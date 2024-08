"Zamora es una provincia de cuarta, es la España abandonada"

La zamorana Beatriz Cepeda ha escrito "Darío no quiere estar muerto", un texto donde la provincia zamorana tiene una gran presencia y que ha estado presente en la Semana Negra de Gijón.

–¿Cómo nació esta nueva novela?

–Tiene tres momentos. El primero fue hace muchísimos años. Soy zamorana y conozco el lago de Sanabria y la vertiente legendaria del lago y quería contar una historia que el protagonista fuera el lago de Sanabria. Por otro lado, cuando yo era pequeña me encantaban las películas de terror pero que no dan miedo como "Casper" o como "La muerte sienta tan bien". Me gustaba mucho la idea de escribir una historia de fantasmas como las que a mí me gustaba cuando yo era pequeña. Y otro momento fueron los incendios en la Culebra.

–¿Por qué?

–Porque me generaron impotencia y me planteé qué puedo hacer yo por mi tierra y por la gente que ha sufrido esta desgracia. Como yo lo que hago es comunicar, empecé a hablar de ello en Instagram, empecé a hablar de ello en mi podcast y también decidí que quería escribir una novela sobre una de las grandes catástrofes del siglo XX en España que ocurrió en Zamora y que prácticamente nadie fuera de Zamora conoce, la de Ribadelago.

–Usted habitualmente escribe en tono de comedia, pero este texto está cargado de ironía y tiene menos comicidad.

–Mi idea era hacer como una capa superficial divertida y una capa más profunda. Al final es una historia dramática y el reto era que no pareciera que te estabas riendo del drama, que hubiera un equilibrio que funcionase para mí como escritora.

–¿Se ha documentado mucho?

– De hecho, el proceso de documentación fue muchísimo más largo de lo que yo esperaba. Pido disculpas a mi editor que me tuvo que alargar la fecha de entrega porque en cuanto empecé a tirar del hilo, me enganché a leer cada vez más y a querer saber más. No sé si en Sanabria esto se conoce más, pero yo que no tengo ninguna vinculación familiar con Sanabria porque toda mi familia es del sur, es de Tierra del Vino, y sabíamos, por supuesto, que esto ocurrió, el día que ocurrió y cuántas personas murieron, pero ignoramos el drama que hubo detrás por lo mal que se gestionó a los supervivientes y las consecuencias que ha tenido en sus vidas. Leyendo ciertas cosas horribles que hicieron con ellos, casi te venía como ese pensamiento de que casi hubiera sido mejor morirse porque los que sobrevivieron tuvieron una peor vida.

–Hay un personaje que sirve de intermediario con los que se fueron, ¿está documentado o es una licencia que se permite?

–Es inventado, de hecho, ni siquiera aparece el nombre del pueblo porque es una historia de ficción. No obstante, Sanabria es una tierra muy mágica, que culturalmente está muy cerca de Galicia, donde existe una cultura de las meigas. Soy aficionadísima a "Cuarto Milenio" y a estos programas de misterio, pero yo he querido inventar mi propia historia.

–La protagonista femenina, la joven Lucía ¿tiene algo de usted?

–Yo creo que todos los personajes tienen algo de mí, todos.

–Un personaje habla en sanabrés.

–Es adrede para reivindicarlo. Zamora tiene una cultura muy rica y todas las comarcas de Zamora son muy únicas y tienen su propia cultura, pero es que la de Sanabria en concreto, pues a mí me tira más, me llama más la atención y el habla también es cultura.

–¿Sabe hablarlo?

–No, me he ayudado de los estudios filológicos de otras personas. Por suerte tenemos diccionarios y el sanabrés está bastante documentado. Hay mucha gente que ha investigado y que ha publicado y me servido de estos trabajos. No obstante, estudié asturiano. En la pandemia cuando estábamos aburridísimos en casa, me apunte a un curso de asturiano. Estoy segura de que habrá errores, pero también está adrede, porque la gente que hoy en día sigue hablando sanabrés lo hace porque lo ha oído. Cada uno habla la lengua como lo ha aprendido y como le ha llegado.

La autora zamorana Beatriz Cepeda. / Ana Burrieza

–La novela tiene un ritmo muy ágil, ¿cómo lo ha logrado?

–Yo creo que es mi estilo narrativo. Es muy difícil para un autor describir su propio estilo. A mí me gusta mucho, a pesar de que yo soy filóloga hispánica y que he leído a los clásicos y me han enseñado a leer y analizar ese tipo de obras, leer por entretenimiento. Leerme un libro que me entretenga, que me enganche, que me divierta.

– Y eso es lo que hace con esta novela.

