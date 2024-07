GALERÍA | Casi 90 viajeros cogen los dos primeros Avlo para viajar a Madrid y Galicia

Renfe estima la hora oficial de salida de esta frecuencia vespertina del AVE low cost de Avlo hacia las 18.23 horas, un horario con demanda, como ha demostrado el que volumen de pasajeros de esos primeros trayectos. Un dato que constata que "en Zamora hay muchísima demanda de billetes, más de la que pensamos" para la línea Galicia-Zamora-Madrid, especialmente con dirección a la capital más grande de España. Un flujo de viajeros que va en aumento a medida que se amplían horarios y que tiene gran aceptación en el trayecto inverso de Madrid a Zamora, destacan los trabajadores.

Lo demuestra la llegada cada vez mayor de turistas y de personas que trabajan en esa ciudad y ya han vuelto a vivir a Zamora. La tendencia al alza lleva a los funcionarios de Renfe en Zamora que realizan declaraciones a manifestar abiertamente que "no viaja más gente porque no sé quién no se encarga de que Zamora crezca". No se trata de una reflexión aislada, "creo que es una opinión que tenemos la mayoría y que quienes trabajamos aquí lo comentamos. Zamora podría crecer mucho más porque tiene demanda".

Una lucha en la que están volcados los empresarios de la ciudad del Duero, la población residente y quienes ha tenido que irse para buscarse el pan y algunas formaciones políticas que reclaman más trenes que comuniquen ambos destinos en una hora. Las promesas están hechas, incluso la reapertura del tren Ruta de la Plata ha entrado a escena en los últimos meses.