Ángel Alonso Prieto, poeta: "Gloria Fuertes hizo un gran trabajo por la poesía que todavía está por valorar"

Ángel Alonso Prieto acaba de publicar el poemario que lleva por título "Las horas cantadas".

–¿Cómo surgen los versos que ahora ven la luz?

–Me he animado a publicarlos después de muchos años y muchas lecturas. Parte de los versos más cortitos están hechos en mi época más temprana de escribir, con veintipocos años, cuando yo estaba estudiando magisterio. Mis primeras lecturas de Lorca, de Alberti, Miguel Hernández, con el que me identificaba un poco por su procedencia rural. Estos autores me influyeron mucho y me animaron a que las sensaciones que yo tenía sobre mi vida en ese momento, sobre el paisaje y sobre lo que yo sentía, las pusiese por escrito.

–¿Quizás gracias a ellos escribe?

–Sí. El libro es un homenaje a los maestros de escuela. De hecho, hay dos poemas dedicados a los profesores y a las maestras. También hay otro dedicado a la maestra, titulado así, en la que me refiero a mi madre porque las primeras letras me las enseñó ella y con ella empecé a silabear en la cartilla. Yo también fui profesor y un poco he pensado y reflexionado sobre el trabajo de la profesión, la trascendencia, el significado, etc.

–Por lo que dice son poemas escritos a lo largo de toda su vida.

–Efectivamente, pero yo quería que tuviesen una unidad y no sabía muy bien, no encontraba un formato para darles unidad hasta que fui, poco a poco, pensando en la selección y vi que los que yo pensaba poner, tenían calidad, hacían un poco referencia a la infancia, a la educación, a la escuela y también al paisaje. El cambio de las estaciones, las sensaciones que te produce el campo, la contemplación, los atardeceres. Todo el libro es un registro emocionado del tránsito, del cambio, del camino de la vida, del camino del día y de las fases de la vida humana.

–El poemario tiene un texto firmado por Vicente Aleixandre.

–Es el poeta que me animó a publicar y que me orientó hacia la editorial. Yo acababa de terminar la carrera, estaba en Madrid y empecé a trabajar y utilizaba líneas de transporte largas donde leía poesía. Además de Alberti me metí ya con Vicente Aleixandre. No sé muy bien por qué entré en su poesía, pero entré. Y entonces empecé a leer sus poemas y a los dos años o así, le dieron el premio Nobel. Y yo, como me había gustado mucho su poesía, me atrevía a escribirle. No sé cómo me hice con la dirección, y le escribí felicitándole por el premio Nobel. Fue una carta larga donde le di las gracias por lo que lo que para mí había significado su lectura. También le decía dónde la había leído. Como él vivía en Madrid y sabía lo que significaban esos trayectos masificados, ese jaleo enorme, y en contrapunto ese lector absorto y ajeno al bullicio y al estrés, le debió de gustar, le debió de impactar. Yo no era nadie, era un maestrillo que empezaba a trabajar. No esperaba respuesta o como mucho, la del secretario. Sin embargo, me escribió una carta detenidamente contestándome a todos los aspectos que le había comentado y la incluyo por la importancia que ha tenido para mí.

Vicente Aleixandre respondió a una carta que le remití y la incluyo por la importancia que ha tenido para mí

–Cada apartado tiene por título un aula ¿por qué?

–Porque como tenía un trasfondo educativo y escolar, le puse lo de las aulas, que es una cosa que nunca he visto en un poemario. Además, los poemas que van bajo ese epígrafe, guardan relación con el nombre. En la de Vivaldi, todos los poemas están relacionados con las estaciones. Citar a María Montessori, hablar de Monet, de Vivaldi no solo que los versos desencadenen otro tipo de sensaciones estéticas sino también de conocimiento alrededor de los titulares de las aulas, quizás despierte la curiosidad por saber más sobre la persona a la que se le ha dedicado el aula.

–También le dedica un aula al pintor salmantino Zacarías González, ¿cuál es el motivo?

