"La mujer y la transparencia total son asignaturas pendientes en la Iglesia"

Catedrática de Lengua y Literatura, Tita Mielgo ha seguido el signo de muchos otros zamoranos que, como ella, que irse de la provincia para trabajar y regresaron después de jubilarse. Participante activa en el consejo parroquial de su pueblo, Almeida de Sayago, ha sido nombrada recientemente por el obispo de Zamora, Fernando Valera, miembro del Consejo de Gobierno de la Diócesis de Zamora. Se trata de la primera mujer laica que accede a ese cargo en los once siglos de historia del Obispado.

–¿Es consciente de que está haciendo historia al ser una integrante del Consejo de Gobierno mujer y laica, que no se ha habido nunca en la historia de la diócesis, ni en ninguna había habido dos laicos y dos mujeres?

–Sí, sí, soy consciente y además precisamente por eso lo acojo con más entusiasmo, porque sé que es un hito importante el hecho de que haya laicos y además mujeres en un órgano de decisión, porque no es un órgano solamente de opinión, sino un órgano decisivo como es el Consejo de Gobierno de la Diócesis. Me parece muy importante, es un primer paso para la participación de la mujer.

–¿En qué contexto se ha dado ese paso?

– Está en la línea de lo que es la sinodalidad, que todos formamos la Iglesia y por tanto todos tenemos que participar y sentirnos corresponsables de la iglesia. Eso es la sinodalidad. Si alguien cree en ello y te pide que participes no puedes echarte para atrás, tienes que ser coherente y llevarlo hacia adelante.

–¿Le sorprendió la llamada del obispo cuando te lo comunicó?

–Se habían hecho previamente unas encuestas y no sabía si mi nombre había salido o no pero cuando me llamó y me lo dijo me produjo satisfacción y orgullo que hubieran pensado en mí o hubiera salido mi nombre.

"El mundo rural se despuebla, pero se vive muy bien y se hacen cosas, no podemos llorar solamente, hay que adaptarse"

–¿Le dará algún consejo al obispo de Zamora en el primer Consejo de Gobierno que celebren?

–Yo lo primero que tengo que hacer es escuchar mucho,. Ten en cuenta que yo soy la menos implicada en los asuntos eclesiales de los ocho miembros, porque todos son presbíteros, vicarios, o son la directora del Amor de Dios o Juan Carlos (López) que es delegado de comunicación y de patrimonio y director de ZamorArte. Yo soy la más de fuera del ámbito eclesial, podríamos decir, pero precisamente por eso a lo mejor sí que puedo dar la visión desde fuera que quizá ellos a veces no tengan porque a veces están tan metidos en su mundo que a lo mejor les falta esa visión ajena, alejada. Pero lo primero que tengo que hacer es escuchar, por supuesto, porque yo tengo mucho que escuchar, porque soy la más desinformada en ese terreno de todos, pero después sobre todo voy a transmitir mi visión desde fuera del mundo eclesial

–¿Es entonces la voz de los feligreses que acuden a misa?

–De los laicos y de las mujeres laicas, efectivamente, así es.

–¿Ha habido mucho cambio con este obispo respecto al anteriores prelados?

–En esto sí y es fundamental el cambio, la introducción de la mujer y de los laicos y de las mujeres. Hay que tener en cuenta que la mayoría de la iglesia somos laicos. Entonces la lógica nos lleva a pensar que también los laicos tienen que intervenir en las tomas de decisiones. Por lo tanto no nos puede extrañar, y mucho más teniendo en cuenta lo que el papa sabemos que piensa y el hecho de que haya convocado un sínodo. La sinodalidad es algo esencial de la iglesia, pero que el que se lleve a la práctica, que sea efectivo, es lo que lo hace diferente.

–En su caso puede ser además en cierto modo representante también del mundo rural porque está asentada en el medio rural zamorano, en concreto en Sayago.

–Sí, estoy en Almeida, pertenezco al arciprestazgo de Sayago, participo del arciprestado, también he participado en el Consejo de Laicos y en el equipo sinodal, pero sobre todo me siento responsable de laicos y de mujeres, principalmente.

"Voy a dar mi visión desde fuera del mundo eclesial"

–¿Cómo está el mundo rural, resulta triste ver que a veces a lo mejor las iglesias se caen, otras no hay gente o incluso no hay párrocos para acudir, porque son muchas las iglesias a las que tienen que ir?

–Eso es el signo de los tiempos, estamos viendo que el mundo rural se despuebla bastante, pero los que quedamos allí tenemos que tirar adelante y, con los mimbres que tenemos, tenemos que hacer los cestos. No podemos llorar solamente y lamentarnos, sino que hay que adaptarse a las nuevas situaciones y a las nuevas circunstancias. En el mundo rural también se vive muy bien, se hacen muchas cosas, hay muchas actividades y también se facilita la participación de la gente. Efectivamente hay envejecimiento, y menos curas para todos los pueblos, pero también es verdad que si se hace más extensiva la corresponsabilidad a todos los laicos, también los laicos pueden participar y ayudar. No como un adorno, ni solamente porque se necesiten, sino porque tiene que ser así,. Además pueden ayudar en la gobernanza de las parroquias y esto también es importante.

