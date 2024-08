Constructor a la fuga, estafa a la vista

El empresario zamorano conocido como "constructor a la fuga", programa televisivo en el que le denunció una de sus víctimas de San Pedro de Ceque, espera ya desde la prisión de Topas la resolución del juicio celebrado en la Audiencia Provincial el 18 de junio procesado por estafar 9.489 euros a Iván López con un proyecto de rehabilitación de su vivienda en San Cristóbal de Aliste, obra que dejó iniciada con el inmueble a la intemperie, sin tejado en julio de 2021. Francisco Javier D.T. no ha devuelto ni un euro al profesor de Filosofía damnificado del 84% del presupuesto que se esfumó. Esta sería su tercera condena por estafas con sentencias de 2023 y 2024, a dos años y cuatro meses. Acumulaba otras cuatro condenas por infracciones penales fechadas entre 2015 y 2016 y dos años de prisión; de juzgados de Valladolid y Salamanca acaba de ser sentenciado por coacciones, a 9 meses de prisión; y por conducir sin carné por perder los puntos, a otros 6 meses. Queda por conocer la decisión de la Audiencia de Zamora. | S. A.

---------------------------------------------

Una sociedad indecente

El empresario ha eludido la cárcel durante años porque al iniciar las obras acababa juzgado en la vía civil

Iván lópez (*)

El pasado mes de junio, en la Audiencia Provincial de Zamora quedó visto para sentencia otro de los juicios contra el supuesto constructor zamorano (de iniciales F.J.D.T.), tristemente conocido a raíz del programa de televisión Constructor a la fuga. Asistí personalmente al juicio en calidad de acusación particular, y constaté que la expectación mediática era considerable. Se juzgaba a todo un perro viejo del panorama delincuencial, que acumula denuncias a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Para los profanos en el asunto, algunos detalles. El modus operandi es siempre el mismo: da comienzo a la obra para simular una apariencia de ejecución de la misma y, cuando ha cobrado una cierta cantidad de dinero, abandona la obra y no vuelve más. A simple vista la manera de proceder puede parecer algo burda. Pero lo cierto es que le funciona. El hecho de empezar las obras le ha permitido durante años derivar el delito a la vía civil (un simple incumplimiento de contrato), y eludir así la vía penal.

Más allá de los aspectos jurídicos, que están llenos de recovecos, la pregunta que cabe plantearse es la siguiente: ¿Cómo es posible que una persona lleve más de diez años haciendo esto? Este es un interrogante que a todos nos concierne. El simple hecho de tener que plantearse preguntas de este tipo ilustra bien lo que somos como sociedad. Hay quien ve la raíz del problema en el sistema jurídico; la justicia en nuestro país -dicen estos- no funciona y es un desastre. Otros interpretan que, al fin y al cabo, jueces y fiscales implementan lo que dice el legislador, y es este último el principal responsable de estos asuntos. Obviamente, tampoco el ejecutivo se salva, y muchos detectan en el gobierno de turno la fuente de todos los males. Lo único cierto es que –como se suele decir en términos coloquiales– unos por otros, y la casa sin barrer.

S. A.

El perfil del caso que nos ocupa -el del supuesto constructor zamorano, con todo un reguero de denuncias a sus espaldas- es el de alguien que seguramente empezaría con estafas de poca monta, y al ver que esto en España era una auténtica bicoca, acabó formulándose toda una declaración de intenciones: que trabajen otros. Ciertamente, no estamos ante un psicópata, alguien que tenga sus facultades mentales gravemente alteradas y vaya causando muertos por donde pasa. En ese caso la justicia habría actuado con mayor celeridad. Sin embargo, sí podemos afirmar con rotundidad que se trata de una persona moralmente subdesarrollada. ¿Y qué quiere decir esto?

Actualmente todo el mundo tiene la piel fina y se ofende con facilidad. Incluso el estafador del que hablamos alegó en el juicio que no podíamos referirnos a él como “el constructor a la fuga”, porque eso dañaba su reputación. La realidad supera la ficción. Hacerse el ofendido muchas veces da buenos réditos, y algunos lo saben bien. En este contexto de confusión generalizada cuesta afirmar –e incluso pensar– que haya personas moralmente más desarrolladas que otras; aunque para muchos nos resulte una obviedad. Hoy, que todos somos muy modernos, preferimos usar términos fluidos -menos rígidos- y decir, por ejemplo, que alguien carece de empatía. Pero estos términos -como el de empatía- son difusos (y tal vez por eso gusten tanto). Baste aquí un ejemplo para explicar a qué me refiero. Hasta el menos versado en reflexiones moralmente profundas sabe que no es lo mismo robar para comer, que robar para pasearse por Salamanca con un Porsche Cayenne. No es lo mismo. Lo primero puede ser un delito, pero -a no ser que alguien sea un kantiano convencido- puede no ser moralmente reprobable. Lo segundo, en cambio, es un delito y, a su vez, es moralmente condenable. De quién no es capaz de ver este tipo de diferencias entendemos que tiene una perspectiva moral deficitaria, subdesarrollada. Y este es justo el caso de nuestro protagonista.

Sociedades como la nuestra invierte cantidades ingentes de dinero y esfuerzo para intentar paliar los problemas sociales que generan este tipo de personas. Esto es, en buena medida, el sistema jurídico. Si todos fuéramos moralmente virtuosos no haría falta el derecho. Pero ante la ausencia patente de moralidad, sólo el derecho nos puede auxiliar. Las estafas de este personaje hace ya años que han dejado de ser estafas de poca monta. A día de hoy, hay muchísimos afectados en toda España. Con el tiempo, este supuesto constructor ha destrozado la vida de muchas personas; ha robado los ahorros de toda una vida de gente humilde y trabajadora poniendo en riesgo, no solo su economía, sino también su salud. Y al final nos topamos una vez más con la misma pregunta: ¿Cómo puede ser que esta persona lleve tanto tiempo haciendo esto?

En su célebre obra La sociedad decente, Avishai Margalit establece la distinción entre una sociedad justa y una sociedad decente. Una sociedad es justa cuando distribuye equitativamente los recursos. En cambio, una sociedad es decente cuando sus instituciones no humillan a los ciudadanos. Si es el cumplimiento de la ley la que nos hace moralmente competentes, o si las leyes tan solo recogen las formas de la eticidad de una sociedad, es una cuestión compleja que no vamos a resolver ahora aquí. En lo que seguramente estamos todos de acuerdo es en que la ley debe imperar en aquellos espacios donde la moral ha desaparecido. Cuando esto no pasa, no sólo nos convertimos con demasiada frecuencia en una sociedad injusta, sino también en una sociedad indecente.

(*) Profesor de Filosofía, damnificado del empresario