–Fue mi profesor de dibujo en la Escuela Universitaria de Salamanca. Era catedrático de dibujo y es una personalidad artística de primer orden en Salamanca y le he hecho una especie de homenaje porque no quedé a gusto con él, porque, aunque él descubrió que yo tenía dotes artísticas para el dibujo, casi me suspendió por el despiste típico de artista.

–El libro va acompañado por una amplia serie de ilustraciones.

–A los libros de poesía no se les suele poner grandes ilustraciones, suelen ser un motivo pequeñito. Tengo la suerte de tener una amiga Beatriz Lostalé, licenciada en Bellas Artes, que una grandísima artista y me hizo generosamente la portada. Las otras ilustraciones son un amigo que se llama Felipe Jiménez de la Rosa, un ilustrador profesional de la plantilla de Televisión Española cuando los rótulos, los anuncios de películas y de programas los hacía el equipo de diseño gráfico. También hay mías, una de Zamora y el cuadro del pastor.

–También emplea su exlibris

–Pongo mi exlibris porque la poesía un poco lo pide. Este exlibris me lo hizo precisamente Felipe Jiménez de la Rosa. Él conocía por amigos mi pasado rural, Villarrín de Campos, antes de que saliera fuera a estudiar y entonces el burro tenía para mí mucho significado porque era la bicicleta mía de entonces, el medio de transporte de la casa para las labores más cotidianas.

–¿Va a seguir publicando poesía o trabaja en otros formatos?

–Quería sacar algo de poesía, pero ya en otro tono. Tengo un poemario largo premiado en Lugo y uno sobre Santa Teresa, escrito a raíz de la pandemia, de unos 200 versos, y tres poemas sacros que están en el cajón de los proyectos.

Quiero que este poemario tenga una divulgación en el marco de, diríamos, educativo escolar y de profesores porque creo que la poesía en este momento está en un registro muy elitista

–¿Qué le impulsa a publicar en este momento "Las horas cantadas"?

–Es el momento vital en que tenías que publicarlo. De saldar letras. Quiero que este poemario tenga una divulgación en el marco de, diríamos, educativo escolar y de profesores porque creo que la poesía en este momento está en un registro muy elitista. Resulta difícil que se lea poesía contemporánea y me gustaría que se retomase el interés por la lectura de la poesía. Yo creo que Gloria Fuertes, por ejemplo, hizo un grandísimo trabajo que todavía no está suficientemente valorado. Tiene libros para niños y muchos libros incluso para adultos de mucho mérito reconocidos en la historia de la literatura contemporánea. Yo he querido poner mi granito de arena para que se divulgue la poesía y que se anime a la juventud, a la infancia, a la adolescencia, a la creación poética, a mirar el mundo con una visión emocionada del instante, que son los instantes estos que después de adultos andamos rescatando. Yo tengo en ese aspecto, soy muy deudor, no del estilo, pero sí de la sensibilidad de Marcel Proust. La búsqueda del tiempo perdido creo que es el leitmotiv de muchas creaciones poéticas y musicales. Implícitamente vamos a esos caminos recorridos con menos problemas que los que tenemos ahora de adultos y nos hacen mantener a veces el optimismo y la alegría en momentos duros, porque vamos a cargar las pilas. Creo que muchos escritores o no, escritoras o no, artistas o no que cargan las pilas en el pasado de la infancia.

–¿Es su caso?

–Sí, por supuesto. Hay un poema muy largo al final, el más largo de todos, que se llama "Volver". que cuenta la vuelta, el regreso de niños, que ya no son niños, que ya somos mayores, a un colegio donde estudiamos de niños. En la España rural de mi niñez, donde no había institutos y en el pueblo solo la gente labradora que tenía más recursos podía mandar a sus niños a estudiar a Zamora y los que no, si nos pillaban en la escuela un poquito espabilados o se nos daban mejor, venían de los seminarios de las congregaciones y nos llevaban a estudiar, por poco dinero. Yo tengo la suerte de que, entre 15 y 20 compañeros que estudiamos en Tui, regresamos allí todos los años, todos los veranos, y es un canto a ese regreso, donde volvemos a ese colegio que aún existe.

