El servicio de BiblioBús se renueva con la compra de un vehículo y más talleres

Modernizar y optimizar el servicio de BiblioBús es lo que busca la Diputación Provincial de Zamora. Objetivos que empezarán a materializarse con el comienzo del nuevo curso escolar. Entre las primeras acciones que plantea la institución se encuentra la adquisición de un nuevo vehículo con los remanentes. "Se va a proceder a hacer una modificación presupuestaria con cargo a remanente para comprar un nuevo vehículo que hará el servicio de BiblioBús escolar a través de un contrato menor", detalla el diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte.

Este vehículo dispondrá de las últimas tecnologías con el fin de que no solo sirva para el préstamo de libros a los escolares y animar a la lectura sino que los pequeños de la provincia puedan acercarse a la realidad virtual y descubrir diversos juegos interactivos.

El BiblioBús escolar seguirá desarrollando los talleres de fomento de la lectura pero además se enriquecerá con otros sobre variados temas de interés para los niños y jóvenes del medio rural. "Esperamos tener licitado el contrato para la gestión integral de este nuevo BiblioBús a primeros de enero del próximo año y formalizar los convenios con el Colegio de Psicólogos y con diferentes asociaciones de la provincia para hacer los talleres", avanza López de la Parte. De este modo, en las charlas se tratarán temas como la alimentación, la salud mental o las adicciones, no solamente a sustancias sino también a las pantallas.

"Es importante que los habitantes del medio rural sepan que el servicio del BiblioBús escolar no solo se va a mantener, sino que lo vamos a reforzar comprando un nuevo vehículo y, además, sacando un contrato en el que no solo habrá dos animadores a la lectura, sino que también habrá muchos más talleres para que los niños de los colegios rurales tengan las mismas posibilidades ofreciendo estas actividades directamente a todos los colegios e institutos para incluirlas dentro de su programación académica", desarrolla.

Préstamo a domicilio

En cuanto al otro servicio de los bibliobuses dedicado principalmente al préstamo de libros, desde la institución zamorana se va a llevar a cabo un proyecto pionero de préstamo de libros a domicilio. No obstante, se mantendrán dos autobuses que seguirán haciendo las rutas por los pueblos manteniendo su función de biblioteca móvil.

"En estos dos autobuses de préstamo se va a fomentar un sistema híbrido de préstamo, ya que desde el equipo de Gobierno entendemos que no tiene ningún sentido, si estamos intentando llevar los servicios a los pueblos, que el servicio sea como ahora, con un BiblioBús, solo uno, que va a los pueblos de la provincia y que pasa cada más de dos meses. Ese servicio no es bueno ni para nosotros ni para los vecinos, y además no es eficiente económicamente", argumenta López de la Parte.

Este innovador sistema híbrido comenzará a funcionar en el primer semestre del año 2025 a modo de prueba para testear sus fortalezas y debilidades. El funcionamiento consistirá en el que el personal de los bibliobuses de préstamo explicará a los habitantes de las localidades zamoranas el servicio y se incorporará el préstamo a domicilio a través de una solicitud del material que desean y que podrá hacerse también desde una aplicación de móvil, una página web o por WhatsApp. "A través de estos medios electrónicos podrán realizar sus peticiones y se les dirá si hay disponibilidad y el plazo máximo en el que les va a llegar a casa el libro que han pedido", especifica el responsable del área de Cultura provincial.

Modernización del servicio que no afectará a los puestos de trabajo actuales cubiertos por personal que depende del Centro Coordinador de Bibliotecas.

