Disfruta del cine gratis con La Opinión y Multicines Zamora

Llega el fin de semana y con él los sorteos de La Opinión-El Correo de Zamora. Esta semana, te invitamos a disfrutar del mejor cine con Multicines Zamora, en pareja, en familia o con amigos... disfrutar del séptimo arte siempre es un buen plan.

Los estrenos de la semana están encabezados por la película "Padre no hay más que uno 4". Santiago Segura lleva a la gran pantalla una vez más a la familia más divertida, esta vez, con boda de por medio.

Además, para los amantes de la adrenalina, "Twisters", una reedición de la exitosa película del 96 sobre cazadores de tormentas. Además, continúan en cartelera los títulos "Fly me to the moon", con Scarlett Johansson y Channing Tatum, "Gru 4", "Del revés 2" o "Strangers".

Multicines Zamora (del 19 al 24 de julio) ¿Qué película te gustaría ver esta semana?

Consulta aquí los ganadores de la semana pasada.