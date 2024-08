"Museo de Semana Santa, Conservatorio y Centro Cívico saldrán adelante, sin duda"

Impulsar el desarrollo de Zamora a todos los niveles es la línea fundamental de actuación del nuevo delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Fernando Javier Prada Antón, que el pasado 19 de julio tomaba posesión de su cargo en sustitución de Leticia García, ascendida a consejera de Industria. Prada (Zamora, 1963) exhibe un amplio bagaje de trabajo para la Administración en el que destacan sin duda sus dilatadas etapas como secretario técnico del Servicio Territorial de Fomento de Zamora (1998-2009) y como director provincial de Educación en Zamora, de 2009 a 2024, aunque prefiere afrontar los asuntos con la visión de "un hombre de la calle".

Sacar adelante las grandes inversiones en marcha para Zamora como Museo de Semana Santa, Conservatorio o Centro Cívico, encalladas en las turbulencias que afectan a muchas obras públicas pospandemia o hacer realidad el gran polígono industrial de Monfarracinos, llamado a ser tractor de la industrialización de Zamora, junto con el Puerta del Noroeste en Benavente están en su punto de mira, aunque es consciente de que la realidad le va a llevar a terrenos más pantanosos, como la falta de médicos, los incendios forestales o la siempre complicada convivencia de ganaderos y fauna.

–Se enfada Abascal y cambia el director de Educación de Zamora. Cuéntenos cómo se viven esos momentos, cuando le ofrecen ser delegado de la Junta en Zamora.

– Cuando te hacen una propuesta de este tipo, obviamente hay que asumirla. Es importante tener la representación de la Junta de Castilla y León al máximo nivel aquí en la provincia. Todo fue muy rápido, me lo proponen un jueves y el viernes, ya estaba aquí en la Delegación Territorial. Bueno, es lanzarte y afrontar las cosas con ilusión, con fuerza y con ganas.

–Llega desde la Dirección Provincial de Educación, pero conoce la Administración autonómica desde otras responsabilidades.

–Soy funcionario de la Junta de Castilla y León desde 1991 y prácticamente he pasado por todos los servicios, de Cultura, Agricultura, aquí en la Delegación estuve también, Fomento, por supuesto, y Educación.

–Lo normal es que a la Dirección de Educación llegara alguien de ese ámbito, pero usted venía de otros departamentos y no se le ha dado nada mal.

–Fue un choque importante, porque llegas a un mundo que no habías tocado nunca. Pero he de decir dos cosas, en Educación he sido tremendamente feliz y he contado con la colaboración de todos los sectores: de los docentes, los sindicatos o los padres. Y sobre todo hicimos una gran familia. Porque en Educación hay cosas muy bonitas, pero hay que trabajar mucho, muy duro: hay que estar al día continuamente, porque hay que preparar las cosas con mucha antelación; el curso siguiente lo tienes que dejar listo en verano, porque el 6 de septiembre tienen que empezar las clases: comedores, transporte, profesorado... Es un área que no tiene nada que ver con el resto de consejerías.

Los proyectos en marcha van a ser una apuesta de futuro que seguramente transformen completamente la visión que hasta ahora hemos tenido de la ciudad.

–Es una de las áreas donde Castilla y León presume siempre porque sale bien parada en los rankings. ¿Dónde está el secreto?

–Yo creo que es tener una buena organización con dos premisas, como son el trabajo en equipo, que se le enseña a los alumnos en los centros, y luego, sobre todo, querer hacer las cosas bien. El elemento clave es el docente que con su trabajo y disciplina hacen las cosas bien, y esto hay que complementarlo con muchas más cosas, como la formación del profesorado y la ayuda de la Administración en todos los aspectos que intervienen. Son factores que hacen que el sistema educativo haya sido y sea un referente a nivel de Zamora, de Castilla y León, y a nivel nacional. Aquí, por ejemplo, hemos tenido la suerte que desde la Junta se ha apostado por mantener colegios abiertos con tres niños, escuelas con pocos alumnos a los que hay que prestar el mismo servicio. A un colegio con 7, 11 o 12 niños, al final tienen que ir cerca de 7 profesores, pueden tener transporte escolar e incluso comedor.

