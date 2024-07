"En Zamora estrenamos el formato de la ópera en miniatura"

La soprano Conchi Moyano es la directora del Festival Internacional de Ópera de Cámara LittleOpera de Zamora, que entre el 20 y el 28 de julio, acogerá tanto la capital como la provincia gracias a la implicación de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Zamora y Caja Rural.

–El festival que aproxima a la ópera de cámara cumple nueve ediciones. ¿Qué es lo que va a poderse disfrutar?

– Es una edición muy interesante en la que vamos a recuperar a un compositor muy desconocido, a un compositor que estaba olvidadísimo, que tiene más de treinta óperas compuestas, que se llama Giacomo Tritto. Su rescate es una apuesta personal porque lo he conocido en los años de investigación para poder programar. A lo largo de estos años me he encontrado varias veces con este compositor y me llamaba mucho la atención. Este año es el bicentenario de su muerte y me dije que había que darlo a conocer con "Los listos" que es una ópera muy divertida, muy bonita que ha conllevado un trabajo musicológico importante que podrá verse en el Teatro Principal el día 28 a las 20.30 horas.

–Ha programado "El gigante egoísta". Háblenos de esta pieza.

–Me hace incluirla en la programación el ser un espectáculo también un poco diferente, un género bastante desconocido porque es un melólogo. El melólogo está justo en la línea que separa el teatro de la ópera porque el texto no es cantado, es hablado, pero está acompañado de música. Algo que hasta ahora nunca hemos hecho

– ¿Y qué les hace apostar por este género híbrido?

–Que se conozca un género distinto que entronca perfectamente en el formato del festival y ofrecer cosas diferentes también porque nuestro festival es muy original igual que pasa con la ópera en miniatura.

–¿Representa la gran apuesta de la edición?

–Sí, en Zamora se estrena la ópera en miniatura, es un género que jamás se ha hecho. Siempre hay que dar vueltas de tuerca y en la búsqueda de nuevos formatos conocí el teatro lambe-lambe gracias al Festival Mamut que organiza Morsa Polar. Me pareció que en este mundo en el que todo es cada vez más grande, en el que cada vez hay más fusiones y cada vez más todo ... me pareció una delicia, una cosa muy bonita. Ya existe el microteatro y pensé que también debía de existir una microópera porque sencillamente la diferencia entre el teatro y la ópera es que vaya con música. Si puede haber microteatro que en unos pocos minutos haya una obra dramática también es posible que hubiera una ópera de muy corta duración. Hablé con los dos compositores a quienes les pareció una idea realmente muy original y atractiva. Juan Durán ha hecho "Tiramisú" y José Luis Greco que ha realizado "El Paseo", dos óperas de nueva creación. Nos han creado dos pequeñas joyas que esperaremos que gusten los asistentes.

–Los dos espectáculos de cuatro minutos están pensados para un aforo de tres o cuatro personas en cada pase, pero ¿dónde se realizarán?

–Serán en la Biblioteca Pública y en el Palacio de la Encarnación el 27 y 28 de julio de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. Los interesados en asistir tienen que reservar plaza llamando al 666 674 404.

–Otra novedad es la unión de la ópera y el flamenco en una producción que lleva a cabo el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

–Se trata de una tonadilla escénica que tiene una gran calidad tanto en la música como en la producción como en el vestuario. "La mujer tigre" es una ópera que va a gustar mucho y que tendrá lugar en el Teatro Ramos Carrión el día 27. Manuel Bustos compone muy bien y se ha especializado en la hibridación de la música clásica con el flamenco. Como un ejemplo anterior tendríamos a Falla, pero él hace más intensa la presencia del flamenco. En Zamora hay muchísimo amor al flamenco y participan grandes nombres en esta ópera porque estará Paula Comitre que es una bailadora que está en los grandes festivales de flamenco o los percusionistas de proyecto Lorca, con Antonio Moreno, que también está en todos los circuitos de flamenco.

–El festival, un año más, se abre en la capital con una gala lírica en la plaza de la Catedral.

–En ella actuará José Bross, que es un cantante que lleva 30 años en los mejores escenarios del mundo. Es toda una figura. Él y la soprano Elisabet Pons harán un homenaje a Puccini con incursiones en otros temas muy conocidos. Ha habido un cambio por problemas ajenos a la organización, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Oscyl, será dirigida por la directora Lucía Marín.

–LittleOpera también mira a la provincia.

–Efectivamente y este año Caja Rural y la Diputación se han implicado más, lo que ha hecho que pueda llevarse a más localidades, de tal forma que el festival va a cuatro en vez de a dos municipios, se duplican los pueblos visitados. En esta ocasión serán Camarzana de Tera, Toro, Villalpando y Moraleja. A lo largo de estos años ya son muchas las localidades zamoranas a las que ha viajado LittleOpera y poco a poco, queremos llegar a todas las que nos sean posibles.

–La vertiente formativa también está presente en el programa. ¿De qué manera?

–Por un lado en el Museo Etnográfico de Castilla y León tendrán lugar los encuentros sobre las óperas. El día 28 será con el musicólogo que ha trabajado en la recuperación y con artistas de "Los listos" y la víspera con el compositor Daniel Bustos. Los recomiendo mucho porque ayudan a que luego se disfrute de una manera más completa la ópera en cuestión. Todas las óperas están subtituladas, para que se pueda seguir perfectamente el argumento, pero cuando se asiste a los encuentros y se habla con las personas implicadas luego se comprende mejor. Además, hemos apostado por llegar al público más joven.

–¿De qué manera?

–El curso recién cerrado hemos llegado a 500 jóvenes a través de charlas divulgativas en los institutos de Zamora. He comprobado que los jóvenes tienen un tabú todavía con la palabra ópera. Piensan que es una cosa muy alejada y ni siquiera saben que la han escuchado en las películas o los anuncios. También he comprobado que, si tienen la oportunidad de escucharla en vivo, les gusta. Soy profesora en el conservatorio y cuando les pongo ópera o zarzuela al principio me miran con ojos escépticos y finalmente ellos mismos me piden cantarlas. Soy consciente de que no iban a venir a una gala lírica, por lo que en todas las charlas hemos hecho encuestas y quienes las han rellenado han entrado en el sorteo de 50 entradas dobles nominales para acudir a la gala lírica. Lo que queremos es darles la oportunidad de que vengan a escuchar ópera en vivo y luego que decidan si les gusta o no.

–¿Seguirán con este programa de años sucesivos?

–Sí, de hecho, el año que viene que es el décimo aniversario del festival haremos un proyecto muy bonito hecho por jóvenes para jóvenes.

–Hablaba del tabú hacia la ópera ¿el festival está ayudado a romperlo entre los zamoranos?

–Eso nos transmite mucha gente. El festival ha ido creciendo porque el público se ha ido fidelizando porque les gustaba la programación que hacemos y los asistentes han servido de portavoces para sus conocidos. Muchas veces han acudido personas que no habían tenido un contacto anterior con la ópera, la han descubierto y les gusta. Hemos conseguido romper un poco ese tabú y tiene mucho mérito todo lo que el festival LittleOpera y su equipo y sus patrocinadores han conseguido porque es muy fácil ir a "La traviata", una ópera que es muy conocida, pero este festival ofrece títulos que no se conocen y la gente confía en el festival y vienen a verlo porque, después de todo este tiempo, saben que lo que se programa les va a gustar.

