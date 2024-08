Susana León, futbolista de la primera Selección absoluta femenina: "Pensaba que hacía algo mal por jugar al fútbol, en el cole me llamaban chico"

El ruido de los tacos sobre las escaleras al subir del vestuario le colocó frente al sueño cumplido: "al escucharlo, pensé, ya soy futbolista". Era el año 1988, Susana León Pérez llegaba a la Liga Femenina de Fútbol, a primera división, con 18 años y triunfaría.

La niña que se preguntaba en el Ramiro Ledesma de Zamora "¿por qué yo no?, no entendía", al escuchaba el mismo sonido seco cuando su hermano Vicente salía al campo, consiguió tocar el cielo con las manos: "jugar, que mi familia fuera a verme".

El número 9 la acompañó en su etapa como delantera desde que saltó esa primera vez al Antonio Amilivia de León. "Con unas botas prestadas que me rozaban", jugó con el club leonés Puente Castro y fue la protagonista en ese 2-0 frente al Palma de Mallorca. Al principio, "estaba acobardada y mi hermana Alicia y Mar me dijeron "suéltate y juega como sabes". Empecé a regatear como sé, tiré desde fuera del área y entró. Me abrazaban y yo lloraba". El segundo también fue suyo y sus pensamientos para los demás, "he hecho feliz al público y a mis compañeras".

"Del fútbol me llevo las celebraciones compartidas con mis compañeras, el haber hecho feliz al público, que mi familia me haya visto jugar"

Esas "alegrías" con el equipo "y que, a pesar de todo, si tienes talento y te empeñas consigues cosas", es con lo que se queda de aquellos años como profesional. La dedicación al fútbol me quitó mucho tiempo, estaba todo el día pensando en si pudiera entrenar, si nos patrocinaría alguien...".

Nunca jugaría en Real Madrid ni con Butragueño, como imaginaban desde su infancia, pero aquella "killer" zamorana se quedó en la retina de Nacho Quereda. El técnico buscaba jugadoras para la Selección absoluta de fútbol femenino y la ojeó. Susana se convirtió ese año en la primera futbolista de Castilla y León de la historia del equipo nacional. En 1989, la llamó para el clasificatorio de la Eurocopa, pero la prensa zamorana ni lo mencionó, aunque jugó contra Suiza, incluso, y estuvo concentrada en Benicasim.

Machismo y vejaciones: "No podéis ser lesbianas"

Esta mujer de 54 años guarda recuerdos terribles de quien fue entrenador nacional 27 años, "de psicología, cero, creía que tenía que ser autoritario para que le hiciéramos caso". Las vejaciones eran el pan nuestro de cada día, "se metía en las duchas a ver"; nos decía "no penséis que conmigo vais a tener nada", recuerdo que una compañera le contestó "no eres mi tipo".

"Mi deseo es que cuando mi sobrina Elia, futbolera, sea mayor pueda elegir desde dónde vivir el fútbol y no sea obligada a ocupar la grada"

Quereda siempre estaba amenazando con que "si no haces lo que te digo, no vuelves a la selección", "tenéis que ir bien vestidas", era mucha presión", explica esta enamorada del fútbol. Tiene muy presente la marginación social por ser mujer y futbolista, los insultos de fuera del campo, "marimachos", contra lo que nada hacía el entorno masculino en el que se desenvolvían en un deporte que aún hoy es cosa de hombres.

Era la misma retahíla que cuando era pequeña y en el colegio "me decían que parecía un chico y creía que estaba haciendo algo mal, me sentía muy observada. Es un desgate psicológico tremendo"

Los técnicos de la Selección tampoco se quedaban cortos, Quereda se creía con el derecho a exigir sobre su orientación sexual: "No podéis ser lesbianas, si no la madres no traen a las niñas al fútbol". ¿Qué decir del masajista?, "huy, esa chica nueva parece guapita. Si quieres te doy un masaje".