–¿Qué retos se plantea al frente de la Delegación de la Junta?

–Ahora mismo lo fundamental es que hay una serie de proyectos de obra en Zamora capital que son imprescindibles para la ciudad, como el Centro Cívico, Museo de Semana Santa y Conservatorio. Son tres proyectos de tal inversión y calado que hay que sacarlos adelante y transmitir al ciudadano que finalmente se van a realizar y que va a ser una apuesta de futuro que seguramente transforme completamente la visión que hasta ahora hemos tenido de la ciudad.

Voy a seguir siempre defendiendo que Zamora necesita una conexión diaria de tren, directa para los zamoranos, a una hora temprana y para volver a Zamora por la tarde.

–Se da la paradoja que conseguido lo difícil, proyectos y dinero, se estén truncando en la ejecución.

–El de la construcción es un sector que se ha transformado mucho en los últimos años: crisis económica, el tema del suministro de materiales, las empresas buscan siempre un rendimiento económico, van a presentar bajas importantes y eso hace que luego la obra no se desarrolle correctamente. Pero son tres proyectos, como digo, importantes.

–¿Cómo está el Centro Cívico?

–El Centro Cívico esperemos que no lleve ningún problema añadido y que en el mes de febrero esté disponible. A veces se da esa impresión desde afuera de que la obra está parada, pero el trabajo interior continúa en cierta forma, la empresa sigue facturando o certificando obras. El objetivo básico que es hacerlo realidad, que allí se presten unos servicios para el ciudadano por parte del Ayuntamiento y también seguramente algún servicio por parte de la Junta de Castilla y León, como lo decía el consejero hace pocos días.

–¿Y el Conservatorio?

–En cuanto al Conservatorio, ahí soy el contacto directo con la Consejería de Educación para que ese proyecto se vuelva a relanzar otra vez, porque es un proyecto que el ciudadano a lo mejor desconoce. Esta obra implica contar con un nuevo Conservatorio y recuperar el teatro que fue de la Universidad Laboral, que muchos conocemos por nuestra edad y que va a ser un revulsivo para toda la comunidad educativa y para toda la cultura en general de Zamora. Será importantísimo.

–¿Va a haber algún modificado del proyecto o cómo se está planteando un poquito el tema de retomar la obra?

–El Conservatorio prácticamente desde marzo o abril ha ido en caída en cuanto a lo que es unidad de obra, aunque se sigue certificando, pero al final la Consejería tiene que tomar una decisión concreta que es o bien primero hablar con la empresa y ver si el modificado que ellos presentan es viable y si no considerar la rescisión del contrato, con los problemas que ello acarrea. Hay que buscar algo que sea factible económicamente, pero que también suponga la continuidad de la obra que al final es el objetivo de todos y que el edificio sea una realidad.

La falta de médicos es un problema que hay que solucionar desde la base, porque cuando quieres recurrir a buscar un profesional me da igual de Medicina de Familia que una especialidad hospitalaria, no lo hay, no lo encuentras.

–El Museo de Semana Santa parece que puede tener nueva licitación, porque llegó a correr el rumor de que no se iba a presentar ninguna empresa.

–Afortunadamente con el nuevo proyecto que asciende a 10 millones de euros, se han presentado tres empresas y por lo tanto seguirá para adelante. Cuando las cosas no van suficientemente bien siempre hay temores, pero lo cierto es que hay empresas, han licitado y esperemos que en el mes de octubre aproximadamente se conozca cuál es la adjudicataria y a partir de ahí que se firme el acta de replanteo. Y en 24 meses, en los que esperemos que no haya ningún otro inconveniente, lo tendremos construido.

