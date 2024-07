"Hay que lograr que los jóvenes estén orgullosos de trabajar en su tierra"

Tras su paso por la Diputación Provincial, la zamorana Leticia García, licenciada en Derecho, asumió la jefatura del Servicio de Industria en Zamora. Desde allí, y ya curtida en el debate parlamentario en las Cortes, su ascenso primero a la Delegación Territorial y, ahora, al frente de una de las consejerías claves para el presidente Mañueco, la de Industria, Comercio y Empleo.

–¿Cómo se ve Zamora desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo?

–La veo exactamente igual que la veía antes, como una tierra de oportunidades con un potencial tremendo en todos los ámbitos. Hay que hablar de la importancia de nuestra agricultura, nuestros regadíos o nuestra ganadería. Somos punteros en el vacuno, en el ovino somos los mejores, en todo el sector lácteo, en la producción de quesos, etcétera. Y por supuesto el patrimonio, románico, modernista… Toda la provincia es una estampa patrimonial.

–¿Tiene una visión optimista?

–Sí, totalmente. Todo ese potencial lo sigo viendo como lo he visto siempre, con optimismo, porque todas esas oportunidades son las que entre todos tenemos que trabajar ahora desde esta consejería, sin duda. Cuento con el compromiso de del presidente Alfonso Fernández Mañueco, que lo ha demostrado nombrando a la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y a mí, humildemente, para esta consejería. Creo que todo ese potencial, por parte de la Junta de Castilla y León, se va a ver reforzado.

–Ya está instalada en el despacho de su antecesor, el consejero de Vox Mariano Veganzones. ¿Qué ha sacado y qué ha incorporado? ¿Ha tenido que sacudir muchas alfombras, políticamente hablando?

–Aquí me gustaría señalar que el presidente Mañueco ha lanzado un mensaje de estabilidad con la cobertura rápida, no solo de las consejerías, sino de todos los equipos. Y yo comparto absolutamente ese mensaje. La Junta de Castilla y León no ha dejado de funcionar. En esta consejería se van a impulsar y potenciar algunas cuestiones que evidentemente pasan también por el tamiz personal y por el mandato del propio presidente de la Junta de cumplir con el diálogo social, potenciar la industria, seguir creando empleo y proteger a los trabajadores. Por lo tanto, se va a trabajar en la misma línea potenciando estos ejes.

–El presidente Mañueco le ha encomendado la gestión de una consejería que debe colaborar, entre otros proyectos, con uno que considera una apuesta personal en Zamora, el polígono Zamora Norte, así como el desarrollo de planes industriales en otras zonas de la provincia para crear puestos de trabajo, fijar población. ¿Le supone ello una doble responsabilidad?

–Sí. Tuve la suerte de que contasen conmigo en el inicio del Zamora Norte, que desde luego es una apuesta importantísima para Zamora. Además vamos a trabajar intensamente en el Programa Territorial de Tierra de Campos, que afecta a otras provincias, pero me parece que es muy importante destacar porque tiene un carácter diferente a los anteriores, que eran de reindustrialización. Sin olvidar el Territorial de Benavente, que también forma parte de esta consejería y que, como sabe, está pendiente de los últimos pasos para acabar de cerrar el Puerta del Noroeste, para lo que contamos con una estrechísima colaboración con el Ayuntamiento de Benavente y con su alcaldesa, Beatriz Asensio.

Leticia García en su despacho de la Consejería. / José Luis Fernández

–Patronal y sindicatos, como ha visto, ya le han tendido la mano para avanzar en el diálogo social. ¿Resulta tan difícil que prime el sentido común, aunque se defiendan posturas desde distintos partidos y organizaciones? ¿Echa en falta dosis de generosidad entre todos los agentes implicados?

–En primer lugar, decir que nos hemos puesto ya en contacto los agentes implicados, por lo tanto, esa dosis de generosidad está iniciada. Parto de algunas premisas muy importantes en el ámbito del diálogo social. En primer lugar, por mi reconocimiento personal. Lo reconozco, lo valoro. De hecho, el diálogo social ha sido una seña de identidad de la Junta de Castilla y León, históricamente. Está en nuestro Estatuto de Autonomía, tiene un marco normativo que lo garantiza y para nosotros es un orgullo. Se han firmado más de 100 acuerdos del diálogo social en Castilla y León, 13 de ellos por el propio presidente Alfonso Fernández Mañueco. Es muy difícil porque hay que poner de acuerdo a partes que a veces tienen distintas opiniones de partida, pero lo importante es alcanzar acuerdos. Creo en el diálogo social desde el punto de vista personal, pero tengo además el mandato expreso del presidente Mañueco para potenciarlo aún más. Eso no significa que todo vaya a ser fácil. Evidentemente hay que escuchar primero, hay que hablar segundo, tercero hay que negociar, y cuarto consensuar y llegar a acuerdos.