Con botas propias y ropas usadas de hombre

La Selección carecía hasta de equipamiento para entrenar, "la ropa era usada, de los hombres, lo que había por allí. Las botas te las comprabas tú. Teníamos ropa nueva en los partidos" y hasta el siguiente encuentro. "A las porteras no las entrenaba nadie. Jugábamos por intuición y talento, por lo que aprendimos en la calle y algo en los entrenamientos". De entrenador físico, nada, advirtió Quereda.

"Si Messi o Ronaldo hubieran sido mujeres, no habrían llegado a nada, no les habría visto nadie"

Era impensable para las mujeres vivir del fútbol, "cobrábamos 20.000 pesetas por cuatro días y los chicos 500.000 pesetas". Poco se ha avanzado en ese aspecto, aunque Susana no duda en afirmar que "ahora da gusto verlas, estamos a años luz de entonces cuando la falta de oportunidades era total. Teníamos más ilusión que otra cosa. Si Messi o Ronaldo hubieran sido mujeres, no habrían llegado a nada, no les habría visto nadie".

No lleva la cuenta de cuántos goles ha habido en su carrera. Tras pasar por varios clubs, también de fútbol sala, si uno lleva en su corazón es el Amigos del Duero, en el que entró de la mano de Luis Pablos Fórez en el año 2000 al volver de trabajar en Ávila, "nos animó a entrar a mí y a mi hermana Alicia", había tomado su testigo su sobrina Paula a los 14 años, con la que jugaron las dos Léon. "En un año, ganamos todos los partidos", llegaron al Play Off contra el Barcelona y el Athletic de Bilbao". Su sobrina nieta Elia sigue actualmente sus pasos con 12 años.

Susana León tenía madera de futbolista desde muy pequeña, la octava de una "familia futbolera" de nueve hermanos, el padre aficionado al balompié inoculó la pasión a su prole, "los León éramos temidos", recuerda entre risas. Se recuerda "siempre en la calle jugando", cuando al tren todavía pasaba por allí, " y el fútbol era lo más económico".

"Nosotras cobrábamos 20.0000 pesetas por cuatro días y los hombres, 500.000 pesetas"

Esta zamorana, que ahora fue electricista para una empresa grande tras estudiar en FP, "también me mieraban raro", confiesa que "desde siempre quise ser futbolista. Desde la grada veía a mi hermano David jugando con el equipo de liga provincial, con dos años menos que yo y no comprendía por qué yo no podía". Susana le acompañaba a los entranamientos y el técnico Monroy le decía "como cabreado, ¿pero a tu hermana no podemos hacerle ficha?". Yo tenía 10 o 11 años". Su hermana Alicia también jugaba, aunque le pilló esa época más mayor con 12 años.

Le gustaba ser deportista porque "podías mejorar con esfuerzo, lo veía como algo bueno". Y del fútbol, "la estética, las botas de taco, la ropa, el macuto para ir a entrenar...", de todo eso pudo disfrutar. Cuando su hermano Vicente le vía ensimismada mirando al horizonte, le decía, "ya sé en qué estás pensando", en ser jugadora profesional.

Ella era una más en la calle de Santa Elena para jugar al fútbol, "las puertas de los garajes eran las porterías" y los rivales, "los de la plaza de Toros". Ella era la única chica y la polémica siempre la misma: "Esta no puede jugar", es una niña. "¡Pues juega mejor que tú!". La misma cantinela tenía que aguantar cuando el grupo de niños con el que iba se acercaban a jugar con los de la Guardia Civil, "¿pero va a jugar esa?" o a San José Obrero, en La Josa, donde no la llamaban por el nombre, era "la de naranja".

Con orgullo, destaca que sus amigos "siempre me elegían de las primeras, a Quique y a mí, para jugar. Los de mi calle me decían cuando seas famosa di que empezaste en el equipo de Santa Elena".

