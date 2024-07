Abogados se rebelan contra el Colegio y piden que respete al compañero en huelga

Abogados de Zamora se han rebelado, "queremos mostrar nuestra disconformidad", contra la decisión del Colegio de Abogados de abrir tres diligencias previas al expedientes sancionadores al único abogado del turno de oficio que sigue la huelga nacional para exigir la revisión de tasas al alza, al tiempo que recuerdan al órgano colegial que está para defender sus intereses y derechos. El grupo de abogados recogido firmas para cerrar filas en torno Patricio Cuadra Blanco, el tercero de todo el país al que se ha abierto no uno, sino tres expedientes, para pedir que "se replantee" esa decisión.

El respaldo a Patricio Cuadra Blanco va acompañado de un texto escueto pero contundente en el que los abogados, que firman con su número de colegiado, subrayan que "la huelga es un derecho constitucional reconocido a todos los españoles y también a nosotros, los abogados de oficio, que no estamos excluidos ni de la Constitución ni de las leyes que rigen en España".

A renglón seguido, los letrados, si bien admiten que el Colegio está para cumplir y hacer cumplir las normas, recalcan que en la base de sus actuaciones debe primar "la defensa de los intereses y derechos de los propios colegiados". Una alusión a ese derecho a huelga que, aunque no esté reconocido por ley para los abogados del turno de oficio, se está respetando en otras comunidades autónomas en las que la Administración de Justicia depende del Ministerio, como Castilla y León.

El documento hace especial hincapié en que la defensa del colectivo es un "fundamento inherente al funcionamiento del propio Colegio", lo que vendría a ser un tirón de orejas a la Junta Directiva por intentar torpedear el derecho a la huelga con una apertura de expediente por una causa sin precedentes y que solo se ha dado en Galicia con otros dos expedientes a otros tantos letrados el año pasado, trámites de los que no se ha vuelto a saber nada. La comunicación a Cuadra Blanco de la apertura de tres investigaciones mantiene soliviantados a los abogados que hacen llegar jurisprudencia del Tribunal Constitucional al Colegio para remarcar el derecho a la libertad sindical de los abogados.

La obligación de acudir a juicios de maltrato, menores o causas con preso

El documento que los abogados han remitido al colegio el 19 de julio recuerda que la huelga que sigue su compañero del turno de oficio fue convocada por Sindicato Venia a nivel nacional el 21 de noviembre de 2023 en base al derecho constitucional de todos los españoles y subrayan que la colegiación no impide sindicarse, participar en la fundación de organizaciones sindicales o afiliarse en las existentes. Mientras el Ministerio de Justicia se posiciona al respecto de esta huelga indefinida que el propio abogado de Zamora afectado por el expediente comparaba con la situación que se dio con jueces y letrados judiciales, a los que tampoco se reconoce expresamente ese derecho, pero pararon y no pasó nada. Solo está obligado a asistir como abogado de oficio a juicios de violencia de género, de menores de edad o causas con preso y los que ventilan medidas cuatelares: "A esos he acudido".