–Usted también está involucrada en Caritas, ¿por qué se comprometió con esa organización social diocesana?

–Siempre me llamó la atención y me gusta el trabajo que hace Caritas y en concreto este año he colaborado como profesora de los curas nigerianos que han venido, y tenían que aprender el idioma. He sido profesora de Lengua en un instituto, y me ofrecí para ser profesora de ellos, para que el año próximo puedan ir a la Universidad de Salamanca, ya con la lengua aprendida. El resultado ha sido muy satisfactorio.

–¿Cómo valora la labor que hace Cáritas?

–Me parece importantísima, tanto la de Caritas como la de Manos Unidas. En este caso estamos hablando de Caritas y lo estamos viendo cuando nos dan las cifras de las personas a las que atienden y el trabajo que hacen con los inmigrantes y con las personas que a lo mejor no se tienen en consideración muchas veces como se debería, porque decimos la voz de los pobres, pero después no sé hasta qué punto somos capaces de integrar esa voz, pero sin embargo Caritas sí que lo hace en muchos casos. No conozco en profundidad toda la labor de Caritas pero lo que veo creo que hace una labor importantísima.

"Me duele muchísimo lo de los migrantes menores de Canarias, contradice el Evangelio, no podemos dejarles de lado"

–¿Le duele por ejemplo ver en el debate público en estos días el tema de los menores migrantes que llegan a Canarias?

–Me duele muchísimo y me parece que es algo que contradice totalmente el Evangelio y lo que Jesús siempre transmitió. Es muy sencillo ver, leer el Evangelio e interpretar qué es lo que Jesús hacía, que siempre se dirigía y atendía a los más necesitados. Inmigrante fue él también, en cierto modo. A nadie nos gusta salir de nuestro país. Si vienen es por necesidad, y lo que no podemos es dejarlos de lado. Me duele muchísimo.

–Es una de las personas que ha realizado el retorno del mundo urbano al rural. ¿Cómo ha sido ese regreso?

–Estuve 27 años en León como profesora y después ocho en Valladolid, cuando nombraron a mi marido delegado del Gobierno. Después cuando nos jubilamos los dos nos fuimos al pueblo, que es de los dos, donde nacimos, donde nos conocimos, tenemos a nuestros padres, nuestra casa y siempre hemos estado asentados allí. El regreso ha sido muy satisfactorio, yo disfruto del pueblo.

–¿Cómo se vive la religiosidad y la religiosidad popular en el medio rural y en Sayago?

–La religiosidad popular, como en todas partes, es algo sencillo pero muy sentido, algo que la gente siente en el interior, que a lo mejor no es profundizar tanto en la fe y en los temas teológicos, pero sí es una religiosidad muy sentida, muy vivida. Lo vemos principalmente en las fiestas, las celebraciones religiosas, en la Semana Santa. Como pasa siempre, quizá habría que adaptar y mejorar algunas cosas de la religiosidad popular, pero es muy importante la religiosidad popular.

"Escucharé mucho en el Consejo de Gobierno, de los ocho miembros soy la menos implicada en asuntos eclesiales"

–¿En la cofradía de Semana Santa de su pueblo, Almeida de Sayago, participan hombres y mujeres por igual?

–Sí, no de siempre pero hace años empezaron a entrar también mujeres y ahora participan exactamente lo mismo hombres y mujeres en la cofradía.

–¿La de la mujer es quizá la asignatura pendiente en la Iglesia pese a los pasos dados?

–Creo que es la asignatura pendiente. Se están dando pasos, pero quizá hay que dar más. A mi también me parece muy importante la transparencia en lo que es la comunicación de todo, no solamente de los aspectos económicos, sino también de la pastoral, de los planes diocesanos, etc. Que haya transparencia total. La iglesia pertenece a todos, entonces no puede ser solamente de unos cuantos y que después decidan y con lo que decidan te lo transmitan, sino que se debe participar entre todos e informar a todos porque la gente cuando está informada es más fácil que intervenga y que participe. La transparencia es importante y era un asunto pendiente. De los principales con la participación de la mujer y de los laicos.

–En esta sociedad actual estamos ante un mundo cada vez más laico y en la que está menos presente lo religioso.

–Claro, hay que tener en cuenta que ahora intervienen otros muchos factores. Hace años, por ejemplo, de alguna manera la religiosidad era casi algo obligatorio y ahora la gente decide por propia iniciativa, pero hay muchos elementos también que interfieren en esa religiosidad. No digamos ahora mismo, por ejemplo, las tecnologías, las pantallas, que entretienen quizá y te distraen un poco de lo que pueda ser la espiritualidad o la trascendencia. Quizá es importante incidir en eso también, en los fundamentos de la trascendencia y lo que eso significa para el ser humano, porque si no nos quedamos un poco vacíos.