"Los proyectos artísticos realizados en vivo nutren al público"

La cantante Gema Hernández regresa musicalmente a Zamora. Esta zamorana desde 2010 trabaja como corista de Mónica Naranjo y compone para artistas. Con cuatro discos en el mercado, compagina esta vertiente con la docencia. En esta nueva actuación en la capital el público podrá disfrutar de su torrente de voz interpretando jazz en acústico el viernes 9, en las aceñas de Cabañales a las 22.00 horas.

–¿Cómo surge este concierto?

–Hace dos años estuvimos también en "Las noches junto al Duero" en formato banda. Fue a través de la concejala de Cultura, María Eugenia que nos vio en una boda. Ella me había escuchado cositas, no me había escuchado en el repertorio de jazz. Probamos y estuvimos encantados.

–¿Qué van a tocar?

–Vamos a hacer un formato acústico, muy íntimo. Habrá dos guitarras, haremos standards de jazz muy conocidos y luego algunas canciones pop que todos conocemos, pero llevadas a este estilo.

–¿Alguna suya?

–No lo que yo hago no encaja en este estilo. (risas).

–¿Qué les hace apostar por ese repertorio?

–Son canciones que llevamos escuchando desde que éramos críos. Aunque hemos tenido una formación más clásica, siempre, al final, te acabas empapando de un montón de estilos de música, y por suerte, en Zamora he podido participar en las jam sessions del Ávalon con Suricato Morse. Siempre tira esa energía tranquila, temas conocidos para todos. Nos gusta apostar por ese género porque es muy agradecido para el público también. Tengo muchas ganas de actuar porque ahora hago menos conciertos, ya que estoy en Madrid trabajando como profesora.

Gema Hernández. / Cedida

–¿Qué tal esa faceta?

–Yo estudié magisterio en Salamanca y siempre tenía un plan B para mi vida. Las profesiones vinculadas al arte son muy difíciles de mantener y más en estos tiempos que todo está tan caro. Al final tienes que buscar tu plan B de vida. Casi que el escenario se ha quedado como un disfrute porque de ello es difícil que puedas vivir. Tengo una larga trayectoria, cuatro discos, he estado en varios talent show, aunque no salieron muy bien pero me llevé la experiencia (risas). Lo he peleado, pero es muy complicado este mundo. Desde fuera a veces cuando uno comienza, se ven cosas muy viables, pero una vez que van pasando los años, y yo he cumplido 39, te vas planteando otras cosas. La música es una carrera de fondo a la que creo que tienes que llegar muy jovencito para poder conseguir muchos beneficios, por así decirlo.

–¿Y con qué beneficio se queda?

–El beneficio con el que me quedo yo ahora mismo es con disfrutar de la música, rodeada de músicos amigos, y pudiendo llevar este aprendizaje y esta experiencia de años a diferentes personas y lugares. Durante la semana tengo las clases y luego hago algún bolo, algún concierto de amenización, eventos privados que tenemos hacemos en distintos formatos.

–Cada vez más hay conciertos como experiencias

–Estamos sumidos en una etapa de la vida en la que queremos vivir muchas experiencias. A todo eso le llama experiencia. Creo que esos microconciertos se los toman como tal, son experiencias ya que aparte de tener una cena tienes un concierto privado. Es un poco un artículo de lujo, no todos se lo pueden permitir, pero la verdad que es súper bonito.

–En Zamora ¿solo cantará?

–No, cantaré y tocaré la guitarra. Resulta un poquito más complejo, pero la vida está para proponerse retos. Tocará conmigo Cristian García. Hemos hecho unos arreglos adecuados para guitarra para hacer un homenaje a Ella Fitzgerald, a un disco que tiene maravilloso de duetos a guitarra y voz llevando esas canciones a un entorno más íntimo.

–En un espacio muy especial como las aceñas de Cabañales.

–Sí, la primera vez que estuvimos allí fue espectacular. Descubrí todo lo nuevo que habían hecho y está muy cuidado. En un sitio tan natural por el que he paseado tanto y reflexionado tanto... es como llevar una parte de ti a la música.

–Y ¿el público responde?

–El público responde siempre. En Zamora hay muchísima cultura musical. Al final cualquier proyecto en los que puedan estar allí disfrutando de algo en vivo, siempre creo que nutre mucho a la gente. Lo que yo percibo a través de mis compañeros es el intenso trabajo de Mubaza. Es de agradecer que tanto el Ayuntamiento como otras instituciones apuestan por fomentar la música que se hace. El Ávalon es un ejemplo de apuesta por el talento tanto zamorano como de fuera, a veces no ganando tanto, pero trayendo a muchos músicos de fuera muy importantes. "Las Noches junto al Duero" creo que es un marco incomparable donde vienen grandes artistas y nosotros nos sentimos afortunados de poder formar parte de ese cartel.

–Usted tiene cuatro discos, ¿en la recámara hay canciones para algún otro nuevo trabajo?

–De momento lo tengo aparcado. Nos gustaría en algún momento poder presentar el último disco "Capaz" en esta tierra, cerca de mi familia y mis amigos, pero no tengo fecha.

–¿Sigue componiendo sus temas?

–Sí, no con tanta frecuencia, pero siempre tenemos algo que contar. Yo creo que los que tenemos esta vía de escape necesitamos plasmar un poquito las emociones. Yo tengo notas en mi móvil, voy escribiendo a veces cuando voy a trabajar. Siempre te lo llevas...

–Gema ¿qué prefiere componer, cantar, tocar o enseñar?

–Es una pregunta complicada. Todo tiene su punto positivo. En la docencia puedo trasladar un poquito mi visión subjetiva del escenario a los jóvenes de hoy en día porque doy clase desde los 6 hasta los 14 años. La docencia me ha aportado esa parte que me faltaba. El escenario lo tengo, llevo muchos años haciéndolo y es maravilloso. Esa simbiosis con el público es preciosa.

