"Hay que tener la cabeza muy bien amueblada para ser cómico"

Iñaki Urrutia será el encargado este martes (22.00 horas) de poner el broche de oro a una nueva edición de Noches de Humor de Zamora. El humorista regresa a la capital, de la que tiene un grato recuerdo, pues aquí actuó varias veces cuando comenzó en el circuito de monólogos.

–Vuelve a Zamora, esta vez con "Esto será un show". ¿Qué va a ofrecer al público?

–Como hacía tiempo que no venía a la ciudad, me he propuesto traer este espectáculo donde recopilo mis grandes éxitos, con lo mejor de estos veintidós años de carrera.

–Ahora que es un rostro habitual de la televisión, ¿considera que es una buena carta de presentación para que más gente se anime a ir a sus espectáculos?

–Antes salir en la televisión te ofrecía un escaparate brutal que ayudaba a llenar teatros. Eso ocurría, por ejemplo, con los míticos cómicos del "Un, dos, tres", un programa que veían 22 millones de personas. Ahora estamos muy lejos de aquello, entre otras cosas, porque las vías de difusión se han amplificado y compartimentado con el auge de Internet y las redes sociales, además de los cientos de canales y plataformas que existen en la actualidad. El consumo ha cambiado mucho en ese sentido.

Cartel del espectáculo de Iñaki Urrutia que llega a Zamora / Cedida

–Hablando de esas nuevas vías. ¿Es un usuario habitual de las redes sociales?

–La verdad es que sí y animo siempre a los cómicos de mi generación a hacerlo también. Las redes sociales son como la televisión de antaño. Si queremos enganchar a las nuevas generaciones, a un nuevo público, hay que utilizarlas, porque es lo que ellos ven ahora.

Salto a la televisión

–¿Lo del salto a la televisión fue algo premeditado o le llegó la ocasión por casualidad?

–Yo siempre digo que a mí es como si me llevara una marea. Nunca tuve la intención de salir en televisión ni de presentar concursos o ser colaborador. De repente, me llamaron para una cosa, que derivó en otra y así ocurrió todo. Y lo que esté por venir, porque uno nunca sabe dónde va a terminar.

–Al tener esa experiencia previa en el escenario, ¿es más fácil enfrentarse a la cámara?

–La respuesta sencilla sería decir que sí, pero me he dado cuenta de que no es así, porque son mundos totalmente diferentes. Mucha gente presupone que si eres gracioso haciendo monólogos, vas a valer par estar delante de una cámara. Lo único que puedes conseguir es no tener miedo delante del público que haya en plató. Pero si estás grabando sin público, se convierte en un medio totalmente diferente, con otros códigos, otros lenguajes y otra manera de actuar. No todos los cómicos que comenzaron en Paramount Comedy han dado el salto a otros medios y no es por falta de talento, sino porque no tengan lo que se necesita para estar delante de una cámara o un micrófono de radio.

De todas partes

–Nació en Cataluña, su madre es de Aragón y su padre vasco. ¿Eso le ofrece más recursos que al resto para poder hacer humor sobre cómo somos los españoles?

–Unamuno decía que el nacionalismo es una enfermedad que se cura viajando y es cierto. Cuando viajas y ves tantas cosas y tanta gente diferente, yo mismo son un compendio catalano vasco aragonés que vive en Madrid desde hace 22 años, tienes como un mapa mental muy amplio en el que puedes reírte de todo y de todos, sabiendo hasta dónde puedes llegar, sin faltar al respeto ni ofender, aunque esto último es una tontería, porque mucha gente se ofende en seguida (risas).

–¿Y qué tipo de humor le gusta a usted?

–Como dice mi compañero y amigo J. J. Vaquero, a mí me hace gracia el humor que hace reír. Es decir, yo me río de todo un poco, estando tomándome una cerveza con los amigos, sobre todo. Pero también viendo a los personajes que interpreta Joaquín Reyes en "La hora chanante", con los Monty Python o las películas de Paco Martínez Soria.

–Un humor muy variado.

–Es que yo soy muy ecléctico en cuanto al humor, o sea, me hacen reír las cosas que hacen reír. La gente que es honesta haciendo humor e intenta hacer reír, conmigo siempre lo consigue.

La autocensura

–¿Se autocensura cuando está trabajando en sus guiones?

–Sin querer, uno mismo se pone los límites. Por ejemplo, en mi caso, cuando trabajo para la televisión, sé si me voy a meter en algún fregado según lo que vaya a decir. Son muy graciosos los que pregonan que son libres, pero es que quizá su sueldo no depende de una televisión concreta.

Iñaki Urrutia / Cedida

–Al final, es solo un asunto de sentido común.

–Exacto. Yo, en mi día a día, con mis amigos tengo un humor más canalla, más bestia y más negro, pero sé que eso no lo puedo decir en la televisión. De hecho, tengo un grupo de WhatsApp con tres cómicos que hacen un humor bastante blanco en televisión y si transcendieran nuestras conversaciones, nos cancelarían (risas).

Larga trayectoria profesional

–Echando la vista atrás, con más de dos décadas de trayectoria profesional. ¿Se imaginaba haber hecho tanto cuando era uno de los nuevos cómicos de la Paramount?

–Lo único que tenía claro es que quería hacer reír, pero ni de coña me imaginé haciendo televisión y radio o escribiendo el guion de la gala de los Goya. Tampoco que iba a conocer tanta gente ni estar en tantos proyectos tan interesantes. Hay que ser muy cantamañanas para empezar en esto y aspirar a todas estas metas.

–¿Algún consejo para gente que está empezando en este mundillo?

–Todo el que quiera meterse en la comedia, adelante, que lo intente y que lo disfrute, porque es una profesión maravillosa, estupenda y preciosa, qué voy a decir yo. Pero también debe saber que hay mucho trabajo detrás y hay que tener la cabeza bien amueblada y estar centrado. El que piense que lo único que se necesita es ser un cachondo, está equivocado, hay que trabajar muchísimo en esta profesión.

