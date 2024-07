Con los dientes destrozados y sin dinero

Llegó con la mordida abierta y salió con la dentadura destrozada, con los dientes limados, por los erráticos tratamientos odontológicos que recibió en la clínica Vitaldent. Sin embargo, el deseo de esta joven zamorana por recuperar cuanto antes la funcionalidad de las piezas le llevó a acudir a la vía civil para que se le indemnizara por los daños que ha sufrido y poder pagar un tratamiento adecuado que le repare esos daños.

Pero lo que debía ser un pleito sencillo terminó por complicarse y estancarse en el juzgado durante cinco años largos, los mismos que esta paciente, Soraya Alejandro del Río, lleva esperando una sentencia que resuelva en vía penal si el exdirector de la clínica falsificó el historial de esta paciente para añadir tratamientos que nunca recibió y evitar, de ese modo, la indemnización que se exige a la franquicia en el procecimiento civil. Un dinero con el que tratará de enmendar el desaguisado que ha sufrido en su dentadura y que le viene limitando la función de masticar.

Dolores, dientes menguados y encías dañadas

Además de los fuertes dolores sufridos durante todo el proceso, vio menguar sus dientes considerablemente porque se los limaron para intentar normalizar la mordida. Una solución que el odontólog tomó al comprobar que los brackets que la había colocado inicialmente "le reventaron las encías literalmente por la presión ejercida sobre las piezas".

El informe que la jueza instructora encargó a un perito judicial coincide en sus conclusiones con el contratado por la joven: ambos precisan que nunca se le debió aplicar esos tratamientos tan agresivos, "en una persona adulta no se puede tratar de arrastrar los dientes con gomas como hicieron en este caso", apuntan los dos expertos.

Anotaciones de puño y letra del exdirector de la clínica La denuncia penal que ha interpuesto la perjudicada, sin embargo, no tiene que ver con esas lesiones sufridas que conllevaría esa mala praxis, si no con la falsificación de la historia clínica de la joven, de la que acusa al exdirector del centro en Zamora entonces, de iniciales E.D., y de la que se percató al solicitar el documento a Vitaldent para presentar la demanda civil y reclamar la indemnización. Fue entonces cuando observó anotaciones hechas a mano sobretratamientos que nunca recibió y actuaciones que nunca tuvieron lugar, cuya letra era del acusado, como él mismo admite y demostraron las pruebas caligráficas encargadas, puntualiza Soledad Hernández Iglesias, la abogada de la denunciante. Ahí entronca la base del delito de falsificación documento privado porque la variación del mismo "es tendente a evitar una reclamación civil", la que estaba ya en marcha y que está paralizada en el Juzgado número 3 de Zamora, a expensas de que se resuelva este caso penal.

Denuncia por falsificación, única en trámite

Es a partir de ahí cuando interpone la denuncia por falsificación de documento, única causa penal impulsada por Soraya Alejandro del Río, quien en ningún momento introduce el delito de lesiones del que habla la Fiscalía de Zamora en sus escritos para pedir por tercera vez el archivo de la causa "sin entrar a valorar si se falsificó la historia clínica", explica la letrada.

La danunciante no comprende de dónde sale "el empeño del Ministerio Público por centrarse en las lesiones" cuando la clienta de la clíncia nunca ha solicitado que se invesgiguen, y que, por contra, la fiscala ni siquiera mencione la falsifciación.

La abogada aclara que las acciones penales no van contra el odontólogo que pautó los tratamientos, por tanto no incluye el delito de lesiones imprudentes que descarta la fiscala para justificar que no acusa y, por tanto, no pide ninguna condena.

Esta zamorana solo denuncia a quien era director de la franquicia entonces porque él mismo admitió haber modificado el historial, recalca, un caso sencillo enmarañado porque la Fiscalía pidió el archivo porque "no veía indicios de un delito del que nunca acusamos, lesiones imprudentes".

Fue la jueza la que acusó al odontólogo de lesiones imprudentes, tras reabrir el caso por segunda vez por orden de la Audiencia que estimó indicios de la falsificación, pero "la Fiscalía continúa empeñada en que hay lesiones imprudentes, cuando nunca hemos acusado por ese delito a nadie", insiste la abogada.

La recuperación de la mordida cuesta más de 6.000 euros o una operación El problema generado a esta joven zamorana por el odontólogo es mayor del que le condujo a la clínica de la capital zamorana, "requiere una operación quirúrgica u otro tratamiento que, como poco, le costará 6.000 euros". La propia Audiencia de Zamora ordenó por segunda vez continuar la investigación de la falsificación de la historia clínica a la jueza, que se practicaran las pruebas que había solicitado la abogada de la paciente y denunciante. Es entonces cuando se interroga a la joven perjudicada, se pide al Colegio de Odontólogos que aclare quién puede emitir informes sobre una paciente y que requisitos deben cumplirse. El organismo profesional concreta en el que "nadie que no sea odontólogo puede escribir en la historia clínica, que es un documento de especial trascendencia porque constan datos personales del pacienteque no se pueden ver", apunta la abogada Hernández Iglesias. La demanda civil solicita una condena a la clínica "por negligencia, por mala praxis, para pedir una indemnización por daños y perjuicios por el error en el tratamiento, porque le liman los dientes de una manera grosera, como dice el perito, porque están hacia delante".

