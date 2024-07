El don de la honda claridad

Cuando se cumplen 25 años de la muerte de Claudio Rodríguez, poeta con una bibliografía reconocida y bien estudiada, con una importante peripecia intelectual y creativa, no está de más celebrar su obra y recordar su memoria, pero deteniéndonos en aquel tiempo de tanteos y ejercicios anterior a la historia.

"Viene publicado un poema en el periódico", dijo orgullosa la mujer, María García Moralejo, natural de Cazurra, en aquel segundo Día de Navidad. Sí, de Cayín. Como si algo misterioso, tal vez inclinación o clara predisposición, llamase a su puerta más íntima. Era eso que se denomina, así se le ha nombrado siempre, entre fastuosa y frívolamente, "la vocación". Contaba 15 años, a punto de alcanzar uno más, y estudiaba sexto de bachillerato en el instituto Claudio Moyano. Tenía como profesor de Lengua a Ramón Luelmo, y el aprecio era recíproco. Buen alumno, aventajado, según hablaban las notas. La "Calificación única" (media) fue de 9 ese curso. Por lo visto, no le atraían dos asignaturas: Dibujo (impartida por Francisco Pérez Lozao) y Educación Física. Entre los condiscípulos se hallaban Olaso Pastor Serrano, José Luis Gómez Blanco, Ángel Ganado y Francisco Utrera Calvo… Era Claudio Rodríguez.

Su padre, con el mismo nombre de pila, poseedor de una abundante biblioteca y aficionado a la escritura, licenciado en Derecho y funcionario de Hacienda, además de semanasantero, había fallecido de manera repentina, como consecuencia de un derrame cerebral, el 23 de marzo de 1947, a los 42 años de edad. De carácter "agradable y simpático" y un "excelente poeta, que nunca quiso figurar en el mundo de las letras, pues costaba un ímprobo trabajo que el inspirado vate diese a conocer sus trabajos, a los que no prestaba atención", según recoge El Correo de Zamora en su necrológica. (La familia vivía en una casa situada en la avenida de Requejo, actual Príncipe de Asturias, la señalada con el número 11, primer piso, izquierda). Aquella muerte le cambió la vida al rapaz. El cielo, de repente, se le cayó encima.

Orfandad, lecturas y fútbol

El chico, delgado y espigado de estatura, sufría la orfandad y a veces tarifaba con la madre. Desde la infancia fue de amplias lecturas. Tenía a mano la biblioteca paterna, bien surtida. "A mis 13 años encontré en la mesilla de noche de la habitación donde acababa de morir mi padre una edición mejor que libro, como cuadernillo, de las "Poesías" de Mallarmé, oliendo a nicotina", resaltó en una conferencia pronunciada en la Biblioteca Nacional (Madrid, 21 de enero de 1996). "Leer era para mí como un divertimento con la imaginación, como un juego, una aventura, y leía lo que me parecía fabuloso y gracioso", añadió. La Biblia, El Quijote, Guzmán de Alfarache, libros de caballerías… y tebeos, así como obras de Kipling, Dumas o Víctor Hugo. "La afición casi desmedida, ya no digo viciosa, de leer durante todo el día (y aún más durante aquellas enfermedades como las de las fiebres tifoideas) pudiera resultar perjudicial y aún más sin salir de casa. Aunque en el fondo era semejante, mi biblioteca personal se convirtió en biblioteca pública porque ya la Biblioteca Municipal de Zamora era como mi casa". Esta, a la que acudía con frecuencia, se hallaba situada en la calle de San Vicente, número 3.

Poco antes de todo eso ocurrió aquel llamativo suceso. Contaba 12 años de edad, en época cercana a la muerte del padre, y robó en solitario un cáliz de una iglesia de la ciudad. La travesura concluyó con su entierro en el parque de San Martín de Arriba, en el espacio que corresponde actualmente al acceso al aparcamiento. Pasados unos años lo buscó, no se sabe si por remordimiento o por otra causa, con interés. Sin embargo, no apareció ni rastro del vaso sagrado.

Leía mucho y paseaba por los alrededores, campo abierto, de la ciudad. O se acercaba a la huerta de suelo arenoso, con lechería, que poseía la abuela paterna en Arenales. O veía crecer los trigos, escuchaba el canto libre de los pájaros, jugaba al fútbol con técnica y buen estilo. Como interior derecho. Era titular en las alineaciones del "Estudiantes del Duero", equipo del instituto que competía en el Campeonato Juvenil de Segunda Regional (grupo primero) allá por 1951. En uno de los encuentros el reseñista de Imperio lo mencionaba entre los "destacados". Entre unas y otras cosas, buscaba la soledad y respetaba la amistad sincera de la adolescencia… Claudio Rodríguez García, andador y contemplador.

Tanteos iniciáticos o "ejercicios"

El lector de El Correo de Zamora observó aquel 26 de diciembre de 1949 (75 años dentro de nada), como María García Moralejo, que aparecía un breve poema en la portada del periódico local, católico y conservador de la tradición. Con el título "Nana de la Virgen María", la breve composición constaba de 24 versos. El autor, que era el mayor de cuatro hermanos, lo firmaba con sus iniciales: C. R. G. Tal vez "Nana", del granadino Luis Rosales, que se data en 1940, pudo constituir su modelo, su referencia. Ahí arrancaba su juvenil prehistoria literaria, algo que siempre tiene más de aprendizaje (de formación) y voluntarismo que de fruto granado. El segundo trabajo de su inicial etapa creativa se encuentra, asimismo, en la hemeroteca del diario local, dirigido por el sacerdote sanabrés Nicolás Rodríguez. La composición llevaba el título "A los Reyes Magos", y reúne superior interés. Fue la víspera de la Epifanía: el 5 de enero de 1950. Varió la firma: en lugar de sus iniciales, optó por clarificar la autoría. La rubricó como Claudio R. García Diego, con la añadidura del segundo apellido paterno. Así, El Correo acogió las primeras letras, que podrían incluirse (por etapa existencial y temática) en los poemas coyunturales, de circunstancias, del autor zamorano.

