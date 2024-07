Teatro social con sello zamorano

Como a tantos otros que vieron su historia en el programa de televisión "Encarcelados", a Noé Vicente le impactó la vida del español Jesús Ruiz, apodado "el pollito", quien además había utilizado su canal de YouTube para contar su experiencia en una cárcel de Perú tras ser condenado por tráfico de drogas, a lo que se añadía su condición de homosexual en un país hispano americano.

Noé Vicente, autor y director de "El pollito" / Pablo Cortés

"La historia me llamó muchísimo la atención, también desde el punto de vista de intentar comprender qué le pasa por la cabeza a un chico de veinte años para arriesgarse a traficar con droga para ganar dinero. Es decir, me preocupaba sobre todo el tema social y vi claramente que podía tener una teatralización", recuerda el zamorano, afincado en Alicante.

Conversación con el protagonista

El primer paso fue ponerse en contacto con el protagonista de esa historia que quería trasladar a las tablas para tener su aprobación, que fue inmediata. "Estaba muy interesado en contar su historia para que nadie la repita ni pase por lo que él pasó", agradece. Así es como la obra de teatro del zamorano se cubre de concienciación social. "Ese es un poco el objetivo de la función", asegura.

El encargado de dar vida a ex presidiario en el escenario es el actor Daniel Sampedro, que lleva todo el peso de la historia. "Había una frase que aseguraba que un buen director es quien elige a unos buenos actores y, en este caso, he tenido la suerte de contar con Daniel, que me ha facilitado mucho mi labor. Ha sido una maravilla trabajar con él", afirma rotundo.

Daniel Sampedro, actor de teatro / Pablo Cortés

Con "El pollito", Noé Vicente da un paso más en su trayectoria teatral, puesto que, además de dirigir, también ha escrito él mismo la obra. "Es parte del proceso creativo, expresando lo que quiero ver sobre el escenario. A partir de ahí, comenzó el proceso de escritura", explica. Una obra que, además, comenzó a escribir en Zamora, donde no falta nunca a su cita con la Semana Santa o finales de verano, para juntarse con sus amigos de toda la vida, aquellos con los que estudió en el Corazón de María.

Largo recorrido

Su labor profesional en el mundo del teatro ha sido ya reconocida con varios premios, pero nervios son inevitables ante el estreno de este fin de semana en Alicante —donde reside Vicente desde hace varios años— con la compañía Maniquí Teatre y un espectador de excepción, el propio Jesús Ruiz, quien viaja desde Barcelona para asistir al estreno. "Ni siquiera ha leído el texto, ha confiado mucho en mí y va a ser nuevo para él, tanto la historia como la puesta en escena", señala el zamorano.

Cartel de la obra de teatro "El pollito" / Cedida

El protagonista estará acompañado de las 500 personas que han llenado el teatro, lo que dan buena cuenta del interés por el denominado "teatro documento". El estreno es un sueño hecho realidad para el dramaturgo, que aspira a que el proyecto le siga dando alegrías y esta producción pueda verse alguna vez en Zamora.

