con seres fallecidos o que ya no están, las personas me lo agradecían mucho.

–¿De qué punto parte el espectáculo?

–A partir de la psicomagia de Alejandro Jodorowsky, un escritor, cineasta y tarotista, que nos habla de que por procesos mentales podemos acceder al inconsciente para sanar cierto tipo de enfermedades que, a veces, son más somáticas. Evidentemente quiero que quede claro que no estamos hablando de sanar un cáncer o enfermedades grave, sino de enfermedades somáticas. A partir de estas pautas, opté por realizar toda una experiencia, todo un espectáculo que fuese en torno a las percepciones y que las personas las pudiesen desarrollar. Da igual que las personas crean o no crean y eso es lo bonito, cuando vienen a este tipo de experiencias, lo van a experimentar. Yo ya no entro, como tú dices, en que si es muy subjetivo, ya que el creer, el más allá, las energías... resulta totalmente subjetivo. Yo lo que propongo es que en este espacio que surge, que se abre, proponemos que las personas puedan sentirlo.

Pablo Raijenstein en una actuación. / Cedida

–¿Cuánto tiempo ha invertido en diseñar su nueva propuesta escénica?

–Han sido unos 5 años de estudio para desarrollar ideas y técnicas para llegar a materializarlo. En el espectáculo también hay una musicoterapeuta, Irene Rouco, que toca el violonchelo. Ella tiene una parte muy importante. Un instrumento como el violonchelo, con esas notas que son tan profundas, llega mucho y hace que toda esta sensación se magnifique y que sea realmente sensorial. Es una novedad a nivel nacional la unión de un violonchelo y un mentalista que giran en el mundo de los medium.

– Cada arte ¿tiene un 50% de importancia?

–El público es el que tiene que determinarlo, pero realmente la música resulta muy importante.

–¿Quién asiste a un espectáculo de mentalismo?

–Un escritor muy conocido de esta temática de ilusionismo, Ramón Mayrata, me dijo tras verme, que yo era un mentalista para escépticos. Esta experiencia y el espectáculo gira en torno no tanto convencer. Yo quiero que la gente, sobre todo, disfrute y que el escéptico diga, bueno, da igual, no sé muy bien qué es, pero me gusta, puedo pensar esto, puedo pensar lo otro, pero he disfrutado e incluso he podido vivir y he podido saber, incluso a nivel más científico cómo funciona la mente humana para que se pueda experimentar esto. Y también lo catártico que es un poco este tipo de procesos.

– ¿Por qué dice lo catártico?

–Porque en muchos aspectos puede generar, sublimar a veces una serie de sensaciones que se acercan a lo catártico. Yo todo esto lo he experimentado, cuando, por ejemplo, por medio de técnicas sugestivas creo sensaciones y las personas me lo agradecen. Muchas personas me dicen, pues me hacía falta volver a recordar. Si quiero que quede esto claro, que cada uno puede pensar o puede llamar o ponerle el nombre que quiera, puede ser un recuerdo, puede ser una sensación, pero, de alguna forma, volver a vivir. A mí me interesa mucho también la cultura egipcia. Los antiguos egipcios decían que la muerte no era el final, que el cuerpo que pensaban. Ellos creían que seguía viviendo en espíritu. Y una de las cosas que también decían los egipcios es que cuando se mencionaba el nombre de un fallecido, éste cobraba vida. Todo esto tiene mucho que ver con lo que las personas van a experimentar en el espectáculo que se estrena en el Castillo de Zamora.

Pablo Raijenstein / Cedida

–De sus palabras se desprende que le gusta un público integrado por escépticos.

–Sí, me gusta mucho porque yo también tengo una parte muy escéptica. Soy muy escéptico y sé cómo funciona la mente humana.

–Y ¿cómo siendo escéptico se puede dedicarse a esto?

–Porque veo la belleza, veo la belleza que hay y veo justamente esos elementos que te llevan a experimentar esto. Y lo vivo como escéptico, entiendo los procesos mentales y veo un poco lo positivo. Ten en cuenta que en otra época la figura del chamán también se ocupaba un poco de hacer todo esto. Ellos hacían esto por medio de rituales teatrales simbólicos, ante una audiencia que podía ser al lado de una fogata, podía ser en un baile ritual.... También era un psicodrama, que de alguna forma, también afectaba y que, de forma positiva, las personas lo agradecían.

– ¿El mentalista puede ser el chamán del siglo XXI?

– Yo tengo un concepto del mentalismo que es más clásico. No obstante, yo no pondría una etiqueta, no pondría ni la etiqueta de mentalista ni de chamán. Pondría la persona que propone y que abre el misterio, que da a conocer el misterio. Sin etiquetas de mago, de chamán o de curandero ni tarotista incluso, sino la persona que expone el misterio y que hace que la gente lo pueda disfrutar.

–¿Cómo llega a exponer ese misterio?

–Es algo realmente muy vocacional. De pequeño me interesaba mucho el ilusionismo. Después también me interesé más por el lenguaje no verbal. Me formé en diversas ramas. Después profundicé también mucho en la psicografología y soy psicografólogo. Me parece muy interesante cómo la persona mostraba su inconsciente sin ser consciente, justamente su inconsciente sin creerlo, en unos escritos. Me interesa mucho profundizar en el mundo de la hipnosis, en su parte escénica, donde hago que las personas se ilusionen o experimenten o incluso también disfruten y se emocionen sobre un escenario.

