La nueva estafa informática que ataca a varias empresas de Zamora: “Man-in-The-Middle”

Nuesta estafa informática en Zamora que ya ha atacado a varias empresas de la provincia. Así lo advierte el grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Zamora, que investiga ya varias denuncias de hechos delictivos en la modalidad denominada "Man in the Middle". Este tipo de delitos, que genera altos perjuicios económicos a las empresas que los sufren, surge cuando un tercero intercepta y altera la comunicación entre dos empresas que creen que están interactuando entre sí cuando, en realidad, no lo es.

Este tipo de ataque permite al transgresor espiar, modificar y manipular los datos que se transmiten entre ambas compañías en una relación comercial además de acceder a datos sensibles como credenciales, números financieros o datos personales tanto propios como de trabajadores.

Ninguna de las dos partes se da cuenta del "man in the middle" hasta que el daño ya está hecho.

Así funciona la estafa. / Policía Nacional de Zamora

¿Cómo protegerse de estos ataques?

Para protegerse de este tipo de ataques, la Policía Nacional de Zamora recuerda la importancia de seguir unas pautas de seguridad informática "que ayuden a proteger las comunicaciones y la integridad de la información". Entre ellas, enumera estas: