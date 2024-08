La relación de una zamorana con Álvaro Muñoz Escassi: "Un poder de seducción increíble"

Fue la primera tronista de "Mujeres, Hombres y Viceversa" de TeleCinco, Miss Zamora y Chica Man 2004. La zamorana Marisa Gómez Sandoval dio también el campanazo hace unos años cuando reconoció haber tenido algo con el futbolista Ronaldo. Asentada en Miami y muy conocida allí al colaborar en un programa de televisión, ha regresado a España donde ha sido invitada al programa Socialité. Allí ha hablado de la relación que tuvo con uno de los hombres del momento: Álvaro Muñoz Escassi.

Un seductor

Marisa conoce a Escassi desde hace años tras encontrarse con él en un cumpleaños privado de un amigo en común. Intercambiaron teléfonos y han hablado en diferentes puntos de su vida. Se lo han pasado bien juntos pero "nunca ha sido nada serio, no podemos llamarlo relación porque no lo fue", ha dicho en el programa de TeleCinco. No obstante, reconoce que "tiene un poder de seducción increíble con las mujeres porque es educado, tiene labia y sabe conquistar, aparte que tiene un buen físico, es divertido y sabe estar", ha dicho sobre él.

Marisa, en Zamora

Marisa Gómez Sandoval, nacida y criada en Zamora hasta terminar sus estudios, es también bailarina de ballet. Su madre vive en la ciudad y en los últimos días la joven ha visitado Zamora para reencontrarse con sus raíces y con las amistades que conserva en la provincia. Hay que recordar que la influencer representó a Zamora en un certamen de belleza.

