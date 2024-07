"Ser guionista es el trabajo de oficina de un cómico"

Luis Álvaro regresa dos años después a las Noches de Humor en las aceñas de Cabañales (22.00 horas) con su ingenio de siempre, no apto para los públicos más sensibles, algo que reivindica como seña de identidad, presumiendo de un auditorio "con una inteligencia por encima de la media".

–Regresa para alegría de su público de Zamora con "El espectáculo", ¿de qué se va a poder disfrutar en su actuación?

–Cuando te piden un título para una actuación, la verdad es que es un mero formalismo, no se trata de un show concreto con el que esté de gira, sino que se enmarca en un título bastante funcional con un recorrido por mis últimos dos años de carrera, donde puedo hacer un poco lo que me apetece sobre el escenario con mi material más reciente.

–¿Cree que arriesga con su humor negro y del absurdo, que no es apto para todos los públicos?

–La verdad es que a mí me gustaría ser más abierto, más universal, pero también es cierto que mi público me elige por eso mismo, así que no puedo cambiar. Me encantaría hacer el humor que, por ejemplo, hacen mis compañeros en este ciclo en Zamora, Agustín Jiménez e Iñaki Urrutia, que llega a más gente. Pero me doy cuenta de que para una cosa que me distingue del resto, no puedo renunciar a ella, así que estoy condenado a hacerlo.

–¿Es arriesgado, de todas maneras?

–Es arriesgado para la gente que no sepa lo que va a ver. Así que ya lo aviso: si no me conocen, que no vengan o que miren vídeos míos antes por si acaso. Pero la gente que sabe a lo que viene, está encantada, tienen cero riesgo.

De verbo fácil

–Aparte de a ese humor, también tienen que estar muy atentos, porque usted es muy rápido con sus chistes.

–Bueno, ahí hay algo de trampa, porque yo tardo mucho en escribir y me lo termino aprendiendo de memoria. Entonces, para mí es sencillo decirlo tan rápido. Si estuviera de público, pediría que bajara el ritmo. Pero creo que mi público es bastante transversal e inquieto, de la media para arriba en inteligencia. Estoy muy orgulloso de él, porque veo públicos de otros compañeros que me darían vergüenza tener.

Luis Álvaro / Cedida

–¿Cómo entró a formar parte de la familia del "stand up comedy" en España?

–Soy de los que llegaron por casualidad. Iba echando currículos, entré a una oficina y me ofrecieron hacer monólogos. Luego hay muchos cómicos a los que no les gusta este tipo de hacer humor y lo llevan a su terreno, para motivarse. Yo hago el "stand up" que me gustaría ver, algunos compañeros han tenido que cambiar las reglas para disfrutar. Esos son los cómicos más originales, los que adaptan el formato, que en teoría te puede parecer encorsetado, porque al principio, además, eran actores haciendo monólogos, algo horrible.

–Ha trabajado en la televisión con Buenafuente, en "La Resistencia", en "Ilustres ignorantes"… ¿se puede considerar un éxito?

–Para nada, porque todos los cómicos acaban pasando por allí, antes o después, así que no considero que sea nada especial.

Su inspiración

–¿Tenía referentes cuando comenzó a dedicarse a este mundillo?

–Antes de meterme a fondo, cuando empecé a hacer "stand up", me gustaba Woody Allen y películas como "El sentido de la vida", de los Monty Python. Incluso Mortadelo y Filemón, de Ibáñez, fueron una gran influencia para mí.

–¿Hay algún tema con el que no se atreva a hacer humor?

–Considero que para hacer chistes se puede tocar cualquier tema, pero no los subiría todos a redes sociales, ahí es donde pongo el límite, porque falta el contexto. Pero lo transgresor es hacer humor sobre ciertos temas y que sea divertido, ahí reside el talento del cómico. No se trata de tocar o no ciertos temas, sino que conseguir que la gente se ría. Tu habilidad se mide en lograr la carcajada sobre cosas que, en principio, no deberían ser graciosas.

Luis Álvaro / Cedida

–¿Y cómo se desarrolla en su faceta de guionista?

–Trabajé de guionista porque pensaba que eso era lo que quería, pero luego me di cuenta de que no. Porque el trabajo de guionista es el trabajo de oficina del cómico, pero lo que pasa es que hay muy pocos cómicos que pueden vivir solamente de la comedia. Yo ahora trabajo de guionista con amigos, cuando me piden que colabore, como me ocurre con Susi Caramelo.

Suscríbete para seguir leyendo