–¿Las tres dotaciones van a traer a Zamora un valor añadido, más allá de la inversión que supone construirlas?

–Claro. Hay una inversión importante, el Centro Circo eran 5,8 millones, el Museo de la Semana Santa ahora son 10 millones de euros y el Conservatorio eran 15 millones de euros, son inversiones importantísimas. Pero sobre todo lo importante es lo que va a repercutir para la ciudad cuando estén funcionando. Por supuesto, Zamora necesita dinamismo en el ámbito del turismo y el Museo de la Semana Santa nuevo, moderno, va a atraer muchísima gente, muchísimo turista para ver esa importante Semana Santa de Zamora. Y va a ser muy importante, como le he comentado, recuperar el teatro de la Universidad Laboral.

–Las esperanzas de despegue industrial de Zamora pasan por Benavente y el polígono de Monfarracinos. ¿Cómo están estos proyectos?

–Son dos apuestas de la Junta de Castilla y León, apoyadas por supuesto por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Monfarracinos supone una doble perspectiva, porque el área de Zamora capital necesita suelo industrial y ahí hay cerca de 800.000 metros cuadrados, que va a ser una realidad en breve tiempo. Ya se ha resuelto la compra de las parcelas y se irán dando pasos poco a poco para que luego la empresa que quiera asentarse en el polígono tenga ayudas para asentarse en el territorio. Zamora necesita una industria que dinamice el sector industrial, una industria potente, que atraiga otras industrias de diferentes sectores productivos, que asiente población, que puedan venir personas a Zamora y evitar que los jóvenes se vayan, es decir, que aporte futuro para esta provincia. Sobre todo si desde otras administraciones públicas apuestan también por desarrollar las infraestructuras, como el Corredor Atlántico, la Ruta de la Plata, y por supuesto algo tan importante como son las conexiones con el AVE a Madrid.

–¿Y el desarrollo industrial de Benavente?

–Benavente era y sigue siendo un cruce de caminos, pero se ha abandonado un poco ese asentamiento de industrias y también ese polígono que verá a la luz, esperemos que no tardando mucho. Será algo fundamental para la ciudad de Benavente y la comarca.

–Hablaba del AVE o la Ruta de la Plata, competencia del Gobierno central pero me consta que le preocupa este aspecto.

–Voy a seguir siempre defendiendo que Zamora necesita una conexión diaria, directa para los zamoranos, a una hora temprana y para volver a Zamora por la tarde. Cuando vas a la estación de tren ves la alta demanda de viajeros. Esos servicios, con precios asequibles, permitirá a los ciudadanos vivir en Zamora y trabajar en Madrid, pero también aprovechar o desarrollar todavía mucho más el turismo en la capital y en la provincia, por ejemplo, los viajes de fin de semana. Pero hay que abaratar los billetes. Estamos oyendo hablar de la nueva frecuencia del Avlo, que se supone que es un tren de bajo coste y, al menos en determinados momentos, no es así, porque es más caro incluso que el Alvia. Luego hay otro matiz importante que no podemos ser menos que una ciudad gallega y si en el trayecto Orense-Madrid hay plazas suficientes, es imposible que en el mismo trayecto el mismo día Zamora no pueda sacar una plaza y que cueste lo mismo que desde Orense-Madrid. Es cierto que no es nuestra competencia y ahí nuestra labor es más de reivindicación, pero si no ponemos facilidades para que el ciudadano venga, para que el ciudadano de Zamora pueda pasar a Madrid a hacer sus gestiones y vuelva, algo que no estamos haciendo bien.

–¿Es, por tanto, de los que echa balones fuera?

