La botica en el campo: sanar, alucinar o matar

Entre las que han ayudado a deshacerse de enemigos a lo largo de la historia de los asesinatos, la cicuta está al alcance de la mano no solo de los habitantes de Alba y Aliste, sino de prácticamente toda la provincia, "en la ribera del río Duero en la capital, está disponible en todos los sitios. Es curioso, tienen mucho respeto a esta planta, y cuando les preguntaba a las personas que encuesté me hablaban con miedo, "no la toques, no te la lleves, aunque no pasa nada por tocarla si después te lavas las manos".

Claudia escuchó hasta leyendas que los lugareños cuentan para que nadie se atreva a tocar la cicuta. "Un pastor un día se durmió a la sombra de una cicuta y se murió". Otra de esas historias que "dicen que es real, pero que la ubican en distintos pueblos, habla de unos niños que confundieron las raíces de esta planta con zanahorias, porque se parecen, las comieron y se murieron". La hoja se parece mucho a la del perejil y la historia es cierta, ocurrida en Perilla de Castro, pero la planta se llama en la zona "nabo del diablo", un planta muy parecida a la cicuta.