–La imagen del Serla se ha desdibujado en medio de sucesivas polémicas. ¿Se va a solucionar finalmente?

–La intención de la consejería es solucionarlo, trabajar para que el Serla pueda funcionar en las mejores condiciones y de la forma más adecuada posible. Esa es la primera instrucción que he dado al director general. José Manuel Barrios trabajaba conmigo en la Delegación Territorial, ha estado en distintas administraciones públicas y es un gran conocedor de la normativa, una persona con gran capacidad, pero sobre todo con mucho talante, y en este ámbito del diálogo social es lo que se precisa.

–Si una empresa extranjera pensara en instalarse en Zamora va a valorar, primero, si el suelo es barato, si tiene beneficios fiscales, pero sobre todo si dispone de una red de infraestructuras estratégicas que le permita mover sus mercancías. ¿Este déficit que reconocen agentes sociales e instituciones es un lastre para la gestión de la Consejería de Industria?

–Es una dificultad añadida. Este Gobierno ha apostado por el suelo industrial en Zamora de forma muy clara. Tenemos el ejemplo del Zamora Norte en Monfarracinos que va a suponer un revulsivo con la puesta a disposición de empresas de suelo industrial barato; la ampliación también del polígono de Toro o el desarrollo del polígono de Benavente. La Junta de Castilla y León ha apostado, insisto, por el suelo barato. Eso es un buen atractivo para las empresas, encontrarse unas infraestructuras potentes, baratas y bien gestionadas. Pero, claro, eso tiene que venir acompañado de otras cuestiones como la fiscalidad diferenciada y las comunicaciones, como el tren Ruta de la Plata o Monte la Reina, que también hay que contarlo como un factor de desarrollo clave si vamos a apostar por Toro a través del polígono. Por supuesto la conversión de la Nacional 122 en autovía hasta la frontera y el corredor Atlántico, tan necesario para la zona centro de Portugal como para Castilla y León y Zamora. Todas estas reivindicaciones son importantísimas como complemento perfecto a estas infraestructuras de suelo industrial. Evidentemente, para que las empresas se asienten necesitan una buena comunicación y una logística, y el Gobierno de España no nos está ayudando en este desarrollo. La Junta de Castilla y León, a pesar de no ser competente en fiscalidad diferenciada, ha hecho un estudio explicando la viabilidad de la aplicación para que el Gobierno de España lo envíe a la Unión Europea y conceda en esa fiscalidad diferenciada, y tampoco hemos tenido respuesta. A quienes compete no están respondiendo.

–¿Entiende el malestar de los pequeños comerciantes que suplican más ayudas para no tener que cerrar sus negocios y el drama que supone para estas familias la falta de relevo generacional?

–El pequeño comercio es la base del tejido económico. Nosotros creemos firmemente en el pequeño comercio porque además dinamizan las ciudades y son un factor de cohesión territorial y social. El pequeño comercio es decisivo, pero es verdad que se enfrenta a desafíos muy importantes: comercio electrónico, reforma laboral, impuestos elevados, sobre todo por parte del Estado. En la Junta tenemos una competitividad fiscal que favorece a las empresas, pero no pasa así con los impuestos estatales. Mi intención es reunirme cuanto antes con el sector del pequeño comercio. Ya existen algunas líneas de apoyo, pero vamos a insistir en ellas. Estamos en un momento de ejercicio presupuestario que no es el inicio, pero vamos a intentar potenciar las ayudas. Escucharemos al pequeño comercio de toda Castilla y León para que nos aporten sus sugerencias y tendrán apoyos específicos, sobre todo en el ámbito de la modernización. Esas instrucciones tienen también la directora general de Comercio, en quien confío plenamente, para volcarnos con el pequeño comercio y las pymes, los que lo están peor pasando en este momento.

–Los jóvenes que terminan sus carreras tienen que abandonar Zamora para encontrar un futuro laboral. ¿Este mantra instalado en la sociedad es ejemplo de un pesimismo del que la provincia debe huir?

–Sí, tenemos que cambiar un poco estos mantras que a veces nos persiguen, porque yo animaría siempre a los jóvenes a que sepan que en Zamora hay oportunidades, en Zamora y en Castilla y León. En Zamora concretamente existen muchas opciones de futuro para trabajar. Partimos de que tenemos a los mejores en educación, pero también en el ámbito de la Formación Profesional. Hay que conectar a las empresas con la educación porque esa conexión es importantísima para que los alumnos sepan que pueden trabajar en ellas, y no que automáticamente empiecen a pensar en irse fuera. Hay que conseguir que contemplen entre sus prioridades quedarse en su tierra, quedarse en Zamora.

–El problema es común y extrapolable a toda Castilla y León, donde cada año abandonan las nueve provincias aproximadamente 1.700 jóvenes en busca de un porvenir, y lo hacen a menudo sin haber explorado todas las posibilidades que existen en la comunidad autónoma. ¿Falla algo tan aparentemente sencillo como es la comunicación?

