Gana entradas para Multicines Zamora con La Opinión

Como cada semana, los lectores de Laopiniondezamora.es tienen una nueva oportunidad de ir gratis al cine gracias a Multicines Zamora.

Esta semana, la película recomendada es "Death Pool y Lobezno", único estreno del viernes, una secuela de superhéroes con tintes de parodia de sí misma.

Si lo tuyo no son los superhéroes, en la cartelera de Multicines tienes mucho más donde elegir: comedia "made in Spain" con "Padre no hay más que uno 4", para los amantes de la adrenalina, "Twisters", el romanticismo está servido con "Fly me to the moon", y para los más pequeños, "Gru 4" o "Del revés 2".

¡Participa!