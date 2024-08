Materiales con segunda vida

Las posibilidades de reciclaje de parte de las grandes cantidades de residuos de construcción y demolición que se generan cada año en España fue el germen de la tesis doctoral que Jesús Iñaki Gómez Domínguez presentó esta semana en el salón de actos del Campus Viriato bajo el título "Estudio experimental y numérico de materiales cerámicos procedentes de residuos de construcción". Un trabajo que ha supuesto un esfuerzo de años de investigación, pero que ha merecido la pena, puesto que el tribunal le ha otorgado la calificación de sobresaliente cum laude, por lo que ya es doctor de la Universidad de Salamanca.

Para su autor, esa máxima calificación puede deberse a que el tribunal "ha tenido muy en cuenta todos los aspectos relacionados con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debido al aumento de la sensibilidad social actual en estos temas", valora. En concreto, su tesis se centra en el cuidado del medio ambiente a través de este reciclaje de materiales. "Se trata de ser capaces de revalorizar los residuos, esa fracción indivisible que supone el 25% de ellos", calcula.

Desde elementos cerámicos hasta plásticos

Estos residuos de construcción y demolición incluyen desde elementos cerámicos hasta hormigón, material asfáltico o incluso madera, vidrio o plásticos. "Su proliferación en empresas autorizadas convierten a las gestoras de estos materiales en auténticos vertederos encubiertos sin solución de continuidad y aunque la tasa de reciclado puede ser elevada cuando se trata de residuos limpios que vienen del hormigón o los ladrillos, el problema radica en esa fracción más fina que tiene mezcla de diferentes materiales", explica Gómez, quien apuesta en su tesis por utilizar estos últimos mezclados como materia prima para la fabricación de nuevos materiales de construcción o tecnológicos a través del empleo de la pulvitecnología, "ya sea en solitario o mezclando fracciones más gruesas del residuo que actúen como esqueleto sólido en una matriz de arcilla", detalla.

"El sector de la construcción, medioambientalmente hablando, ha seguido tradicionalmente un sistema lineal de gestión. Eso hace que cuando se acaba la vida útil de los productos, se desechan, sin más. Muchas voces claman porque se pase a un sistema circular de gestión, mediante el cual desde la fase de diseño de cualquier elemento constructivo se planifique la vida útil de los materiales y la valorización de los residuos una vez cese su servicio, tal y como sucede en otros procesos industriales", considera.

Y es que en los años del "boom" de la construcción, España producía cerca de cuarenta millones de toneladas de residuos, "que es la superficie que ocupa el Santiago Bernabéu 90 veces, con 25 metros de altura", pone como ejemplo visual.

El proceso

En este sentido, su tesis doctoral estudia la influencia de la granulometría de los polvos y de la composición de los mismos en la curva de sinterabilidad, que es el proceso para compactarlos hasta obtener una masa sólida mediante la aplicación de calor. Con las piezas ya sinterizadas a 1.130 grados, se han realizado ensayos mecánicos de comprensión, flexión y tracción para caracterizar el material obtenido y conseguir datos fiables y contrastados.

"Es una forma de darle valor a ese nuevo material que, de hecho, se comporta muy bien, mecánicamente, por ejemplo, superior a un hormigón tanto por su resistencia a tracción como a compresión, donde llega a multiplicarla", asegura tras las pruebas.

Agradecido a sus directoras

Las directoras de su tesis han sido las profesoras Ana Belén Ramos Gavilán y María Natividad Antón Iglesias, quien lleva desde 2006 trabajando, precisamente, en esta línea de reciclaje de residuos de construcción.

A ambas está este alumno muy agradecido. "Han sido un gran soporte. Ana Belén Ramos porque fue la que me empujó a comenzar con esta investigación y Natividad Antón quien me inspiró, creyó en mí más que yo mismo y me animó a seguir cuando veía algún obstáculo", recuerda.

Agradecido está también a todo lo que ha aprendido en estos años elaborando la tesis, gracias a su asistencia a congresos nacionales de materiales para presentar diferentes trabajos relacionados con su estudio o a jornadas de jóvenes investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. "La verdad es que nos hemos movido bastante con este trabajo y ahora mismo hay dos artículos científicos que están en redacción", adelanta.

Formación

Ingeniero técnico de Obras Públicas por la Escuela Politécnica Superior de Zamora en 1998, se siguió formando como ingeniero de materiales y también es graduado en Ingeniería Civil, con el Premio Extraordinario Fin de Carrera en 2001 y el primer premio en Ingeniería de Materiales por la Universidad Miguel Hernández.

Por último, Gómez espera que su logro sirva de ejemplo para corroborar que en el Campus Viriato se puede estudiar una carrera profesional "con todas las garantías, porque hay un nivel excelente de profesores, sobre todo mujeres, que aportan una gran calidad docente, así que quedarse a estudiar en Zamora es una apuesta segura", anima a los futuros alumnos universitarios.

Suscríbete para seguir leyendo