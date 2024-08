Libre de gluten, libre de problemas

La Asociación de Celíacos de Castilla y León (Acecale) afirma que, aunque no hay un censo oficial, la provincia de Zamora cuenta con un total de 3.000 personas con enfermedad celíaca o con síntomas de rechazo al gluten. Estos datos se basan en la información proporcionada por la OMS, que indica que entre el 1 y 2% de la población a nivel mundial padece esta patología.

Este problema de salud es serio, ya que, lejos de afectar únicamente al aparato digestivo, la ingesta de alimentos con gluten o incluso con trazas del mismo puede provocar en la persona alérgica una reacción multisistémica, es decir, afecta a numerosos sistemas del cuerpo. Según Acecale, esta enfermedad surge por la falta de una enzima encargada de la correcta digestión de este componente y suele incluir una predisposición genética en la mayoría de los casos.

A pesar del creciente número de establecimientos que amplían su oferta para las personas que padecen esta condición, no es una medida suficiente para evitar que tengan problemas de salud. Esto se debe a que, aunque el gluten no esté presente entre los ingredientes, los alimentos pueden haberse preparado en el mismo espacio donde se elaboran alimentos fritos o rebozados, o se usa el mismo aceite que en estos preparados, lo que deriva en la contaminación del plato. Esta situación puede parecer una cuestión de poca importancia, especialmente si el alimento ha sido contaminado únicamente por trazas de gluten. Sin embargo, entre los síntomas que puede presentar la persona sensible a este componente o quien padece esta enfermedad se encuentran vómitos, dolores de cabeza o migrañas, dolor abdominal, mareos, hinchazón, dermatitis y recaídas de enfermedades asociadas, como el lupus o la anemia, entre otros. Estos síntomas pueden aparecer en diferentes momentos, en función del metabolismo de cada persona.

Entre las señales que indican la ingesta de gluten en una persona celíaca está el deterioro inmediato del sistema digestivo. Según Noelia Rodríguez Sanz, del departamento de seguridad alimentaria de Acecale, el problema puede alcanzar grandes dimensiones a largo plazo, ya que "el daño se acumula". Por ello, los hosteleros, al igual que las personas con esta patología, deben tener en cuenta que siempre hay algún daño después de consumir un alimento que contenga gluten, aunque sean solo trazas.

Los consejos que ofrece Acecale a los establecimientos para evitar estos problemas incluyen mantener un registro de las recetas de cada plato, con los alérgenos y los cambios realizados incluidos; usar superficies, utensilios y equipos de cocina separados para comida sin gluten; y limpiar frecuentemente estos elementos con agua y jabón. Con estas medidas se previene la contaminación por el cruce de alimentos.

Aunque el número de habitantes de la ciudad que podrían ser celíacos es significativo, solo un restaurante en Zamora, El Brasero, está asociado con Acecale. No obstante, diversas cadenas de restauración en la capital, como Burger King, Telepizza, McDonalds, entre otras, también colaboran con la asociación. En Castilla y León, un total de 50 locales participan en esta colaboración con Acecale.

Entre los beneficios que disfrutan los colaboradores se encuentran la formación especializada que reciben los empleados de parte de expertos cualificados, la inspección de las instalaciones e ingredientes para asegurar la adecuación de la oferta sin gluten, la promoción de los establecimientos a través de los canales de la asociación y un distintivo del proyecto que certifica la asesoría de Acecale. Este distintivo facilita a los comensales la identificación de estos restaurantes, ya que el cliente se asegura así una experiencia gastronómica sin riesgos de ingesta de gluten.

Además, esta iniciativa contribuye a fomentar el turismo y la inclusión social del colectivo celíaco, ya que posiciona a Castilla y León como un referente en la gastronomía libre de gluten. Con el aumento de la conciencia y el compromiso de los establecimientos, se espera que más locales se unan a esta causa para ofrecer a estas personas la tranquilidad y confianza necesarias para disfrutar las comidas fuera de casa sin preocupaciones.

