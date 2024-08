Una maltratada de Zamora a sus liberadores: "¡No me metáis en la cámara de los helados!"

"¡No me metáis en la cámara de los helados!, ¡no me toquéis!". El pavor con el que la mujer despertó del estado de insconsciencia en el que la abandonó quien era su pareja le impedía escuchar a la mujer y al hombre que llegaban convencidos de que estaba muerta pero lograron reanimarla y salvarla. Volvió a nacer ese 5 de febrero de 2023.

Los dos vecinos de Fuentesaúco encontraron a esta víctima de violencia de género tirada junto al arcón, aterrorizada por las amenazas de muerte que había recibido de su pareja, de iniciales J.G.I., conocido por el apodo de "El Huracán", quien le insistía en "¿no dices que quieres ir con tu papá y tu abuelita?, pues vas a estar pronto con ellos".

El trauma vivido durante horas le permite repetir cada frase al ser interrogada: "¿Sabes el pozo que te enseñé en una finca?, ahí te voy a meter y no te va a encontrar nadie". Con el cuerpo magullado y desconcertada, totalmente desencajada, escuchó a la mujer que la estaba reanimando gritar "¡está viva, está viva!", y echó mano de su instinto de supervivencia para tratar de dehacerse de estas dos personas, según declaró ante la Guardia Civil y la jueza de Toro. Estaba convencida de que, si no lograba salir por su propio pie de la bodega, acabaría en el pozo o en la cámara frigorífica, a cuyo lado fue abandonada.

"¡Venís a rematarme, él me lo dijo!" "¡Venís a rematarme!, él me dijo que empezaba el trabajo y que vendrían unos amigos a rematarlo, sois vosotros". El estado de alteración por el miedo le impedía creer que, en realidad, iban a ayudarla, "a salvarla" para llevarla a la hospital, que la sacarían del agujero en el que el acusado le había dejado tirada en el suelo para llevarla a un hospital, expone el abogado. La mujer declaró que, como pudo, se arrastró por el suelo hasta las escaleras de salida, pero no logró caminar ni correr dolorida como estaba por los golpes recibidos varias horas antes. Su expareja la mantuvo encerrada cerca de tres horas a las afueras de Fuentesaúco, en una finca apartada donde nadie podía escuchar. Primero, la llevó a un garaje donde el hombre guardaba los aperos de labranza, entre otros utensilio. Con esas herramientas trató de abrirle la cabeza, relata su letrado. La víctima pudo alcanzar un gato para defenderse e impedir, de momento, que el investigado entrara en el habitáculo y le diera una paliza más. Pero de nada sirvió, puesto que la fuerza del apodado "El Huracán" acabó por abrir la puerta de entrada al garaje, donde la golpeó con un pico a pesar de que la mujer llegó a forcejear para defenderse. Las continuas amenazas de muerte se enlazaban con vejaciones, insultos y constantes intentos de acabar con la mujer, que alcanzó a defenderse cuando la iba a descargar un machete encima. Su excompañero sentimental consiguió reducirla y la arrastró por los pelos hasta la bodega donde la abandonaría inconsciente ya.

Intento de asfixia y bolsa de basura

Intentó asfixiarla con un saco que estaba al pie del arcón de congelar. Allí la abandonó con un trozo de saco metido en la boca, del mismo material con el que había apretado alrededor del cuello de la mujer para matarla, según un relato coherente y sin fisuras, abunda Carro Espada. El desamayo que sufrió sería su salvación, puesto que "El Huracán" decide dejarla allí y marcharse.

Al pie de la cámara de helados, "tenía una bolsa de basura preparada" que vendría a confirmar los temores de la víctima, no eran imaginarios, confirmaría las intenciones del acusado de meter cuerpo dentro para deshacerse del cadáver. El primer paso sería depositarlo en el interior del electrodoméstico en el que cabe perfectamente una persona, expone el letrado. Más tarde, quizás, llevar el cadáver al pozo como la había amenazado.