Escribió otro poema en esa etapa iniciática de la formación, que leyó en el acto de despedida de Eliseo González Negro (1880-¿…?), catedrático de Historia y Geografía del instituto. En su última lección, impartida el 20 de mayo de 1950, intervinieron Ramón Luelmo, con un "soneto semblanza", y José María Gómez, director del centro académico, con una "semblanza biográfica". "Finalizó el acto con la lectura de una poesía original del alumno don Claudio Rodríguez", escribe Imperio. Perdió su pista, y eso impidió dar con su paradero. "Por entonces yo me dedicaba a vivir profundamente", aseveró en 1993. En ese invierno de fríos secos y nieblas intensas del medio siglo, José Enríquez de la Rúa, redactor de El Correo y maestro, convocó un día en su domicilio a Claudio Rodríguez, Salvador García Castañeda y Miguel Gamazo para escucharlos de viva voz (lectura poética de originales). Si los mozos superaban la prueba, apalabraría su inclusión en la II Antología de Poetas Zamoranos. El proyecto, al fin, no salió adelante. La idea quedó en el aire de la nada.

"Yo empecé a escribir no haciendo poemas, sino haciendo ejercicios, interesándome por los artificios métricos del latín, el francés, el español… Como ejercicios para piano", manifestaba a la revista Urogallo (1991).

Maduración

La muerte del progenitor (no tuvo influencia en su expediente académico, pero le afectó mucho en el plano sentimental) animó "al poeta" naciente, que "escribió sus primeros poemas por aquellos meses de duelo", ha señalado el catedrático Dionisio Cañas. "La súbita maduración de Rodríguez se debe en parte a la desaparición del padre. En el niño hecho hombre está fermentando el poeta", añadió el experto. Esa pronta madurez se produce por la orfandad paterna y el alejamiento (diferencias) de su madre. Sintió el duro desapego familiar. Lo evocará, pasados los días, en el poema "En invierno es mejor un cuento triste" (Alianza y condena) y en "Herida en cuatro tiempos" (El vuelo de la celebración). Escribió en el primero: "Conmigo tú no tengas / remordimiento, madre. Yo te doy lo único / que puedo darte: si no amor, / sí reconciliación". Y después se referirá a "historias" y "alquileres". Y dejó dicho en el segundo: "Cómo conozco el algodón y el hilo de esta almohada, / herida por mis sueños, sollozada y desierta, donde crecí durante quince años".

La desgracia le hizo andariego. De ahí sus escapadas al campo que cercaba a la ciudad (caminatas entre sembrados y herbazales, cruzando linderas de pobreza), a las tierras donde veía madurar los granos que se sembraban a voleo, a las orillas del Duero eterno. En busca de amparo y consuelo. Para encontrar el alma apaciguada y aliviada por la naturaleza. Con la detenida contemplación del campo despejado y asimilando una lengua sin contaminar. Amaba en igual medida la soledad y la compañía. Para Claudio, que no era casero, la amistad equivalía a la solidaridad.

Lenguaje

El poeta aunó pronto el lenguaje culto y el popular, el que habla el pueblo llano. Aprendió ese último "no a través de los libros", sino mediante la escucha de la parla de la gente sencilla. "Es el de nuestra tierra de Zamora. Hay que tener en cuenta una cosa: que cuando se habla del lenguaje popular parece que es sencillo. Resulta todo lo contrario. Es un tópico. La gente popular habla a través de metáforas y de la imaginación de la lengua. La lengua no está estratificada, ósea. Como sucede, por ejemplo, en los ambientes intelectuales. Así aprendí yo el lenguaje. De manera inconsciente, desde luego. No tomando notas… Digamos la respiración vital de la sangre, que en nuestra tierra es prodigiosa", confesaba a J. Hernández en Diario Regional (Valladolid, 1976). La originalidad de la poesía de Rodríguez, visionario y simbólico, además de celebrativo, está fundamentalmente en su lenguaje. Carlos Bousoño, académico y estudioso de la obra del zamorano, corroboraba tiempo después (a fines de 1999) que "Claudio nació aquí y se benefició del maravilloso lenguaje, pues se habla un español muy bello, muy castizo. Y ese lenguaje ha pasado a la poesía de Rodríguez, más que el trato con este o el otro poeta". Dionisio Cañas insistía posteriormente (2008) en estos términos: "El lenguaje y las experiencias son de Zamora, pero su obra es universalista".

"Don de la ebriedad" recibió el Premio Adonais en diciembre de 1953. Sorprendió al jurado del certamen, que lo colmó de elogios. Imperio, diario zamorano fusionado después con El Correo, publicó nada más celebrarse la festividad de Reyes, cuando el poemario no había llegado a los escaparates de las librerías, el "Canto V del Libro Primero", integrado por 30 versos, del texto galardonado. La insistencia del informador obtuvo su fruto.

Lector de periódicos

Claudio Rodríguez, lector de los clásicos, evidenció desde el principio que también era buen leedor de periódicos, de muy distinto signo (incluidos los deportivos y los locales), como después fue aplicado recopilador de hojas volanderas de referencias hemerográficas (entrevistas, críticas y comentarios sobre sus obras, noticias varias). Las guardaba en carpetas (documentación custodiada actualmente en la Fundación Jorge Guillén). Porque la vida más viva, tal vez así lo pensaba, queda reflejada en la prensa y su desnudo contar.

