El golf, una alternativa de ocio al alcance de todo el mundo

En febrero de 2022 se hizo realidad un viejo proyecto de Osorio Pinilla para la ciudad de Zamora: un campo de golf. Después de siete años de búsqueda de los terrenos apropiados, encontró la ubicación ideal junto a la Ermita del Cristo de Valderrey. Las instalaciones del club se encuentran en plena naturaleza, junto al Bosque de Valorio, y, al mismo tiempo, a un paso de la capital. Primero se abrió la zona de prácticas. Después, el campo de 9 hoyos de doble salida. Y en septiembre está prevista la apertura de la casa club, que dará más vida al Campo Club de Golf Valderrey. El principal objetivo de sus promotores es acercar esta disciplina deportiva a los zamoranos. Porque, como aseguran, no es un deporte de elite, sino que está al alcance de todos los públicos y se puede practicar a cualquier edad. Para crear afición, han lanzado ofertas para todos los bolsillos.

Las instalaciones son muy accesibles y muy próximas al centro de la ciudad

Hasta hace algo más de dos años, cuando abrió el Campo Club de Golf Valderrey, Zamora era la única capital de provincia española que no disponía de campo de golf. Entonces surgió esta nueva alternativa de deporte y ocio, con unas instalaciones situadas sobre una pradera natural de 30 hectáreas diseñadas por Osorio Pinilla. La ubicación es ideal: en un entorno inmejorable y a escasos cinco minutos del centro de la ciudad. El paseo, atravesando el Bosque de Valorio, un lujo. Y el acceso para los que vienen desde otros puntos de la provincia o de la península resulta muy cómodo.

Osorio Pinilla, promotor de Valderrey, ganó el torneo del club, uno de los más importantes de la temporada. En la foto, aparece acompañado por Pedro Martínez de Paz, presidente del Club de Golf Zamora Valderrey, y David Magariño, caddy master del club. / Cedida.

Porque el golf, aparte de un deporte, es un motor turístico importante. Los jugadores de golf viajan mucho a otros campos para practicarlo y eso, indudablemente, genera gran riqueza. Pero los beneficios no son sólo económicos. También su práctica es muy saludable. Y ahora que se habla tanto de actividades intergeneracionales, el golf es un deporte que une a abuelos, padres y nietos. No en vano, se puede jugar a cualquier edad y con cualquier condición física. En tercer lugar, aunque no sea un deporte propiamente de equipo, genera muchos lazos y mucha vida social.

Uno de los desvelos de los responsables del Club Campo de Golf Valderrey es acercar su práctica a los zamoranos: que aprovechen esta iniciativa de ocio surgida en 2022. Quieren desterrar el tópico de que es un deporte de élite. Tampoco es verdad que sea caro, como comenta su gerente, María Adánez. De hecho, el campo tiene una zona de prácticas abierta para que los no socios, el público general, vayan a probar. “Animamos a la gente a que aproveche esta oportunidad que tienen en Zamora. Y después, decidir si es lo suyo o no. Pero primero que lo intenten”. Pueden acceder libremente a este espacio, les prestan los palos de manera gratuita e, incluso, les ayuda el caddy master en este ‘bautismo’. Sólo tienen que coger las pelotas de golf de una máquina expendedora.

Varios niños dan sus primeros pasos en la zona de prácticas. / Cedida.

Si deciden ir un paso más y aprender lo básico, existen bonos de 6 clases por 30 euros. Para los que quieran hacerse socios, las tarifas son muy competitivas. Por 65 euros al mes, una persona puede hacerse socia. El resto de miembros de la unidad familiar mayores de 21 años pagarán el 50% de la mensualidad. Y para los que están por debajo de esa edad es gratis. Por tanto, una pareja con hijos jóvenes o niños, sólo pagará por toda la familia 97,50 euros. Con la ventaja de que, además, pueden acceder libremente al Campo de Golf Entrepinos, en Simancas (Valladolid).

También se lo ponen fácil a los zamoranos que, por estudios o trabajo, residan fuera, pero que vengan con frecuencia y quieran practicar golf en sus momentos de ocio en Zamora. Como el uso que hacen del campo es menor, les ofrecen una tarifa de 50 euros al mes.

A cambio, los socios pueden seguir disfrutando de la zona de prácticas. Por supuesto, del campo de 9 hoyos, que, en realidad, al ser de doble ‘tee’, es como si fuera de 18. Y, además, en septiembre el club tiene previsto abrir la casa club, situada en unas viejas edificaciones remodeladas. Dispondrá de zona de oficina, tienda, dos vestuarios y la sala social. Será, por tanto, un espacio más acogedor y donde puedan generarse y fortalecerse las relaciones sociales de los socios. En la pérgola que habrá junto al edificio, quieren hacer las entregas de los premios de las numerosas competiciones que se celebran en el campo.

Con estas ofertas y mejoras, la idea es llegar a más gente. De esta forma, quieren conseguir que, en una ciudad donde no hay tradición de golf, su práctica sea una alternativa de ocio al alcance de todos.