Frenazo del empleo en Zamora a pesar de las contrataciones estivales: casi cien parados más

Tras cinco meses de oxígeno, el empleo en Zamora pega un frenazo a pesar de las contrataciones en hostelería y comercio propias del mercado laboral estival. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha ofrecido este viernes los datos del paro de julio, un mes tradicionalmente positivo para el mercado laboral. Así, la provincia cierra el mes de julio con 8.157 personas desempleadas, 97 más que el mes previo.

No obstante, los datos son más positivos si los comparamos en términos interanuales. Hace un año había 320 zamoranos más en el paro, es decir, el desempleo ha caído respecto a julio de 2023 en casi un 4%, en concreto, un 3,77%.

Castilla y León

El número de desempleados aumentó en julio en Castilla y León en 1.411 personas, lo que supone un aumento del 1,4% sobre el mes de junio. El número de desempleados en la comunidad autónoma se cifra en 102.193 personas, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos interanuales, la caída es del 4,28%, ya que en los últimos 12 meses un total de 4.575 castellanos y leoneses abandonaron las listas del paro.

Seguridad Social

Zamora cierra julio con un nuevo récord de personas afiliadas a la Seguridad Social y supera la barrera de los 62.000 cotizantes. El número total de personas afiliadas en la provincia a 31 de julio es de 62.334, es decir, 492 afiliados más que el 30 de junio. Si comparamos los datos con los del 31 de julio de 2023, las personas afiliadas a la Seguridad Social han aumentado un 1,41%, 868 personas más.

Números rojos en España

El empleo en España ha experimentado un frenazo brusco este mes de julio, que deja el peor registro en un octavo mes del año de toda la serie histórica. El retroceso, en términos absolutos, no es dramático, pues se han perdido 9.783 afiliados a la Seguridad Social sobre un total de 21,38 millones de trabajadores en activo. No obstante, el hecho de registar números rojos en un mes de julio -solo ha pasado dos veces en toda la estadística disponible- y que los datos desestacionalizados confirmen que el mercado laboral ha bajado varias marchas de golpe no deja buenas señales.