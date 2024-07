La ópera en miniatura acerca el género a nuevos espectadores

Representaciones de ópera breves, pero impactantes, esta ha sido la novedosa apuesta de la recién clausurada novena edición del Festival Internacional de Ópera de Cámara de Zamora Little Ópera. Piezas de estreno que se ofrecían para todos los públicos en la Biblioteca Pública de Zamora y en la Encarnación. "A la gente le ha encantado ha resultado muy sorprendente", valora la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas.

La obras representadas fueron "Tiramisú", de Juan Durán y "El paseo" de José Luis Greco, cada una con una duración de tan solo cuatro minutos. Una iniciativa atractiva y arriesgada para acercar el género a todo tipo de públicos. "La propuesta ha tenido muy buena acogida. Ha gustado mucho tanto a la gente que está acostumbrada a venir al festival como público de lírica, como a la gente que no suele venir al Little Ópera, pero vino con su niño o su niña y le encantó", añade la edil.

Ambas representaciones consiguieron ofrecer una muestra de la riqueza y la diversidad de la ópera, permitiendo a los espectadores disfrutar de una expresión artística condensada y emocionante.

Respecto al resto de la programación que se inauguró el pasado viernes con la gran gala lírica en la Plaza de la Catedral, la responsable del área de Cultura del consistorio zamorano afirma estar satisfecha. "En general estamos contentos, yo he estado en todas las representaciones y he disfrutado mucho", revela. Respuesta positiva del público "bastante similar a la de otros años", aunque, "a lo mejor no tan buena", como la de la pasada edición.

"Quizá fue por la fecha, pero es verdad que en ese sentido estamos muy condicionados por la disponibilidad de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León", explica. La formación dirigida por la directora austríaco-española Teresa Riveiro-Böhm, con el tenor José Bros y la soprano Elisabet Pons, abrió, como es tradicional, el certamen. "Es una gran orquesta de muchísimo calado y queremos contar con ella, entonces hay veces que nos puede condicionar a la hora de las fechas, pero nos parece interesante que esté aquí por lo menos una vez al año y completa", argumentó la concejala.

El programa incluyó también la puesta en escena de la ópera flamenca "La mujer tigre", de Manuel Busto con la bailaora Paula Comitre que logró sorprender a los espectadores del Teatro Ramos Carrión y "gustó muchísimo" al igual que las funciones que se llevaron al escenario del Teatro Principal: "El Gigante Egoísta", un cuento escrito por Oscar Wilde, en formato de texto hablado acompañado con música de la compositora inglesa Liza Lehmaan y la recuperación de la obra "Los listos" del compositor italiano Giacomo Tritto. Ambas óperas de cámara consiguieron llenar el coso zamorano para cerrar la novena edición de uno de los festivales de referencia dentro del género artístico.