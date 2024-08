El menor que apuñaló a su expareja y madre de un amigo pide al juez que le mande a Topas

La petición expresa del zamorano de 17 años de ingresar en la cárcel de Topas para cumplir la condena de tres años por el intento de homicidio de su expareja y madre de un amigo pilló por sorpresa tanto a la Fiscalía como al propio Juez de Menores que baraja, en principio, su internamiento en el centro especial de Zambrana. El adolescente, que deberá indemnizar con 8.350 euros a su excompañera sentimental, se encuentra en esa institución recluido desde febrero de este 2024, medida preventiva que adoptó el magistrado para proteger a la víctima de violencia de género.

El condenado, de iniciales M.A.Y., no podrá aproximarse durante dos años a la víctima de violencia de género a la que intentó matar en su domicilio, y, en el caso de acercarse a la mujer no podrá hacerlo a menos de 300 metros, ni podrá comunicarse con ella durante esos dos años por cualquier medio o terceras personas, incluso, aunque la mujer accediera a verle o hablar con él.

La mujer logró salvar su vida gracias a las ropas de abrigo que llevaba puestas la madrugada de la agresión, por la rápida reacción para defenderse del cuchillo de cocina de grandes dimensiones con el que el menor la tiró puñaladas y por la intervención de un vecino que salió al rellano de la escalera para recriminar al adolescente, quien huyó y fue localizado posteriormente, según consta como hechos probados en la sentencia.

La mujer tiene secuelas por los cortes que sufrió en las manos al agarrar el filo del arma blanca, heridas incisas entre varios dedos, para impedir que el zamorano de 17 años, amigo íntimo de uno de sus hijos y con el que mantenía una relación sentimental, le clavara en el cuerpo.

Sorprendida de madrugada La mujer fue sorprendida por la reacción agresiva de M.A.Y. la madrugada del 25 de febrero de 2024 cuando regresaba a su domicilio, situado en el barrio de Los Bloques, donde el menor la esperaba ya armado y "enfadado" por las horas a las que volvía a la vivienda, pasada la media noche. Al entrar en la casa, el adolescente se fue hacia ella y le golpeó en una ceja con el mango del cuchillo, según reconoció, para después propinarle otro golpe en la cara mientras le exigía que se fuera de la vivienda en la que la mujer le dejaba quedarse y que esta compartía con sus hijos de 20 años, de 18 años, el que es amigo del condenado y a través del que la mujer le conoció; de 14 años y un cuarto de cinco años. La actitud violenta del menor fue a más hasta el punto que le lanzó el cuchillo hacia el cuerpo en varias ocasiones ante la negativa de la víctima a irse. El ya condenado la había sacado del inmueble hasta el rellano de la escalera al arrastrarla por la capucha del abrigo, lugar en el que la dejó tirada con el cuchillo al lado porque en ese momento "un vecino salió, increpó a M.A.Y. y llamó a la Policía Nacional", de acuerdo con los hechos probados. En ese instante, el adolescente tira el arma blanca, deja a la víctima y sale corriendo. En el piso, se encontraban los hijos de la mujer de 20 años, otro de 18 años, 14 años y cinco años, lo que agrava el delito.

El magistrado no atendió de inmediato la solicitud del adolescente de cumplir los tres años en Topas, tras admitir el intento de homicidio, confesión con la que evitó que se celebrara el juicio previsto a puerta cerrada, como establece la Ley del Menor en aras de su reinserción social y laboral. Será en la sentencia escrita en la que determine si le remite a Zambrana o si le envía a Topas, opción a la que puede acceder porque al está a punto de cumplir la mayoría de edad.

El informe del equipo técnico de la Fiscalía de Menores es una de las pruebas periciales que han servido a la Fiscalía y la acusación particular para mantener la imputabilidad del adolescente, consciente en todo momento de la gravedad de su comportamiento violento. Un centro donde conocen bien a este menor por sus antecedentes que le han llevado a cumplir medidas de internamiento, indican fuentes próximas al caso cuya investigación ha sido rápida.