–No. Entiendo que cada uno tiene su ámbito de trabajo, pero que todos juntos necesitamos colaborar y ayudarnos y en aquellas cosas que veamos hacer una crítica constructiva. Porque aquí no se trata de decir esto es mío y eso es de otro, el ciudadano no lo entiende. Es ayudarnos y trabajar juntos, hacer que Zamora sea una ciudad y una provincia atractiva, que sea fácil desplazarse hasta aquí y con unos costes asequibles. Porque el ciudadano que viene de fuera valora enormemente el turismo, la gastronomía, cualquier aspecto de Zamora capital, por supuesto la provincia. Tenemos que creer que Zamora tiene futuro. Mi compromiso en esta Delegación Territorial es aportar trabajo, experiencia en algunos sectores y sobre todo seguir luchando por que Zamora sea una provincia, al menos para algunas cosas, de la A, no de la Z, una provincia boyante en la que los jóvenes tengan futuro.

–Uno de los problemas con los que va a tener que lidiar es el de la situación sanitaria, sobre todo la falta de médicos. ¿Sabe cómo solucionarlo?

–Es un problema que hay que solucionar desde la base, porque cuando quieres recurrir a buscar un profesional me da igual de Medicina de Familia que una especialidad hospitalaria, no lo hay, no lo encuentras. Hay que analizar por qué un alumno que termina la EBAU tiene que competir con el de otras comunidades autónomas donde a lo mejor es más fácil conseguir nota, por qué no hay posibilidad de aumentar plazas de Medicina en las universidades, por qué las plazas MIR son limitadas, por qué hasta hace poco había una limitación en cuanto a la nota de corte y sobre todo ver en determinados momentos por qué un médico no desea venir a Zamora o no decide ir a una zona como Puebla, Benavente, en el ámbito rural donde hay que apostar por que ese médico esté permanentemente en contacto con el territorio, que atienda a una población envejecida y que dé respuesta a las necesidades o a los planteamientos que se hacen desde una provincia con las características que tiene Zamora. Al final al ciudadano lo que le preocupa es si le tardan diez días en dar cita en el centro de salud o que tiene una lista de espera para operarse.

–Otro problema, los incendios, parece que este verano están bajo control, ¿no?

–No son noticia, pero desde que tomé posesión hay entre dos y tres incendios diarios o conatos de incendios, porque los servicios de extinción los apagan rápidamente. Quiero también poner de manifiesto la gran labor que hace todo el personal del operativo de incendios y del servicio de Medio Ambiente, que siempre está permanentemente atento a cualquier circunstancia. Hasta el momento, y esperemos que siga así, a todo lo que ha surgido se le ha dado una rápida respuesta y no ha ido a más.

El envejecimiento de la población también tiene que ser una oportunidad para que Zamora sea una provincia de servicios,

–La fauna es otro los elementos conflictivos, sobre todo la gestión del lobo. ¿Cuál es su punto de vista sobre el particular?

–Debemos buscar la fórmula para aunar la protección de la naturaleza pero también el derecho a trabajar y aportar un producto económico importante que es la ganadería en esta provincia. Hay que buscar el equilibrio entre la existencia del lobo y las reses de los ganaderos, no puede ser de otra forma.

–Como pasa en Educación, también en Servicios Sociales sacamos buena nota. En este caso las obras de la nueva residencia sí parecen avanzar a buen ritmo.

–Se van cumpliendo los plazos de una obra importantísima para Zamora porque supone un nuevo modelo de atención a la persona mayor, a la persona dependiente. La obra se está desarrollando con normalidad y esperemos que en los plazos que están establecidos tengamos una residencia moderna, eficaz con personal que atienda y a la persona mayor.

–Que cada vez es más numerosa en la provincia.

–Precisamente todo lo que estamos hablando tiende un poco a eso, a la lucha contra la despoblación y a la atención de una población como la de Zamora, especialmente envejecida. Pero eso también tiene que ser una oportunidad para ser una provincia de servicios, de atención a esa persona que ha pasado una etapa de su vida y hay que darle la mejor prestación porque al final nuestros mayores son a quienes nos debemos.

