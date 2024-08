Amenazas con escopeta: Pánico en Carbajales de Alba por el regreso del joven conflictivo

El pánico vuelve a reinar entre los vecinos de Carbajales de Alba ante el regreso del joven conflictivo, de iniciales L.R.J., que vuelve a amenazar, esta vez armado con una escopeta, que ya ha exhibido para amedrentar a los habitantes de esta localidad en la que ya un centenar de vecinos instaló alarmas en sus casas para evitar los atracos que venía realizando. El joven estuvo a punto de matar a su padre en 2022, al que acuchilló cuando estaba pasando "el mono".

La población mayoritariamente octogenaria pide al alcalde de Carbajales y a la Guardia Civil que se tomen medidas para impedir que el joven que tiene 21 años siembre el caos en el pueblo de nuevo tras vivir atemorizada entre el verano de 2022 y marzo de 2023, cuando cesó la orden de alejamiento a menos de 300 metros de su padre que el juez dictó para protegerle tras la agresión con arma blanca.

"No se puede vivir con este miedo en el pueblo"

"Estábamos tranquilos porque se había ido de Zamora, ahora parece que ha vuelto para cumplir una sentencia que le condena a realizar trabajos" en beneficio de la comunidad, una condena que el juez le ha impuesto en lugar de la multa económica porque es insolvente, apunta uno de los habitantes del pueblo alistano. "No se puede vivir así, con este miedo", añaden otros vecinos. El pueblo tiene ahora más de 400 personas, la mayoría pasando el verano, "no sabemos si no marcharán los que vienen a veranear por todo esto".

El joven tuvo acorralados en sus casas, con miedo a salir a la calle, a sus convecinos durante casi un año porque entraba robar a las casas y les amenazaba con matar a quienes le han visto crecer desde que nació, ya que en Carbajales se crió con su padre, un pastor que ya pidió ayuda en su día porque no podía controlar al hijo, un toxicómano que, al parecer y que "se vuelve violento cuando no tiene dinero para drogarse", indican vecinos de Carbajales.

Memorable es el vídeo que colgó en su página de Facebook vestido de policía nacional, traje que sustrajo de la vivienda de un agente jubilado al que le atracó para llevarse tres uniformes de distintos momentos de la carrera profesional del policía, un zamorano oriundo de esa localidad que "no es el mismo desde que sufrió el asalto, no ha vuelto por el pueblo", abunda otra persona del municipio.

Pendiente de dos juicios y seis años de cárcel

La sorpresa y la confusión por el regreso de L.R.J. a la localidad ha sido total, "no esperábamos que volviera, tiene juicios pendientes y ya creíamos que estaba en la cárcel". Y es que el joven será juzgado por robos con violencia, solo en dos de esos casos se piden condenas a un total de seis años y medio de cárcel, uno de ellos el cometido en la casa del policía nacional que permitió a la Guardia Civil localizarle, detenerle y llevarle al calabozo por el asalto. De la casa se había llevado un sable oficial con funda con una inscripción conmemorativa que rezaba "director seguridad del Estado a tenientes XVL Promoción de la Policía Nacional 1983" y una chapa conmemorativa de los juegos olímpicos de Barcelona 1992, objetos recuperados.

