El ‘caravaning’, una forma de viajar para espíritus libres e independientes

Hace unos años, era raro encontrarse con una autocaravana. Ahora, tras el reciente ‘boom’ de este vehículo, nuestras carreteras están llenas. Las ventajas para los usuarios, la independencia y que es posible aparcar esta casa de cuatro ruedas en lugares idílicos. La empresa Caravanea vende y alquila autocaravanas y camper para los incondicionales de esta trepidante forma de viajar. RMC, otra empresa de la misma sociedad, alquila y vende remolques a medida para facilitar el transporte de nuestros animales, vehículos u otros bienes. Para que no nos falte de nada durante las vacaciones o para poder desarrollar nuestro negocio.

Caravanea alquila y vende vehículos del prestigioso Grupo Rápido. / Cedida.

Cada año, Caravanea renueva su flota de autocaravanas y camper. Todos los vehículos están perfectamente equipados, son nuevos y de última generación. Durante el año las alquila y, cuando se acaba la temporada fuerte, las vende. Los clientes pueden elegir entre los 23 vehículos que tienen su base de operaciones en las dependencias de Coreses, en Zamora (Polígono Los Pinares, 4), y otras 7 en la delegación de La Cistérniga, en Valladolid (Calle Hermanos Carbonero Manrique, parcela 5 del Polígono Industrial La Mora). Todas son del Grupo Rápido, uno de los dos fabricantes europeos de más prestigio y marca de la que Caravanea es concesionario y distribuidor oficial.

Alquilar una autocaravana para 4 personas cuesta desde 95 euros al día, en temporada con tarifa reducida, a 150, en temporada alta. Si es una camper, desde 85 a 140 euros por día. También se pueden alquilar vehículos un fin de semana completo, desde el viernes por la tarde al domingo por la tarde. Si es temporada baja, el precio será de 270 euros y, si es media, 300. En el caso de un vehículo para 6 personas, consiguientemente, los precios suben. Las posibilidades son diversas. En todos los casos, hay que hacer frente a una fianza para cubrir posibles siniestros. Los vehículos cuentan con todas las comodidades: ducha, aseo o nevera. Si queremos sorprender a una persona querida, también existen tarjetas regalo. Eso sí, sólo podrán contratarse a personas mayores de 25 años y con 2 de carné de conducir.

Si alguno se anima a dar el paso y quiere adquirir una autocaravana, su precio ronda los 65.000 euros en vehículo nuevo. Aunque como en todo, los modelos más grandes o sofisticados pueden costar unos 100.000.

Es posible alquilar una autocaravana a partir de 95 euros al día y una camper a partir de 85 euros

¿Y cuáles son las ventajas de unas vacaciones en autocaravana o camper? Carlos Calleja, propietario de Caravanea, lo tiene claro: “A la gente le gusta por la independencia que da. No tiene que estar atado a ningún horario. Si me gusta el sitio me quedo. Si no, me voy. No hay ataduras. Que vas con niños pequeños y tienes que parar, pues lo haces”. Es uno de los principales puntos a favor.

El otro, que se puede aparcar en sitios impensables. Idílicos. “Yo estuve hace 15 días en Nigrán, en Pontevedra, y según abrí la puerta, tenía el mar a 3 metros o 4”. Dentro de un orden, por supuesto. Como apunta, “no vas a pretender aparcar en el centro de Madrid”. Pero salvo que haya una prohibición expresa en las ordenanzas de algunos municipios, lo que ocurre en el menor de los casos, en España se puede aparcar la caravana en cualquier sitio. Siempre que el espacio para aparcar sea lo suficientemente amplio y no ocupe más que la planta del vehículo. Luego, para mayor comodidad y poder disfrutar de mayores servicios, como cargar agua o evacuar las aguas sucias, desplegar toldo o sacar mobiliario, existen las áreas de autocaravanas, cada vez más numerosas por todo el territorio español.

En Europa, el ‘caravaning’ lleva varias décadas de moda. Pero en España el gran ‘boom’ llegó un par de años antes de la pandemia. Después, como la gente prefería no ir a hoteles o lugares concurridos, se decantó por opciones que conllevaran menos contacto. Como en este caso. “El 90 por ciento de los que prueba, repite”, asegura Carlos Calleja. Unos prefieren los vehículos más grandes porque sencillamente les gustan o porque son grupos más numerosos. Sin embargo, las parejas, o las parejas con un hijo/a, suelen elegir la camper. No necesitan tanto espacio, quieren aparcar más fácilmente y les gusta moverse por la montaña o lugares de más difícil acceso. Al final, tiene los mismos servicios que una autocaravana, pero es más compacta. Para ampliar información, visite la web https://caravanea.com/

La empresa radicada en Coreses alquila y vende todo tipo de remolques. / Cedida.

Por otro lado, la empresa RMC alquila y vende todo tipo de remolques, con medidas estándar o hechos a medida. Desde portamotos a remolques para perros, basculantes, caballos, escenarios o venta ambulante. Como las posibilidades son infinitas, mejor consultar precios o pedir información en el teléfono 679 33 13 14 o visitando la web https://rmcremolques.com/catalogo .