"La rima es un camino que me ayuda a transmitir lo que siento"

"No vine a hacerme la inocente" es el primer libro de poemas publicado por la profesora de español Damaris Puñales Alpízar, gracias a la confianza puesta en su trabajo por parte de la editorial Liliputienses, que se encarga de promover la literatura latinoamericana en España desde su pequeña oficina en Cáceres. La obra se presentó en la librería Semuret, con Alfredo Alonso acompañando a la autora, quien trabaja en la Universidad Case Western Reserve, de Cleveland. Allí es jefa del departamento de Lenguas Modernas, además de directora del programa de Estudios Internacionales de la Universidad, por lo que es frecuente su presencia en Zamora con alumnos norteamericanos que quieren practicar su español.

–¿Qué puede descubrir el lector en este libro de poemas?

–La obra está dividida en cinco partes con sus propios títulos "No vine a hacerme la inocente", "Rituales de fuego", "Entre paréntesis", "To do list" y "Poemas rusos". Cada una de ellas está relacionada con el propio título. Por ejemplo, en "To do list" hay poemas que empiezan con un verbo en infinitivo, sin conjugar, como instrucciones. O "Poemas rusos", donde recojo rimas que escribí cuando viví en ese país en 2018, lleno de emociones, experiencias y reflexiones. En total, el libro recoge más de setenta poemas con el tema común de la identidad y de cómo uno va cambiando su forma de percibir el estar en el mundo, cómo se ve a sí mismo y qué cosas importan realmente en esta vida.

–¿La temática es entonces variada?

–Hay poemas que son más personales, que tienen una voz poética en primera persona. Pero la mayoría no son autobiográficos sino reflexiones a partir de experiencias de amigos, de lecturas o del consumo de poesía ajena.

Zamora. Presentación del libro "No vine a hacerme la inocente", de Damaris Puñales. / Alba Prieto

–¿Está satisfecha con la publicación de su primer libro de poesía?

–La verdad es que llevo años escribiendo rimas y he publicado poemas sueltos en revistas de países como Cuba, Suecia, Estados Unidos o México, así que, cuando tuve esta oportunidad, me dio una gran satisfacción el poder, de alguna manera, reunir lo que había hecho hasta ahora. Además, tengo mucho más escrito, por lo que hay un par de libros más en camino. Convertir mi actividad poética en algo tan real y tangible me aporta una visión diferente sobre mí misma.

Como seres humanos, nuestra principal cualidad es la comunicación

–De alguna manera, también está vinculada a la poesía por su trabajo en la universidad.

–Soy presidenta de la Transatlántica Poetry and Scholarship de Cleveland, una organización sin ánimo de lucro donde unimos poesía e investigación, centrándonos en lo que se escribe en el triángulo que conforman Estados Unidos, Hispanoamérica y España. Así que, de alguna manera, hay una constante en mi vida que traza ese camino de regreso a lo artístico.

–¿Es complicado sacar a la luz un libro de poesía en estos tiempos?

–La verdad es que considero que siempre ha sido difícil publicar poesía por varias razones. En primer lugar, porque pocas editoriales se arriesgan o apuestan por ella, ya que es un producto que apenas vende. Además, la poesía es muy endógena, es decir, se escribe y se consume, básicamente, por poetas. Por eso me parece muy importante la labor de José María Cumbreño al frente de Liliputienses en Cáceres, trayendo lo que él considera que es la mejor poesía escrita en español desde Hispanoamérica, tendiendo ese puente de comunicación y que recuerda a finales del XIX y principios del XX, con esa influencia mutua.

Damaris Puñales, en la librería Semuret. / Alba Prieto

–¿Qué características tienen los que se dedican a la poesía?

–Creo que quien escribe poesía no lo hace ni para autoconsumo, ni para vender, ni, por supuesto, para ser famoso. Sobre todo, uno escribe poesía porque las cosas que tiene que decir no las puede expresar de otra manera, ni en otro lenguaje que no sea el poético. E iniciativas como la de la librería Semuret, con ciclos de lectura poética, me parecen muy importantes porque, de alguna manera, se va educando a la población hacia el consumo de la poesía. Además, no es lo mismo leerla que escucharla declamada por los propios autores.

Llevo años publicando poemas en revistas de Cuba, Suecia o México

–¿Qué le aporta a usted la poesía?

–Personalmente, yo tengo una necesidad de escribir poesía, aunque, hasta ahora, no he tenido disciplina poética, en el sentido de dedicarle horas y horas, como otros compañeros. He escrito muchísimo, pero ni todos los días ni de manera sistemática, sino que lo hago cuando algo me impacta, ya sea a nivel personal o se trate de una realidad que me circunda. Para mí, es un camino que me ayuda a transmitir lo que siento, lo que pienso, lo que tiene influencia sobre mí. Y es que, como seres humanos, nuestra principal cualidad respecto al resto de seres vivos es la comunicación. Y la poesía es un medio de comunicación. Esa necesidad de expresarse la tenemos todos, aunque lo canalicemos de maneras diferentes.

