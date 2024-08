Si necesitas ir al registro municipal de Santa Ana en Zamora, no lo hagas en estas fechas

¿Tienes pendiente algún papeleo que requiere acudir al registro municipal de Zamora? Si es así, no lo hagas entre el 5 y el 31 de agosto. Al menos, no vayas al servicio municipal de las oficinas de Santa Ana, que permanecerá cerrado en estas fechas. No obstante, si necesitas resolver cualquier tipo de trámite podrás hacerlo en las dependencias de la Plaza Mayor de Zamora, donde te atenderán en el mismo horario que en Santa Ana: de 9 a 14 horas.