–Es una cuestión de cultura y de mentalización de nuestros jóvenes donde nos tenemos que implicar toda la sociedad y especialmente las administraciones públicas. El presidente Mañueco ha apostado por ese plan de atracción de talento de forma transversal que ha anunciado estos días con una inversión de más de 300 millones de euros. Hay que incidir en que nuestros jóvenes conozcan las magníficas oportunidades que tenemos en tierras como en Zamora y el resto de Castilla y León. Necesitamos animar a este colectivo a que se quede en nuestra tierra, que esté orgulloso, y abandonar ese pesimismo de "termino mis estudios y me tengo que ir fuera. Hay muchos jóvenes que ya se quedan y que tienen intención de quedarse, pero tenemos que aumentar el número, así como también atraer profesionales de otros ámbitos.

–El envejecimiento de la población, el éxodo y las jubilaciones de la famosa generación Baby Boom, están haciendo mella en el tejido productivo de la provincia que necesita incorporar trabajadores. ¿Tan importante es que no se vayan los jóvenes como poder atraer también a trabajadores desde otros puntos?

–Efectivamente. Es muy importante tener un tejido industrial fuerte y Zamora tiene que continuar en la línea de mejorarlo. Si hay una atracción de empresas revertirá en la creación de empleo. Todo está conectado. También es clave la formación de los trabajadores desempleados para que puedan optar a esos puestos y cerrar el círculo con todo ello. Las administraciones tenemos la obligación de generar la base para que las que crean empleo, que son las empresas, decidan quedarse. Y si las empresas ven atractiva a Zamora, también lo verán los trabajadores. Hay que insistir en esa necesidad de mano de obra, de atraer el talento de cualquier parte, que desde luego va a ser bien acogido, y para ello tenemos que seguir concienciándonos en la necesidad de potenciar Zamora. Habrá que completarlo, evidentemente, con políticas de vivienda asequible para los jóvenes que ya desarrolla la Junta de Castilla y León, porque además de la oportunidad de trabajar necesitan otras oportunidades como una educación buena para sus hijos y ayudas a la natalidad. Todo tiene que estar conectado para crear esas condiciones favorables y quieran quedarse aquí.

Leticia García en Valladolid. / José Luis Fernández

–El acuerdo de gobierno con Vox se ha roto, según la formación de Abascal, por el sí de la Comunidad Autónoma a la llegada de menores migrantes no tutelados. ¿Castilla y León es una región preparada para acoger a trabajadores de otras nacionalidades que se hagan cargo de puestos de difícil cobertura?

–Castilla y León está preparada, dispuesta y con ganas de atraer trabajadores. Evidentemente lo que queremos es, en primer lugar, que nadie se vaya y, en segundo lugar, que venga todo el mundo que quiera. Para eso tenemos que estar preparados. Todo está dispuesto para que quien llegue sepa que aquí se está bien, se vive bien y que va a ser bien acogido.

–El paro bajó en la provincia durante el mes de junio un 4%, lo que se traduce en 338 parados menos, y sitúa la cifra oficial de desempleados en 8.060 personas. Unos de los mejores datos históricos. ¿Ilusión pasajera o una tendencia a consolidar?

–Yo soy optimista en este sentido, porque creo que es una tendencia a consolidar. En los últimos años ha venido bajando el paro en Zamora en torno a 1.000 personas. En Castilla y León estamos también bajando sobre los 100.000. Hubo algunos reajustes en la época de la pandemia, pero realmente podemos decir que la secuencia es muy positiva. El paro desciende en torno a 1.000 personas al año. Por lo tanto, yo creo que podemos hablar de una cierta tendencia a la estabilización.

–Si no hay más sobresaltos políticos, le quedan dos años para gestionar la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, hasta ahora en manos de Vox. ¿Qué le gustaría que se recordase de este periodo? ¿Cuál es su prioridad?

–Este Gobierno de la Junta de Castilla y León tiene vocación de estabilidad. La intención de nuestro presidente es que se trabaje de forma inmediata, sin parones, potenciando todo lo que se venía haciendo, sobre todo porque nos debemos a las personas de Castilla y León. Estamos en el Ejecutivo gestionando y tratamos de dar a los ciudadanos seguridad y confianza. Los servicios públicos no se paran en ningún momento. La pretensión es asegurar esa consolidación industrial de la comunidad autónoma, seguir generando empleo, protegiendo a los trabajadores y potenciar aún más el diálogo social. Esta es una consejería que afecta al día a día de las personas, por el empleo, pero por otro lado también por la economía que representa la industria y el comercio. Si conseguimos que lleguemos a final de la legislatura con estos cuatro ejes bien definidos, marcados y cumpliendo esos objetivos, me doy por satisfecha.

