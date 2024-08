Llega a Zamora el festival de música electrónica 'Dantz Point'

Zamora acogerá el fin de semana el primer Dantz Point, un evento innovador hacia la cultura de música electrónica de vanguardia con artistas de la zona, enmarcado dentro de la programación del Verano Cultural del Ayuntamiento de Zamora, y que se desarrollará este sábado 10 de agosto en las aceñas de Cabañales, entre las 18.00 y las 01:00 horas.

Dantz es un laboratorio de proyectos y marca cultural que tiene como eje la música electrónica y de vanguardia. Lleva 7 años desarrollando diferentes iniciativas y proyectos (Dantz Festival, Dantz Point, Dantz Club, Dantz Academy, Dantz Wear…). Ya se han celebrado Dantz Point en más de 80 localidades. Su evolución ha ayudado a que sean una referencia en el sector, generando una amplia comunidad de artistas y diversos agentes locales e internacionales.

Los artistas son tanto locales como de lugares colindantes, tal y como destaca en uno de los pilares fundamentales que componen la identidad de Dantz, el establecimiento de la comunidad allá donde se celebre un Dantz Point.

El evento se celebra en un espacio cultural y patrimonial y tiene como ejes principales la sostenibilidad, la igualdad, la promoción del talento y la valoración del patrimonio, llevado a cabo con una gestión eficiente, sostenible y sin residuos.

El lugar elegido en Zamora son las aceñas de Cabañales, uno de los conjuntos más antiguos de España, cuyo origen se remonta a la Edad Media, y que constituyeron en su día uno de los núcleos de actividad industrial y económica más importantes de la ciudad.

Los zamoranos que acudan al festival podrán disfrutar de la música con los diversos artistas participantes:

Samu Larry

Samu Larry ⁠siempre se ha considerado muy melómano pero comenzó a pinchar en 2015 en un club de Zamora que se llamaba Underground n’club y pronto comenzó a moverse fuera convirtiéndose en un residente del club Platform7 en Valladolid durante 4 años. Fue en mitad de esta época cuando decidió crear una fiesta llamada “Rèis” en este club.

Desde entonces empezó a tocar en fiestas por diferentes ciudades y clubs como Studio76 (Madrid), The room (Aranda de Duero), Sala Sonora (Bilbao) , Fever ( Bilbao), entre otros.

A este artista le caracteriza un estilo diferente y mezcla limpia, divertida y bailonga. En sus sesiones mezcla estilos como el afro house, house, melodic, así como la electrónica, entre otras disciplinas.

Rilo

Joven Dj/productor de la localidad de Toro (Zamora), quien aproximadamente a los 15 años empezó a interesarse por la música electrónica y con 17 ya estaba tocando por las cabinas de su pueblo y de gran parte de la región. Su éxito y facilidad para desenvolverse en cabina se debe a la suerte de haber podido tocar desde muy joven.

Ha trabajado en salas como la mítica Zeus de Medina del Campo o La Divina Comedia de Zamora y festivales como Villatechnillo, en el que actuó con tan solo 18 años. También en ciudades como Salamanca, León, Valladolid, Aranda de Duero, Benavente, Madrid, Arévalo...

Como productor comenzó sobre el 2014, sus primeras producciones tenían un sonido muy particular, un estilo minimal propio que le identificaba. Richie Hawtin llegó a poner en varias ocasiones alguno de sus tracks durante el año 2015 como ''Hot Hit'', utilizado 3 días seguidos por el canadiense, entre otros. Durante los siguientes años recibió un gran apoyo también de artistas como Stefano Noferini o Nicole Moudaber.

En la actualidad está desarrollando sonidos más futuristas ligados al progressive house y el minimal en sus producciones.

Sus sets están cargados de groove y de sonidos Minimal/House, ha vivido una gran evolución en los últimos 10 años hasta llegar a RiLo de hoy en día, quien conoce sonidos de vanguardia que le han llevado a evolucionar su música.

David Estévez

En el año 2016 David Estévez, un músico Zamorano, inició su travesía en la escena techno de nuestra tierra. Fascinado por los ecos nocturnos de Detroit, se lanzó al escenario compartiendo así momentos con reconocidos artistas nacionales.

Tras dos años de metamorfosis musical, halló su esencia actual, tejiendo sesiones impregnadas de emociones, sentimientos y expresiones cautivadoras, las cuales logran transmitir con ritmos sincopados, sintetizadores desgarradores, atmósferas envolventes y fugaces melodías sombrías. Se ve influenciado por destacados referentes en su selección musical como Inigo Kennedy, Oscar Mulero y Luke Slater, entre otros.

Hoy en día, ha participado en eventos de renombre como Aquasella On The Road, o de World Tour, One Day, Somnia, y ha dejado su huella en reconocidos clubes y salas como ByAlice, Isabella, KUE, KuboX, Mute (Medellín), Plataform7, The Jungle, ZUL… Por ello, ha compartido escenario con artistas de la talla de: Alexander Kowalsky, Ben Sims, Parfait, Tensal, Jay Denham, Tim Baker, Joey Daniel, Nuke, César Almena, Adrian Oblanca, Raúl Pacheco, y una extensa lista de artistas igualmente trascendentes.

Cherryphonic

Raúl Dominguez es un DJ y productor de 29 años de Zamora. Empezó pinchando en 2011 influenciado por el D&B y el Electro, y progresivamente evolucionó hacia el Techno, experimentando con multitud de géneros de la electrónica de baile a lo largo del camino. Ha pinchado en todo tipo de pubs, clubs, afters, raves, eventos, plazas, fiestas universitarias multitudinarias y fue residente en la sala más reconocida de su ciudad (By Alice Zamora) desde principios de 2016 hasta finales de 2018. En ese momento, dejó las cabinas para mudarse a Madrid y estudiar Producción Musical, centrando su atención en componer.

Su estilo se basa en una simbiosis entre el Techno actual y el de la vieja escuela, caracterizado por su contundencia y énfasis en la parte rítmica. Pinchando, es una persona que siempre está al 100% de sus capacidades, atento a la pista y enfocado en hacer disfrutar al público. Su forma de producir combina un sintetizador modular analógico y cajas de ritmos, y como un artesano, diseña cada uno de los sonidos principales de su música. Su metodología única, diseño de sonido y la energía de sus tracks le han ganado el respeto de la industria del techno.

Su proyecto más ambicioso es trasladar su destreza del estudio a las cabinas. Con su “Improvised Live Set”, produce los tracks en directo con algunas máquinas, creando un espectáculo único e irrepetible.