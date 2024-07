Vocación de servicio público

Con solo 26 años es jefa de servicio en la Subdirección General de Emprendimiento y PYME del Ministerio de Industria y Turismo. La zamorana Alba Fuentes Lozano, natural de Corrales del Vino y egresada de la Escuela Politécnica Superior del Campus Viriato de Zamora, ha llegado a este puesto tras superar las duras pruebas de la oposición de ingenieros industriales del Estado.

«Concretamente, desarrollo funciones relacionadas con la labor de difusión de las actuaciones que realiza tanto el ministerio como entidades públicas vinculadas con las pymes a través de redes sociales, generando post y escribiendo noticias», resume sobre su nueva labor profesional, a la que se suma su misión como gestora de fondos europeos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Un trabajo con muchos frentes

Y esa variedad, confiesa, es lo que más le gusta de su trabajo. «Al final, realizas labores de comunicación, de gestión de fondos y de ingeniería», pone como ejemplos. «Es un puesto muy versátil, en el que estás permanentemente aprendiendo, lo que considero muy positivo para una persona con formación técnica como la mía. Que te estén estimulando continuamente con cosas nuevas hace que te desarrolles más» considera la joven, quien advierte de que muchas de sus labores actuales no las estudió ni en la Politécnica de Zamora ni durante la preparación de la oposición. «En ese sentido, sí que se hace un esfuerzo extra para adecuarse a las funciones del puesto, porque, inevitablemente, no se puede saber de todo y, a veces, tienes que aprender por tu cuenta. Pero, con un buen equipo a tu lado, te sientes respaldada y avanzas más rápido», agradece.

A pesar de su juventud, este no es su primer trabajo, ya que, mientras estudiaba el máster en Ingeniería Industrial, una vez terminado el grado en el Campus Viriato, comenzó con unas prácticas en el grupo automovilístico Stellantis durante medio año. «Pero yo siempre he tenido una vocación por el sector público y trabajando allí ya me apunté a la academia para preparar estas oposiciones», confiesa, puesto que es una alternativa que siempre se planteó, seguramente inculcada por parte de su familia, que trabaja como funcionaria.

Pocos opositores ingenieros

Reconoce que estudiando el grado de Ingeniería Industrial en la Politécnica –en la promoción 2015-2019– eran muy pocos los compañeros que valoraban la opción de opositar. «Los ingenieros, en general, apuestan más por las salidas profesionales en el sector privado o en industrias que por terminar en un organismo oficial.

Sobre su época universitaria en la Escuela Politécnica Superior de Zamora, certifica que «el Campus Viriato no tiene nada que envidiar a otras universidades de España, tanto en calidad del profesorado como de los temarios o de las instalaciones», detalla. A esto añade que el tener clases con pocos alumnos «ayuda a una mayor atención, prácticamente individualizada. El tutor conoce perfectamente tu situación y sabe cómo te puede ayudar. Se fomenta un trato muy cercano y eso te ayuda a avanzar y generar mucha más capacidad de conocimiento», aprecia.

Largo proceso

En su caso, comenzó convencida un proceso de oposición que sabía que era duro, pero para el que estaba dispuesta a sacrificarse. «Lo que tenía claro era que debía apuntarme a una academia, porque esta es una oposición complicada y tener un punto de partida con un temario, aunque luego lo completes tú, es esencial», argumenta. Se considera «afortunada» por haberse podido dedicar al 100% a preparar la oposición. «Creo que eso me ha permitido conseguirla en un tiempo relativamente rápido, porque he estado un año estudiando y otro examinándome de las diferentes pruebas», resume. Un proceso que califica de «muy exigente, tanto física como mentalmente» y con el que uno se da cuenta de su fortaleza personal. «Ahora, echando la vista atrás, te alegras del gran esfuerzo que has hecho», asegura.

En concreto, estas oposiciones están conformadas por cuatro fases, comenzando por un examen escrito para desarrollar dos temas de un bombo de sesenta posibles y tres horas y media de tiempo, al que se presentaron en su convocatoria cerca de 400 personas.

La segunda parte se centra en dos pruebas: la obligatoria es un examen de inglés –«que se puede convalidar con un título acreditativo», detalla– y la voluntaria es una prueba oral en francés o inglés.

Superados estos dos primeros escollos, llega el tercer ejercicio, también oral, pero en este caso para desarrollar tres temas de 90 posibles. «Son diferentes a los 60 primeros y tienes que exponerlos delante de un tribunal, que dispone a continuación de un turno de preguntas, sin tiempo límite», recuerda.

El último obstáculo para lograr la ansiada plaza de funcionario se centra en un supuesto práctico «que puede abarcar cualquier temática dentro de la Administración General del Estado», finaliza.

Con los brazos abiertos

Con el objetivo marcado conseguido y la plaza lograda por méritos propios, Alba fue muy bien recibida por sus compañeros. «La verdad es que estaban deseando que nos incorporáramos a nuestro puesto, porque es cierto que tienen mucha carga de trabajo y un par de ojos y manos más ayuda a resolver mucho», señala. «Además, si tienes voluntad de trabajo, en seguida notas la recompensa con el apoyo de los compañeros», afirma.

Consciente de que lo que tiene ha sido gracias a su esfuerzo personal, pero también al apoyo incondicional de familia, pareja y amigos, apunta que la administración «brinda un gran desarrollo profesional y te abre todas las puertas que tú quieras abrir. En este sentido, considero que goza de mucha flexibilidad», observa.

Pero, de momento, su objetivo se centra «en aprender todo lo posible, ser buena en mi trabajo y que los éxitos profesionales vayan llegando», aspira a corto plazo.

