Aliados en la adversidad

"No se trata de vender productos, sino de ayudar a la gente para hacerles la vida más fácil". Con este planteamiento nace el proyecto de mercería terapéutica en uno de los comercios con más solera de la ciudad de Zamora, El Redondel. Idea que surgió ante la necesidad que detectó Carmen Peláez, hija de uno de los dueños del establecimiento y enfermera de profesión.

"Llevo trabajando como enfermera casi diez años y este proyecto parte de un estudio de mucho tiempo al ver las necesidades que tienen muchos pacientes de contar con productos o recursos especiales muchas veces difíciles de encontrar", explica.

Bajo esta premisa y con el impulso de su hermano Eloy Peláez y su prima Teresa Peláez, la idea se fue materializando con la incorporación al catálogo de la tienda de más género especializado como, por ejemplo, un pack de ingreso a residencias u hospitales que contiene un camisón, unos calcetines adaptados, las típicas tiras en las que poner el nombre y ropa interior cómoda de algodón para evitar infecciones.

Detalle de los productos que se pueden comprar en El Redondel / Ana Burrieza / LZA

Un útil paquete que se podrá adquirir en la que se erigirá como la primera mercería terapéutica de España en cuyo expositor también aparecen otros artículos que ayudarán a aliviar el malestar de muchos enfermos. De este modo, otros de los que encontrarán un aliado tras el mostrador de la histórica mercería serán las personas que sufran patologías urinarias que tendrán a su disposición calzoncillos "un poquito más amplios para poner la sonda en la pierna".

Tampoco ha olvidado la enfermera la incorporación de una línea especial para mujeres con artículos para el posparto y otros como las braguitas menstruales que, además de evitar infecciones por tampones, se han convertido en un interesante sustituto ecológico a las compresas durante la menstruación.

Las personas con problemas dermatológicos también hallarán detrás del mostrador de la tienda zamorana una gran ayuda para sobrellevar mejor su vida diaria al igual que aquellos que padezcan un trastorno de lumbociática gracias a las fajas o medias de compresión que se venden.

Carmen Peláez explica uno de sus estudios de investigación / Ana Burrieza / LZA

Inventario de productos terapéuticos al que se suman "calcetines que no tienen costuras, que no aprietan, que evitan la hiperhidrosis, que es un exceso de humedad, un exceso de sudor y así se evitan hongos, infecciones en los pies y heridas y que son apropiados, sobre todo para los pacientes con diabetes" comenta.

Un novedoso servicio con el que los hijos de los actuales encargados del comercio de la calle Renova buscan poder ayudar también a las mujeres operadas de cáncer de mama. "Muchas de ellas no saben dónde conseguir los sujetadores postoperatorios y especiales para prótesis", dice Peláez.

Asesoramiento personalizado

Productos que no recomiendan al azar, sino que responden a una investigación de la zamorana para hallar los que más se ajusten a las necesidades de cada paciente. "Lo que buscamos es dar un apoyo y una cercanía a todas estas personas que están pasando por diversos procesos difíciles", expresa. Artículos que, muchos de ellos no son algo nuevo, ya que "se han vendido toda la vida" pero con un enfoque desacertado en muchas ocasiones. "Lo que estamos haciendo es darles la indicación terapéutica correcta para poder ayudar a la gente y hacerles la vida un poquito más fácil", añade.

El objetivo es hacer más accesibles artículos dirigidos al alivio de diversas patologías mediante un asesoramiento personalizado y a un precio asequible tanto en tienda como online. Para ello, los tres están desarrollando una página web en la que se puedan ver los productos y sus características, pero también sus utilidades, es decir, "cómo emplearlo para que a ti te vaya bien", describe la enfermera.

Carmen Peláez mira el precio de un producto / Ana Burrieza / LZA

Información y cercanía que, afirma, prima sobe la venta. "Lo que queremos no es vender un producto, sino ayudar a la gente, esa es la clave. Por eso, lo primero es saber qué necesitas y cómo te puedo ayudar", aclara. Para conseguir este cometido a través de la pantalla han diseñado un bot que se llama "Redondelito" y que tendrá como tarea atender de una manera más personalizada a los usuarios. No obstante, en el caso de que "vea que no te puede ayudar te derivará a nuestro correo o a nuestro Whatsapp para que la atención sea más cercana", avanza.

Asistencia directa y centrada en la persona, tanto en la tienda a pie de calle como online, que convierten al comercio zamorano de El Redondel en la primera mercería terapéutica de España.

