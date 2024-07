Cuatro de cada diez de autónomos no cogerán vacaciones este verano

Cuatro de cada diez autónomos de la provincia de Zamora no se cogerán vacaciones durante este verano. Los motivos que alegan para no tomarse unos días de descanso son principalmente el no poder permitírselo económicamente y que la gestión de su negocio les requiere durante este periodo. Una pequeña parte apunta, además, que su actividad aumenta en verano y no puede cogerse unos días libres, pero lo hará en otra época del año.

No obstante, tal y como revela el barómetro realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, poco más de la mitad del colectivo si se tomarán un descanso durante este verano, aunque no será del todo completo puesto que "la mayoría indica que les resultará muy complicado o prácticamente imposible desconectar totalmente de su negocio durante sus vacaciones", expone Leticia Mingueza, presidenta de ATA Castilla y León. De este modo, sólo un 9,1% de los autónomos encuestados afirma que se cogerá vacaciones y que desconectará completamente.

Respecto a la situación del colectivo de la región, una vez cerrado el primer semestre del ejercicio actual, esta es en general "mejor de lo esperado". Así, el 42,9% dice que su negocio se ha mantenido, mientras que el 31,5% declara que ha crecido en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Únicamente el 25,6% expone que lejos de crecer, su negocio ha descendido.

En cuanto a los gastos que afectan a sus actividades, tres de cada cuatro autónomos lamenta el incremento sufrido en el último año. "La mayoría de los autónomos identifican la inflación, las cotizaciones y los impuestos como las principales losas a las que se enfrentan sus negocios", aclara Mingueza. Debido a este aumento de gastos, el 58,6% de los empresarios reconoce haber tenido que subir los precios dada la continua escalada de los precios y los costes. En cambio, cuatro de cada diez sostiene que han asumido la subida de los gastos y ha mantenido los precios del año pasado. En cuanto a lo que piensa hacer de cara a los próximos meses, el 63,7% anuncia que, si todo sigue como hasta ahora, se van a ver obligados a subir los precios en las próximas fechas.

El barómetro de ATA también refleja las previsiones de contratación de cara a los próximos meses. La mayoría de la patronal no está buscando trabajadores en este momento. No obstante, entre aquellos autónomos que necesitan empleados, hay un 18,1% que se queja de no poder conseguir trabajadores para su negocio. Por contra, el 44,5% señala que no tiene trabajadores asalariados a su cargo. De ellos, el 56,2% declara que no pueden permitirse contratar empleados y el 29,4% dice que la actividad de su empresa no requiere tener contratados trabajadores. Como apunte positivo, el informe refleja que los que tienen empleados han mantenido la plantilla.

"Se está creando empleo, desciende el desempleo y los autónomos están mejorando sus actividades por lo que las perspectivas siguen siendo halagüeñas", valoran desde ATA.

