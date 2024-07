Voluntariado sanitario

Espéculos, lubricante, botes para citologías, escobillones, pipetas, líquidos de tinción y varias máquinas para analizar PCR. Más de 600 kilos de material médico portaban en sus maletas el equipo de voluntarios de la Universidad de Navarra que ha viajado este verano a Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, para participar en un proyecto denominado Elikia —esperanza en lingala, la lengua del país—, que se centra en la prevención del cáncer de cérvix en las mujeres congoleñas.

En el grupo también viajaba el zamorano Javier Segovia, estudiante de 5º de Medicina, quien ha regresado encantado con esta intensa experiencia que ha compartido con compañeros de carrera, profesores y su pareja. "Hay muchos tipos de voluntariado, pero este es muy específico, haces tu trabajo y consigues un pequeño impacto en la población, al realizar cribado en las mujeres de la zona para saber si pueden desarrollar este tipo de cáncer", resume.

Desde 2017

Este voluntariado, capitaneado por el doctor Luis Chiva, quien lleva desde 2017 animando a estudiantes de Medicina a colaborar durante unas semanas de sus vacaciones de verano en el proyecto que se realiza en colaboración con la ONG Amigos de Monkole, tiene un doble objetivo. Por un lado, idear un sistema de cribado de cáncer de cérvix que funcione y, por otro, formar a médicos locales para que le den continuidad al programa, algo que han podido lograr este año gracias al apoyo de proveedores y donaciones de empresas que suman 250.000 euros.

"Lo que se quiere conseguir es que en el país con mayor prevalencia de cáncer de cérvix en el mundo haya un sistema de cribado para las mujeres y que se les pueda tratar para evitar más muertes", resume el estudiante zamorano.

El zamorano (abajo, segundo por la derecha) con parte de sus compañeros voluntarios en el hospital. / Cedida

Durante su estancia allí, Javier Segovia, junto a sus seis compañeros y cinco médicos de la Clínica Universidad de Navarra, se ha dedicado cada día realizar exploraciones, una labor delicada teniendo en cuenta que la gran mayoría de estas pacientes nunca han ido a una consulta ginecológica. "En esa visualización directa, con un cepillito muy fino recogía una muestra de células de cérvix para realizar una citología líquida en un botecito y otra más para analizar al microscopio. Los resultados se tenían que comparar también con la autotoma que se he hecho la propia paciente, para saber si hay lesión y se tiene que tratar", resume Segovia. Un tratamiento que se centra en una termoablación de la zona afectada. "Así es como tratamos las lesiones del virus del papiloma humano, la única manera en la que podemos tratar en ese país el cáncer de cérvíx, porque sabemos que el 99% de ellos son causados por ese virus", justifica el estudiante. Un método de prevención que ayuda a que la lesión no evolucione a cáncer. "No es 100% efectivo, pero sí que va a haber muchas mujeres que ya no lo van a desarrollar", afirma.

Un proyecto con continuidad

Todo este proceso era seguido con mucho interés por médicos locales, que serán los encargados a partir de ahora de continuar con el programa y que, gracias a las ayudas recibidas para el proyecto, se les ha podido contratar. "Tenemos la ilusión de que, de esta manera, se convierta en algo sostenible en el tiempo", aspira.

Personalmente, es la primera vez que realiza un viaje de voluntariado, aunque colabora habitualmente con la Asociación Española contra el Cáncer. "La mayor impresión es el fuerte choque cultural, además de la pobreza, pero son muy generosos e incluso alguno me invitó a cenar a su casa", agradece.

Con respecto a su experiencia de voluntariado, espera que su trabajo sirva para que allí vivan un poco mejor.