Antes de conducirle hasta la bodega, el maltratador trató de encerrarla en un pequeño cuarto de baño que había en el habitáculo del garaje sin escuchar sus súplicas, "ella le decía que se apiadara que tenía dos hijos pequeños", en ese momento fue cuando él cogió el machete grande de los que se usan para cortar las ramas de los árboles, "¡de aquí no sales viva!". Ella pudo alcanzar una botella de vidrio verde, pero ya no defenderse: "Él cogió un saco de patatas y se lo puso al cuello, después de lo metió en la boca". La mujer perdió la consciencia.

"Si no eres mía, no eres de nadie"

La agresión había comenzado porque "ella se negó a mantener relaciones sexuales con él. "Si no eres mía, no serás de nadie". Eso le dijo el agresor" antes de machacarla, concreta el letrado de la acusación.

La siguiente escena que recuerda la víctima le lleva directamente al momento en el que las dos personas que trataban reanimarla, de que recuperar el pulso y volviera en sí, ambos ajenos a las graves agresiones que había recibido. Fueron los encargados de llamar a la Guardia Civil y solicitar una ambulancia para trasladar a la herida al Complejo Asistencial de Zamora.

La mujer no pudo convencerla de que no la harían daño, "le decía que iban a salvarla pero ella no les creía". Solo se sintió a salvo cuando apareció la Guardia Civil, a la que habían dado aviso la mujer y el hombre.

El violento a unos conocidos: "Id a buscarla se ha caído dentro y está muerta" Casi tres horas tardó "El Huracán" en llamar por teléfono a dos conocidos para que acudieran a recoger a su pareja de la bodega, un gesto nada tiene que ver con el arrepentimiento, pero sí "con el convencimiento de que estaba muerta", apunta el abogado de la víctima de violencia de genero. El acusado de intentar matar a su pareja es un maltratador "muy agresivo, que solo quería acabar con su vida, vejarla, humillarla como hizo durante toda la relación", explica el letrado, antes de subrayar que J.G.I., muy conocido en la zona de La Guareña, engaña a sus amigos sobre la causa de la muerte. Los testigos declararon que "les dijo por teléfono que la mujer, a la que conocían como su pareja, se había caído en la bodega y que no tiene pulso", cree que está muerta. La llamada se produce cuando ya era de noche, pasadas las 21.00 horas, y esta pareja regresaba de Salamanca en dirección a la localidad saucana, "él les pregunta si están en el servicio de 112", al tiempo que les comenta el supuesto accidente sufrido por la víctima. Los dos conocidos del acusado "van a la bodega y ven a la mujer boca arriba en el suelo", donde la reaniman.

El abogado pide impulsar el caso, un informe del forense y que se terminen las diligencias

Transcurrido un año y medio de la brutal agresión que casi le cuesta la vida a esta mujer que residía en Fuentesaúco con su maltratador, el abogado que la defiende solicita al Juzgado de Toro que se impulse el caso, que terminen las diligencias cuando los forenses examinen a la víctima y se abra el juicio oral cuanto antes.

La mujer, "muy traumatizada por todo lo vivido con ese hombre", se ha tenido que desplazar a una casa de acogida para preservar su integridad física, impedir que el acusado pueda localizarla y causarle daño. "Su intención es volver a su país en cuanto se celebre el juicio", tras haber perdido también un hijo recientemente.

El miedo sigue presente en su vida por la agresividad desatada de este hombre, uno de los pendientes de juzgar por violencia de género que tiene colocado el dispositivo GPS, "la pulsera", para que la Guardia Civil pueda controlar sus movimientos y detectar de inmediato si se aproxima a la mujer, lo que implicaría su detención de nuevo y el ingreso en la cárcel de Topas, de donde salió bajo fianza de 3.000 euros.

Suscríbete para seguir leyendo