–Efectivamente. Quería que fuera un libro playero, un libro entretenido, que aunque tuviera su parte dramática, fuera un libro que te divierta, que te enganche y que te entretenga.

– Habla de alta literatura y en el libro se evidencias influencia de autores remarcables como Miguel de Unamuno.

–Sí. Yo creo que tengo como dos padres literarios. Estoy completamente segura de que los que más han influido en mí como persona y en mí como escritora han sido Eduardo Mendoza, un humorista brillante, su literatura de humor es brillante, de mearte a carcajadas leyendo, y Miguel de Unamuno. Cuando me fui a estudiar filología hispánica a la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno allí es Dios, y yo descubrí un pensador muy interesante, un escritor desde mi punto de vista muy bueno y estuve completamente obsesionada con él un par de años. Muchísimos años después, porque si esto ocurre cuando yo tenía 18 años ahora tengo el doble, como decía Freud que hay que matar al padre, pues en esta novela yo he querido matar a Unamuno, porque Unamuno me dio muchísimas cosas y me parece fundamental, evidentemente en la historia de la literatura española, pero... también es un pesado. Él también escribió sobre el lago de Sanabria, y su novela se menciona la leyenda del lago y cuando él la escribió todavía no había ocurrido la tragedia de Ribadelago.

–En algunos momentos del relato aparece la narradora.

–Eso es muy unamuniano. De hecho, hubo un momento que me planteé cerrar la novela, igual que "Niebla", donde el narrador se acaba convirtiendo en un personaje, pero luego no lo hice porque es la historia de Darío.

–En la trama aparece una historia de amor. ¿Cómo se le ocurrió introducirla?

–Pues no lo sé. Fue la propia trama que surgió. Cuando tú te sientas a escribir, independientemente de que sea un relato corto o una novela, yo por lo menos, a lo mejor también es un poco porque me formé como guionista, yo lo primero que pienso es en la estructura. Inicialmente tengo una idea de. En este caso me gustaría contar la historia de Darío, que es un chico que le pasan una serie de cosas. Trabajo en la estructura, en cómo se va a desarrollar esta historia, cómo la vas a contar y en cada capítulo qué va a ocurrir. Soy una persona que como escritora desarrolla la estructura, le dedico mucho tiempo, para mí es importante. Hasta que no tengo toda la novela estructurada, no la escribo.

–A partir de ese punto ¿desarrolla los diálogos?

–Efectivamente. Primero el armazón, el esqueleto y ya luego le doy forma. Hay otros escritores que tendrán otra técnica. Yo estoy escribiendo para mí y para contarle mis historias y la manera en la que yo sé contar historias es así.

La autora firma un ejemplar de su última novela. / Ana Burrieza

– Detrás de "Darío no quiere estar muerto" ¿existe una reivindicación de nuestro pasado?

– Por supuesto. Una reivindicación de la memoria de Zamora. Para mí Zamora no es la España vaciada, para mí Zamora es la España abandonada y lleva siendo abandonada desde hace mucho tiempo. Existe un punto de reivindicación y un punto de decir que existimos y que se supone que también somos españoles y deberíamos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Zamora no es que sea una provincia de segunda, personalmente creo que es una provincia de cuarta o algo así. Me duele también como zamorana, que cuando ocurren grandes tragedias, como lo hemos vivido muy de cerca, con el incendio de la Sierra de la Culebra, que el tiempo pase sin pena ni gloria, pero, ¿cómo nos van a ayudar cuando no damos guerra ninguna?, ¿cómo nos van a ayudar cuando no protestamos ni decimos nada? Pero si no nos ayudan ni siquiera cuando realmente lo necesitamos, cuando ocurren tragedias muy graves. Hubo ayuda por parte de agricultores y otros colectivos de la sociedad civil después de todo. Sin embargo, los políticos, no. Existe un paralelismo entre la tragedia de Ribadelago y el incendio de la Sierra de la Culebra.

–¿Por qué?

–Porque a nivel político se gestionó bastante parecido. Ayudamos un poquito, pero luego realmente lo que queremos es tapar esto cuanto antes, pasar página cuanto antes y que en el caso del incendio de la Sierra de la Culebra, todavía no esté la cosa ni solucionada, ni arreglado. En Ribadelago se gestionó fatal la ayuda a los supervivientes.

–Ha pasado por la Semana Negra de Gijón ¿cuándo una presentación pública en Zamora?

–Firmé libros en Semuret, pero como estamos en verano lo dejaré para septiembre. El 10 de agosto estaré en Sanabria en un encuentro de escritores y en septiembre organizaré algo en Zamora.

