Gómez Pascual vuelve a los ruedos tras la grave cogida de junio

El torero zamorano Javier Gómez Pascual vuelve a los ruedos como banderillero del maestro Cayetano Rivera tras la grave cogida del 23 de junio en Torrejón de Ardoz que le ha mantenido un mes alejado de la docena de festejos que tenía previstos. Esta tarde estará en la Feria del 1 de agosto en Azpeitia con la cuadrilla del maestro Rivera tras haber reaparecido ya en la corrida de Santiago de Santander, el 25 de julio, para ponerse a prueba tras haber sufrido una cornada de 20 centímetros en el gemelo de la pierna izquierda que le afectó a la vena safena, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en Madrid.

Fue una tarde "de mucha tensión y presión, en Santander he toreado más de veinte veces" y tenía que estar a la altura de la afición, lo que logró, "salieron bien las cosas", declara. Gómez Pascual vuelve a pisar la arena hoy aún convaleciente, "con una media de compresión para favorecer el riego porque se me inflama la pierna todavía si no la llevo", si bien la cicatriz está en buen estado.

El torero zamorano continúa haciendo rehabilitación todos los días, mañana y tarde, "un mes parado se nota", ha declarado, para recuperarse al cien por cien y poder dar el máximo en las 39 corridas que aún le quedan hasta octubre. El día 4 de agosto se le podrá ver en Villanueva de Córdoba y al concluir la temporada en octubre habrá estado en 58 festejos, según el recuento que ha hecho.

El diestro de Guarrate ha querido mostrar su "agradecimiento a la afición los medios taurinos y todos los compañeros que se han interesado por mí, he tenido muchas llamadas y escritos en redes de respaldo".