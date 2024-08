El nuevo disfraz de Juan Carlos, el simpático zamorano de la ONCE

Juan Carlos Manzano ha vuelto a repartir la suerte y la alegría por las calles de Zamora. Durante estos calurosos días de agosto, el ingenio del vendedor de la ONCE ha sorprendido de nuevo a los viandantes. En esta ocasión, Manzano ha apostado por un disfraz más ligero acorde a las altas temperaturas de estas fechas y ha emulado a un náufrago varado en una paradisiaca isla tropical con palmera incluida. No le ha faltado detalle: la barba sin afeitar, la ropa ajada y hasta la popular pelota de vóley llamada Wilson de la película protagonizada por Tom Hanks.

Sus otros disfraces

En Navidad, del Grinch. En las ferias y fiestas de junio, del propio apóstol San Pedro. Por la Feria de la Cerámica y Alfarería, de botijo. Por el Z! Live, de rockero. Por el Día del Orgullo, enfundado en la bandera arcoíris. En la feria del queso Fromago, de ratón. En el salón de la miel Meliza, de apicultor. Durante el mercado medieval, de legionario. Y así hasta un sinfín de disfraces con los que sacar una sonrisa y acercar la suerte a sus clientes.

Su primera vez

Todo empezó el 14 de mayo de 2021 y su primer disfraz fue de gladiador durante los días en los que se celebraba el mercado medieval. Después de eso, una sucesión de fechas en las que Manzano intentaba sorprender durante su jornada laboral. Aunque muchos piensan que es la ONCE la que le proporciona los trajes, todos se los compra él mismo y el motivo es mucho más sencillo de lo que parece. “No me gusta ofrecer porque conozco a mucha gente y a veces parece que les estás obligando a comprarte algo, por eso intento llamar la atención y esta me pareció la mejor forma de hacerlo”, explica el propio trabajador.