Al igual que si fuera un puzzle en el que hay que poner cada pieza en su lugar correcto, los usuarios del Centro Especial de Empleo Ensuma Empleo Social y del taller ocupacional de Salud Mental Zamora trabajan minuciosamente y con mucha paciencia para configurar la estructura de los bolsos ideados por la zamorana Paloma Hernández. El fin es conseguir crear un entramado flexible y resistente con los bloques que dará lugar al diseño que después se adornará con las piezas de bloques y que se venderá bajo la marca Bag&Block por todo el mundo.

Creación de la estructura de forma manual en el centro de Salud Mental Zamora / Alba Prieto

La historia de estos originales bolsos se remonta al año 2006 cuando Hernández, que entonces residía en Francia, creó su primer bolso con piezas Lego. "Después me mudé a Shanghái y lo que vi es que gente de todo el mundo me preguntaba por ese bolso, pero ese bolso se rompía y no era flexible. Entonces, en 2012 volví a Zamora y me dediqué a estudiar cómo darle flexibilidad", relata.

Tras conseguir dar con el diseño perfecto, llevó a cabo una colección de veinte estructuras de bolsos de Lego que dejó registradas antes de trasladarse a China por trabajo. Tras cuatro años allí, regresó y se puso manos a la obra para cumplir su sueño: fundar Bag&Block. Tras localizar los proveedores, el siguiente paso fue fichar a los trabajadores que se iban a dedicar a ensamblar las piezas.

Bolsos de bloques para desafiar la imaginación / Alba Prieto

"Tenía una amiga que trabaja en Intras y me dijo que por qué no probaba con personas del Centro Especial de Empleo Ensuma Empleo Social en el que se busca la integración socio laboral de las personas con problemas de salud mental y vimos que funcionaba muy bien", comenta Hernández. Así fue cómo comenzó una relación muy fructífera y beneficiosa para todas las partes.

"Nosotros aquí trabajamos con muchos productos y con muchos servicios, pero que un producto que se hace dentro del Centro Especial de Empleo tenga esta salida comercial, es un valor añadido tanto al producto en sí mismo como al desarrollo del proceso", expone María Fernández, encargada de taller.

Detalle de uno de los bolsos / Alba Prieto

Una elaboración cooperativa que la empresaria amplió al taller ocupacional de Salud Mental Zamora. "Es una herramienta muy importante porque lo que hacemos es que ellos desarrollen sus capacidades y habilidades", comenta la jefa del taller Belén Álvarez.

El último paso para conseguir aumentar la producción ha llevado a la diseñadora zamorana hasta India donde ha firmado un acuerdo con una ONG. "En todo el crecimiento de la firma lo que estoy priorizando es que el trabajo lo pueda hacer alguien con enfermedad mental", asevera Hernández.

Belén Álvarez y Paloma Hernández / Alba Prieto

Un proceso de creación en el que se tarda una media de entre tres y cinco horas antes de poder dar rienda suelta a la imaginación y plasmar en la solapa los dibujos. Esta es la fase más creativa en la que nunca se dice que no a nada. "Hemos tenido peticiones de todo tipo y además después cada uno puede tunearlos porque también se incluye un quitabloques y piezas de remplazo", explica la fundadora de Bag&Block.

