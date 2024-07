El nuevo Conservatorio de Música de Zamora podría compartir espacio con otras dependencias

El nuevo Conservatorio de Música de la ciudad que se ubicará en los antiguos jardines de la Universidad Laboral podría compartir espacio en sus instalaciones con algunas dependencias de la Administración autonómica.

Eso es al menos algo que está estudiando la Junta, según ha desvelado este viernes el consejero de quien depende el área de Urbanismo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien explicó que la Junta analiza "otros parámetros para poder ubicar en las instalaciones" alguna dependencia de la Junta de Castilla y León que no estaba prevista inicialmente. Pese a ello, Suárez-Quiñones ha advirtido que la obra no está parada y que la ejecución de los trabajos "no siempre conlleva el movimiento de máquinas". Se trata de una obra "importantísima", con un "compromiso presupuestario relevante", ha asegurado Suárez-Quiñones en una visita a la provincia. De hecho, las obras se adjudicaron por cerca de 16 millones de euros y su plaza de finalización no concluye hasta el próximo año 2025.

En el "agujero" que quedó tras el fallido proyecto del Palacio de Congresos de Zamora, la Junta ha proyectado un edificio de nueva construcción y el aprovechamiento del antiguo teatro de la Universidad Laboral para habilitar un espacio de enseñanza musical que contará con un área docente con 42 aulas, 12 cabinas de ensayo, una sala de usos múltiples, biblioteca y aseos.

El auditorio dispondrá de cuatro camerinos, cuatro almacenes, una zona técnica, aseos y un cuarto de limpieza. También se va a acondicionar una zona administrativa que incluirá despachos, una conserjería, salas de profesores y de orientación, un archivo, cafeterías y aseos. Por último, el proyecto de obras contempla crear una zona de servicios comunes con espacio para almacenes, un archivo, cuartos de limpieza, un cuarto de telecomunicaciones y contadores, entre otros espacios.

